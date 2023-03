Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 : Play-off - 1/4 de finale - Match 2 : Roanne vs Meudon 3 - 8 (2-2 1-3 0-3) Le 25/03/2023 Patinoire de Roanne [ Roanne ] [ Meudon ] D2 : Meudon s'impose chez les renards de Roanne La saison 2022-2023 a pris fin ce samedi à Fontalon pour vos Fox, battus lourdement par les Comètes de Meudon (3-8). Patinoire de Roanne, Hockey Hebdo Le club le 28/03/2023 à 10:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



663 spectateurs Arbitres : M. Icard assisté de MM. Baudoin et Cody Buts :

Roanne : ; 05.16 Aleksandrs Visockis (ass Romans Nekludovs) ; 16.15 Aleksandrs Visockis (ass Romans Nekludovs et Thomas Ravanel) ; 39.24 Charles-Olivier Ouimet (ass Eddy Thonnessen et Clément Grossetête)

Meudon : 01.47 Kévin Lorcher (ass Albin Torstensson) ; 17.41 Albin Torstensson (ass Kévin Lorcher et Alex Pisarik) ; 20.23 Gautier Alvau ; 33.45 Naum Sahagun (ass Albin Torstensson et Kévin Lorcher) ; 37.02 Phil Bushbacher (ass Gautier Alvau) ; 51.36 Adrien Sebag (ass Alex Pisarik et Jan Safar) ; 53.31 Phil Bushbacher (ass Gautier Alvau) ; 57.55 Albin Torstensson (ass Antoine Mony et Kévin Lorcher) Pénalités 59 minutes dont 5 à Haser et Ouimet, 25 à Fournier contre Roanne 30 minutes dont 5 à Safar et Bushbacher contre Meudon 1er tiers : Un premier acte disputé







Comme à l'aller, Meudon ouvrait la marque en premier mais le CHR a fait de preuve de caractère et réagissant dans la foulée par l'intermédiaire d'Aleksandrs Visockis.





Le top scorer PCE Services s'offrira même un doublé quelques minutes plus tard pour mettre Roanne devant au tableau d'affichage (2-1, 16'15) mais les Comètes égaliseront juste avant de rentrer aux vestiaires grâce à Albin Torstensson (2-2, 20e).







2e tiers : Les Foxs encore dans le coup







Dès l'entame du deuxième tiers, le MHC fera le break avec un but signé Gauthier Alvau (4-2, 20'23). Il sera imité par Naum Sahagun puis Phil Bushbacher qui donneront trois buts d'avance à Meudon (2-5, 37'02).



Une lueur d'espoir restait vivante dans les yeux des supporters roannais lorsque Charles-Olivier Ouimet fera trembler les filets et réduira l'écart avant le dernier acte (3-5, 40e).





3e tiers : Les espoirs s'envolent dans le dernier tiers







Malheureusement le dernier tiers est un copié collé du match aller où les Meudonnais ont su faire craquer les Foxs mentalement et concrétiser leurs occasions pour éteindre le chaudron de Fontalon.

Résultat : 3 - 8





Le mot du coach



Le mot du coach

"La déception est immense mais Meudon a été meilleur que nous sur cette série et mérite sa qualification en demi-finale. On a manqué un peu d'expérience en défense. Maintenant place à l'analyse pour revenir plus fort la saison prochaine."







