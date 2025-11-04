Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : 8ème journée : Valence vs Dijon 8 - 0 (1-0 2-0 5-0) Le 22/11/2025 Valence [ Valence ] [ Dijon ] La démonstration valentinoise Après les Scorpions de Mulhouse il y a trois semaines, Les Ducs de Dijon sont d’autres anciens pensionnaires de Ligue Magnus qui trouvent Valence sur la longue route qui, espérons-leur, les conduira vers les sommets de la hiérarchie du hockey français. Valence, Hockey Hebdo max Lazzaroni le 25/11/2025 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1072 spectateurs Arbitres : M. Aumeras assisté de MM. Delavenna et Jullian Buts :

Valence : 01.46 Arille Dupont (ass Alexis Pelisse et Sahrane Zinger) ; 30.22 Arille Dupont (ass Charles-Olivier Ouimet et Alexei Baskov) ; 38.09 Alexei Baskov (ass Jules Plenet et Charles-Olivier Ouimet) ; 41.31 Kevin Richard (ass Charles-Olivier Ouimet et Alexei Baskov) ; 44.12 Sam Riffard (ass Charles-Olivier Ouimet et William Dupend-Carette) ; 52.46 Otto Pitkanen (ass Rudi Maarni et Maxence Bortino) ; 53.06 Jules Plenet (ass Charles-Olivier Ouimet et Sahrane Zinger) ; 57.13 Arille Dupont (ass Sahrane Zinger et Maxence Bortino)

Dijon : Pénalités 6 minutes contre Valence 12 minutes contre Dijon



Promu en D2, l'an dernier Dijon évoluait en groupe A. Bien qu'ayant terminé 3èmede la série finale pour le maintien l’équipe n'a dû son maintient en D2 que grâce au désistement de Dannemarie les Lys.

Cette année en groupe B, Dijon n'a pas gagné depuis la première journée face à Anglet 2 à domicile. Les Ducs pointent à la 8èmeplace, à égalité de points avec Anglet 2 et Mulhouse qui comptent, eux, chacun un match de retard. Les Ducs aimeraient ne pas rentrer bredouilles.



Photographe © Max Lazzaroni

Les Lynx viennent d'enchaîner deux matches à l’extérieur consécutifs : une honorable défaite chez le leader invaincu Montpellier et une victoire à Vaujany qui a mis du temps à se dessiner. Nos pronostics sur cette journée, donnaient la victoire de Valence à 54%, c'est-à-dire une « cote d’or pour la Drôme ». Les Lynx veulent la convertir en victoire et l’offrir aux plus de 1000 supporters de la patinoire Jo Boyadjan pour le dernier des matches aller à domicile. C'est aussi la première occasion de voir évoluer la dernière recrue en attaque qui n'est autre que le capitaine de Roanne (deuxième de la saison régulière l’an dernier) : le sympathique canadien Charles-Oliver Ouimet est déjà auteur de 6 points (1 but et 5 assistances) chez les Lynx à Montpellier et à Vaujany.



Valence démarre fort mais Dijon tient



Après le traditionnel coup d'envoi fictif effectué par les capitaines Arnaud Lazzaroni et Loïc Chabert, tous deux anciens Ducs en Magnus, les choses n'ont pas trainé : Sahrane Zinger fait un bon travail, transmet à Arille Dupont qui poursuit vers Alexis Pelisse qui lui remet dans le slot pour l'ouverture du score et de son compteur personnel chez les Lynx (1-0, 01:46).



Ce but rapide fait place à une grosse domination valentinoise pendant quasiment tout le tiers. Toute l’artillerie valentinoise y va de sa frappe sur la cage dijonnaise : Ouimet et Lazzaroni, mais aussi et surtout Aleksei Baskov ; Jules Plenet, Rudy Maarni, Otto Pitkänen, sans oublier Alexis Pelisse, Maxence Bortino, Sofiane Lahssini, Kévin Richard. Tous échouent sur Gauthier Siegel qui a mis les barbelés.



Le match est très correct et plaisant. La première pénalité du match est valentinoise intervient à la 14èmeminute. Elle donnera les premières réelles occasions dangereuses dijonnaises en particulier par Kyle Lightfoot mais Nans Blanc s'interpose.



