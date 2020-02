Hockey sur glace - Division 2 - Play-off - 1/8ème de finale - Match 1 : Toulouse-Blagnac vs Paris 4 - 3 (1-1 2-1 0-1 1-0) Après prolongation Le 15/02/2020 Toulouse Blagnac [ Toulouse-Blagnac ] [ Paris ] TBHC vs FV - Retour en images Play Off - Retour sur la première journée des 8ème de finale du championnat français de 2ème division de hockey sur glace qui a vu Toulouse Blagnac s'imposer en prolongation à domicile face aux Français volants. Toulouse Blagnac, Hockey Hebdo Romain Puech le 20/02/2020 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



859 spectateurs Arbitres : Pascal Telliez et Pascal Haspot Buts :

Toulouse-Blagnac : ; 33:43 Dany Coulombe ; 36:41 Flaury Bermond (ass Dany Coulombe) ; 4:34 Flaury Bermond (ass Eddy Martin-Whalen et Julien Lepage) ; 7:57 Dany Coulombe (ass Eddy Martin-Whalen)

Paris : 23:45 Yannick Offret (ass Oleg Kuzmin) ; 3:07 Mans Papaux (ass Yannick Offret et Jean-Simon Belanger) ; 52:02 Arthur Cuzin (ass Jean-Simon Belanger) Pénalités 20 Minutes sur 6 Infractions contre Toulouse-Blagnac 20 Minutes sur 10 Infractions contre Paris



"Force et Honneur" Voilà bien une citation qui a fait la différence lors du premier match des 1/8éme de finale pour le TBHC face aux Français Volants.

Une rencontre qui a tenu toutes ces promesses avec un hockey dur et offensif de la part des Parisiens et des Toulousains ont bien résisté. On pourra dire que les "power play" ont fait la différence tant il y avait d’intensité dans cette rencontre. La victoire aux prolongations des Bélougas (en supériorité numérique) en atteste.

La suite promet d'être tout aussi intense avec un deuxième match sur le glaçon des Parisiens samedi 22 février.

Reportage photos de la rencontre



Photographe : Romain Puech © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo