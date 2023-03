Hockey sur glace - Division 2 : Play-off - 1/8ème de finale - Match 2 : Meudon vs Toulouse-Blagnac 3 - 2 (0-1 2-0 0-1 1-0) Après prolongation Le 11/03/2023 Patinoire de Meudon [ Meudon ] [ Toulouse-Blagnac ] Meudon évite la 3ème rencontre de justesse. Reportage photos de la rencontre entre Meudon et Toulouse Blagnac comptant pour le premier tour des playoffs. Patinoire de Meudon, Hockey Hebdo Yves Le Guillerm le 13/03/2023 à 18:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



660 spectateurs Arbitres : Joris Barcelo assisté de Quentin Cady et Enguerrand Thibouville Buts :

Meudon : ; 29:42 Kévin Lorcher (ass Alex Pisarik et Naum Sahagun) ; 36:28 Gautier Alvau (ass Phil Bushbacher et Clément Radolanirina) ; 60:32 Evgenii Muratov (ass Phil Bushbacher)

Toulouse-Blagnac : 1:46 Damien Bourguignon (ass Eddy Martin-Whalen et Ugo Boccassini) ; 55:07 Alex MacDonald (ass Joakim Bergeron) Pénalités 18 minutes contre Meudon 18 minutes contre Toulouse-Blagnac



Après avoir remporté largement le premier match 7-4 en Occitanie, les Comètes se sont fait peur lors de se deuxième.

Dés le début du match, les Bélougas trompent le gardien Meudonnais (1:46), il faudra attendre la 30ème minute de jeu pour que les Comètes reviennent au score et qu'ils prennent l'avantage à la 36ème minute de jeu.

Les Toulousains se battent et égalisent à 55ème minute, la rencontre se termine sur le score de 2-2.

Une prolongation de 10 minutes est affichée au tableau, le premier qui marque remporte le match, elle se joue à 4 contre 4, sauf que deux joueurs de chaque équipe sont en prison.

A 3 contre 3, les espaces de jeu sont grands et se sont les Comètes qui en profitent et marquent à la 32eme seconde.

Après deux matchs et deux victoires, les Meudonnais vont en quarts de finale et rencontreront Roanne.