Les Ducs doivent à leur gardien le modeste avantage concédé sur ce tiers et restent dans le match.



Valence réussit le break et creuse l'écart en fin de 2èmetiers



Le deuxième tiers commence cette fois par une faute dijonnaise. Elle a permis de vérifier que Siegel est toujours chaud.



Les débats s'équilibrent et les Ducs se montrent plus agressifs et permettent à leurs supporters, les Archi-Ducs d’y croire.

Sur un retard de jeu peu avant la mi-match, les Dijon offre deux minutes de supériorité aux Lynx qui n'en demandaient pas tant. L'unité spéciale se met en, place, Baskov adresse une transversale à Dupont qui fait une splendide feinte qui efface son adversaire direct et trouve Ouimet qui met la rondelle au fond (2-0; 30:22). Le but sera accordé à Dupont.



Photographe © Max Lazzaroni



Dijon résiste encore sans succès.



A la fin du tiers, c'est Ouimet qui intercepte une relance des Ducs, il sert Baskov qui glisse le palet dans un trou de souris.



Photographe © Max Lazzaroni



Valence a fait le job sur ce tiers, mais reste à la portée de leur adversaire. Dans les tribunes combles, on espère ne pas avoir à regretter les occasions perdues depuis le début de la rencontre.



Valence déroule au troisième



Le tiers commence à nouveau en supériorité numérique … Baskov sert Ouimet qui trouve Richard étrangement seul qui inscrit son premier but de la saison (4-0; 41:31).



Deux minutes plus tard, après un bon travail du jeune William Dupend-Carette dans le coin, Ouimet transmet à la bleue à Sam Riffard. Le « one timer » du jeune défenseur drômois finit au fond des filets (5-0 ; 44:12).



Il n'y a désormais plus qu'une seule équipe sur le glaçon. Maarni récupère le palet dans sa défensive, transmet à Bortino qui traverse la glace, sert Pitkänen qui ajuste un lancer au ras du poteau (6-0; 52:46).

Sur l'action suivante, Zinger et Ouimet font une sortie de zone, le Dijonnais ne contrôle pas la rondelle qui file à Plenet qui s'en va tromper Siegel (7-0; 53:06)

La frustration dijonnaise provoquera 6 minutes de pénalité dont une double supériorité.



Le coup de grâce sera donné par Dupont qui couche le gardien et tire dans la cage vide sur service de Zinger et Bortino (8-0; 57:13).



Photographe © Max Lazzaroni



Mission accomplie pour Valence, copie à revoir rapidement pour Dijon.



Dijon ce soir, comme Mulhouse il y a 3 semaines, a lourdement trébuché dans la tanière des Lynx. Malgré une bonne résistance au premier tiers, l’équipe n’est réellement passé à l’offensive qu'au 2èmetiers sans faire douter son adversaire.



Valence a totalement dominé son adversaire en faisant preuve de patience et de sérieux.

La meilleure attaque du championnat s'est rapidement mise en valeur et ce, bien au delà de ses leaders. En effet les 8 buts sont inscrits par 7 joueurs différents. 3 buteurs ont ouvert leur compteur de buts ce soir. Sans oublier le jeune William Dupend-Carette qui ouvre son compteur de points pour son 4èmematch seulement. Quant à Charles-Olivier Ouimet avec 5 assistances ce soir, il double son compteur.

Côté défense, malgré l'absence d'Enzo Dousseau, on n'est pas en reste. Ce sans-faute parfait offre son premier blanchissage de la saison à Nans Blanc. Gageons qu'elle devrait encore se renforcer, et définitivement par le recrutement d’un nouveau gardien et clore l'épisode Loïc Finé parti pour l'équipe D1 d'Epinal.

Côté coaching, félicitations à Pierre-Olivier Lacaton pour les deux victoires en tant qu'entraineur principal en remplacement de Jan Dlouhy suspendu.

Côté arbitrage, le trio arbitral a su intervenir efficacement à chaque fois que la moutarde (dijonnaise …) montait aux nez des 2 équipes.

C'était l'avant dernier des matchs aller de la saison régulière. Les deux prochains matchs vont voir les Lynx opposés, à l'extérieur puis à domicile, à Anglet 2. Quant aux Dijonnais, ils seront opposés, à domicile puis à l'extérieur, à Vaujany qui les précède au classement ...



