Hockey sur glace - Division 2 : 9ème journée : Toulouse-Blagnac vs Valence 5 - 4 (1-0 3-2 0-2 0-0 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 04/12/2021 Blagnac (Patinoire Jean Raynaud) [ Toulouse-Blagnac ] [ Valence ] Toulouse aux tirs au but Victoire 5 - 1 pour les Bélougas de Toulouse-Blagnac aux tirs au but contre les Lynx de Valence lors de la 9ème journée du championnat de France de hockey sur glace Division 2 - Saison 2021-2022. Blagnac (Patinoire Jean Raynaud), Hockey Hebdo Romain Puech le 08/12/2021 à 19:14 Tweeter FICHE TECHNIQUE



680 spectateurs Arbitres : Bastien GERMANEAUD assisté de David HASPOT & Franck DESSOLAIN Buts :

Toulouse-Blagnac :

Valence : Pénalités 4 minutes contre Toulouse-Blagnac 29 minutes contre Valence







Photo Romain Puech Bien que dominant la première moitié du match au score les Bélougas se sont créé une belle frayeur en se faisant rattrapper par des Lynx bien futés. Après une première frayeur il a fallut en découdre avec dans un premier temps à la prolongation puis à la scéance de tirs au but au cours de laquelle il aura fallut pas moins de 13 tirs pour déterminer lequel sera le vainqueur. Au final après un long suspence les Belougas se sont offerts une victoire qui n'aura pas manqué de les faire transpirer. (GB) © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







