Hockey sur glace - Division 2 - Play-off - 1/4 de finale - Match 1 : Toulouse-Blagnac vs Villard-de-Lans 2 - 3 (1-0 1-0 0-2 0-1) Après prolongation Le 29/02/2020 Toulouse Blagnac [ Toulouse-Blagnac ] [ Villard-de-Lans ] Villard s'impose en prolongation Play Off 1/4 de finale match1 - Retour sur la première journée des 1/4 de finale du championnat français de 2ème division de hockey sur glace qui a vu Toulouse Blagnac s'incliner en prolongation à domicile face aux Ours de Villard de Lans. Toulouse Blagnac, Hockey Hebdo Photographe : Romain Puech le 04/03/2020 à 09:25 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1080 spectateurs Arbitres : Romain Herrault assisté de Romain Honore et Florian Tocqueville Buts :

Toulouse-Blagnac : 16:19 Sébastien Pommier (ass Julien Romand et Maxime Faup) ; 23:30 Dany Coulombe (ass Julien Lepage et Julien Romand)

Villard-de-Lans : ; 3:29 Jeoffrey Couvat (ass Aloïs Franzino et Kevyn Richard) ; 48:55 Pierre-Antoine Simonneau (ass Kevyn Richard et Jaromir Florian) ; 53:05 Robin Drogue (ass Jeoffrey Couvat et Kevyn Richard) Pénalités 22 Minutes sur 7 Infractions contre Toulouse-Blagnac 8 Minutes sur 4 Infractions contre Villard-de-Lans



Les choses avaient plutôt bien démarré pour les locaux. Avec 2 buts d'avance le match été bien engagé. Mais c'était sans compter sur le réveil des Ours et l'indiscipline des Bélougas qui a coûté cher dans le dernier tiers encaissant 2 buts coup sur coup. Abattu mentalement, les toulousains n'ont pas su se remobiliser pour faire la différence dans les prolongations. Pour autant il va falloir aller chercher sa qualification à Villard-de-Lans ce qui n'est pas chose facile. Quant aux Ours, la route semble plus ouverte pour un passage en 1/2 finale.



Reportage photos de la rencontre



Photographe : Romain Puech © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo