Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - Finale - Match 4 : Villard-de-Lans vs Courchevel-Méribel-Pralognan 4 - 0 (1-0 2-0 1-0) Le 21/04/2024 Patinoire André Ravix [ Villard-de-Lans ] [ Courchevel-Méribel-Pralognan ] Les Ours Champions de France ! Les Ours de Villard de Lans ont ce soir l'opportunité de devenir champion de France de D2 dans leur tanière André Ravix; Menant deux victoires à une, les jeunes pousses formés pour la plupart localement ne sont plus qu'à un match du titre. En face, les Bouquetins du HCMP n'ont pas l'intention de rendre les armes aussi facilement et compte bien s’offrir un cinquième match à Méribel. On s'attend donc à un match des plus intense. Patinoire André Ravix, Hockey Hebdo L.Lardière le 22/04/2024 à 22:17 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Villard-de-Lans :

Courchevel-Méribel-Pralognan : Photographe Lardière Laurent Les Ours champions de France ! Vainqueur la veille par sept buts à trois, les hommes des coaches E.Medeiros et P-A.Simonneau entendaientt bien ravir leurs 1800 partisans isérois présents dans le chaudron Ravix.

Le parallèle avec le chaudron stéphanois était logique tant l'ambiance folle était présente dans les travées de cette patinoire garnie également d’au moins 200 supporters des Bouquetins.

Une ambiance rappelant les temps anciens que les moins de 20 ans pouvaient peu-être ne pas connaitre lorsque les Ours jouaient dans l'élite du hockey français.



Des l entame du match, E.Aurard exécutait une mise en échec monstrueuse, le ton était donné sur la suite à venir. On allait avoir droit a un sacré match de finale.

Après une bonne série de mises en échec de part et d'autre de la patinoire, les isérois prenaient le match en main et et ouvraient le score par un jeu d’école. Le tic tac to ou jeu à trois passes était converti par A.Chernikov, 1-0 ( 3’12 assist Zonderop,Pastor).

Touchés mais pas décornés, les Bouquetins mettaient les bouchées doubles pour revenir dans la partie. Bénéficiant de trois jeux en supériorité numérique, les savoyards butaient sur une équipe villardienne soudée qui permettait à son gardien de but ,L.Fine, de conserver sa cage inviolée et ce malgré les nombreuses tentatives de Brooks, Gajarsky, Wagret ou Picard .

L’équipe vertacomicorienne entrait en résistance et frustrait les attaquants savoyards.



Le premier tiers se déroulait sans réel temps mort. La sirène renvoyait les deux équipes aux vestiaires avec un petit avantage dpour les locaux, 1-0.





Photographe Lardière Laurent A.Chernikov auteur d'un triplé Dès l’entame de la deuxième période , les isérois remettaient la pression sur leurs adversaires qui s’inclinaient une deuxième fois suite à l’opportunisme de M.Cantagallo qui propulsait, dans unangle fermé, le palet dans les jambières deT.Mongellaz qui n’avait plus qu’à constater les dégâts. le palet finissait au fond de son but, 2-0 ( 21’52, assist Lardière, Depetro).

Piqués au vif , les vieux briscard savoyards repartaient à l’assaut de la cage iséroise. Mais il y avait toujours un patin , une jambière , une main , un bras pour mettre en échec leurs lancers vers la cage de L.Fine.

Deux nouveaux jeu de puissance des hommes de S.Codère donnaient des sueurs froides aux supporters villardiens mais le dernier rempart des Ours ne fléchissait pas et frustrait de plus en plus une équipe du HCMP manquant de jambes et de lucidité dans le dernier geste.

Pire a mi match ils perdaient leur sang froid et écopaient eux aussi de plusieurs pénalités.

A cours d’un homme , T.Mongellaz gardait les siens en survie face à Aurard , Lardière, Harisson Cantagallo ou encore Tiala .

La fatigue des Bouquetins se faisait de plus en plus criante et T.Ruel et ses partenaires poussaient pour prendre une avance de trois buts sans doute décisive. dans ce match décisif.

Une seconde fois, ce feu follet de Chernikov déjouait le portier adverse , 3-0 38’21(assist Zonderop). Un but synonyme de véritable coup de bélier pour des bouquetins qui rentraient aux vestiaires mal en point psychologiquement et avec un retard de trois buts à remonter. Pas impossible pour les premiers de la saison régulière mais difficile face à des jeunes Ours en pleine confiance. 3-0.



Photographe Laurent Lardière La jeunesse villardienne prend de vitesse le HCMP La troisième période ressemblait à celle de la veille tant les locaux poussés par tout un peuple voulaient ôter les derniers espoirs d’un possible retour des Bouquetins.

Toujours aussi solidaire défensivement les isérois contraient les attaques savoyardes devenues de plus en plus brouillonnes et peu dangereuses pour le cerbère des Ours.

Jouant depuis un tiers à deux lignes , les Brooks, Gajasrky ou Wagret manquaient de lucidité . Il fallait tenir la baraque devant T.Mongellaz, ce que faisait au mieux T.Maguin et T. Balthazard.

A moins de dix minutes de la fin du troisième vingt, un nouveau jeu en supériorité numérique du HCMP donnait l’opportunité aux Bouquetins de demander un temps mort mais S.Codère laissait le jeu se poursuivre et son équipe se déliter physiquement sans être déterminante dans ses offensives.

Le temps s’égrenait en faveur de hommes d E.Medeiros et P-A.Simonneau . l’entraineur québécois du HCMP sortait son gardien en toute fin d match mais rien n’y faisait , les Ours résistaient comme un seul homme tels de vieux briscards pour offrir un blanchissage à leur gardien L.Fine.

A.Chernikov parachevait la victoire deux seconde avant la sirène , en marquant son triplé en cage vide , 4-0 (59’58,assist Raveaud).

La sirène libérait les Ours dans une liesse indescriptible. Les chants montaient des gradins et les larmes de joies coulaient sur de nombreuses joues, jeunes ou un peu ridées tant la communion entre l’équipe des Ours et ses supporters était forte.

M.Wagret , ancien joueur ayant évolué chez les Ours, était en pleurs d’avoir perdu ce titre, lui qui jouait là son dernier match de sa carrière . Il sortait de la glace en compagnie de ses co-équipiers sous les applaudissement nourris de toute la patinoire.



Photographe Laurent Lardière Blanchissage pour Loic Fine face les Bouquentins Cap’tain T.Ruel soulevait la Coupe et plongeait aux coeurs de ses partenaires pour un tourbillon de bonheur partagé avec leurs supporters. La fête pouvait alors commencer jusqu’au bout de la nuit dans la tanière des Ours.





Les deux équipes se sont rendus coup pour coup , la finale fut une sacré belle finale, intense pleine de suspense portée par des supporters en feu.

Les Ours de Villard de Lans ont su, en s’appuyant sur plus de 80 % de joueurs de l’effectif formés au club , faire déjouer une bien belle équipe des Bouquetins que personne ne voyait a ce niveau , aux vues de leurs dificultés de début de saison .



Maintenant place aux vacances bien méritées pour les deux équipes qui devraient sans doute faire partie de la prochaine saison de D1 à 16 clubs la saison prochaine.

Rendez vous est pris pour Septembre 2024 .



GALERIES PHOTOS A VENIR

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo