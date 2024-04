Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - Finale - Match 3 : Villard-de-Lans vs Courchevel-Méribel-Pralognan 7 - 3 (3-2 1-1 3-0) Le 20/04/2024 Patinoire André Ravix [ Villard-de-Lans ] [ Courchevel-Méribel-Pralognan ] Les Ours a un match du titre Les Ours de Villard de Lans remporte le troisième match 7-3 et se rapprochent du titre. Patinoire André Ravix, Hockey Hebdo Lardière Laurent le 21/04/2024 à 01:49 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Villard-de-Lans :

Courchevel-Méribel-Pralognan :



Photographe Lardière Laurent Les Ours ouvrent le score Les Ours entamaient tambour battant ce troisième match et menaient rapidement 3 à 0,grace à Harrisson, Cantagallo et Raveaud .

Les hauts savoyards réagissaient en moins d'une minute suite à un flottement défensif isérois, 3-2 Gajarsky, Perret.

Le score ne bougeait plus jusqu'à la sirène , la faute au cerbère villardien L.Fine qui tenait bon devant la tanière des Ours .



Photographe Lardière Laurent Patinoire Ravix pleine à craquer Le deuxième tiers était plus brouillon et haché tant les deux équipes s'employaient à pratiquer un jeu physique pas toujours propre. Les Bouquetins profitaient d'un contre pour égaliser par GajarskY, 3-3

Retrouvant un deuxième souffle , les villardiens reprenaient l'avantage en fin de deuxième periode par Aurard , 4-3.



Photographe Laurent Lardière Chaud les marrons chaud ! Le troisième vingt était à sens unique tant les jaunes et bleus portés par leurs nombreux supporters .

ne laissaient pas respirer les bouquetins.

les Ours infligeaient une domination sans partage et s'octroyaient le troisème tiers ,avec trois nouveaux buts de Cantagallo, Depetro et Loze.

Score final 7-3



Photographe Laurent LArdière Les Ours s'imposent 7-3 Villard de lans l'emporte et peut finir le travail ce dimanche à 19h30.

Le HCMP va surement tout donner pour continuer la quete du titre de D2 .

resultat a suivre vers 22h00 dimanche









Reportage photos du troisième match de la finale de D2 entre les Ours de Villard de Lans et les Bouquetins du HC Meribel Pralognan.

