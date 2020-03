Hockey sur glace - Division 2 - Play-off - 1/4 de finale - Match 1 : Annecy vs Les Jets Hockey 91 3 - 1 (2-0 1-0 0-1) Le 29/02/2020 Annecy - Patinoire Jean Régis [ Annecy ] [ Les Jets Hockey 91 ] Premier pas vers les demi-finales Samedi 29 février, Annecy recevait Evry/Viry pour leur premier match de quart de finale. Annecy - Patinoire Jean Régis, Hockey Hebdo Charlotte Vittoz - Photos Eric Lamugniere le 04/03/2020 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



760 spectateurs Arbitres : Philippe Frossard assisté d'Olivier Salicio et d'Alexia Cheyroux Buts :

Annecy : ; 18:29 Raphaël Papa (ass Lukas Kriz) ; 28:40 Allan Dugat (ass Julien Laplace et Hugo Moncenix) ; 5:28 Benjamin Arnaud (ass Raphaël Papa)

Evry / Viry : 14:43 Jérémy Pigeot (ass Cody Williams) Pénalités 8 Minutes sur 4 Infractions contre Annecy 4 Minutes sur 2 Infractions contre Evry / Viry Photographe : Eric Lamugnière En confiance après avoir sorti Meudon (deuxième de la poule A) la semaine passée, Annecy commence fort en inscrivant deux but dans le premier tiers.

L’équipe d’Evry/Viry ne parvient pas à trouver de solutions face aux Chevaliers qui imposent leur rythme de jeu. Malgré de belles tentatives, Evry/Viry ne réussit pas à profiter d’une baisse d’intensité lors du second tiers et encaisse un troisième but.

Malgré tout, il profite d’une prison annécienne cinq minutes avant la fin du match pour sortir leur gardien et jouer à 6 contre 4, ils sauvent ainsi l’honneur en inscrivant leur unique but de la soirée.

Les cinq dernières minutes de jeu sont tendues, le gardien d’Evry/Viry reste dehors pour offrir une supériorité numérique à son équipe. Ces dernières minutes de jeu sont marquées par de belles occasions manquées pour Evry/Viry et des palets qui passent à quelques centimètres de la cage vide pour Annecy.

Annecy devra redoubler d’efforts pour emporter une seconde victoire face au public d’Evry/Viry.

Galerie photos complète

Photographe : Eric Lamugnière

Photographe : Eric Lamugnière







