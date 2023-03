Hockey sur glace - Division 2 : Play-off - 1/8ème de finale - Match 2 : Roanne vs Amnéville 5 - 4 (1-1 2-1 2-2) Le 11/03/2023 Roanne (Patinoire Fontalon) [ Roanne ] [ Amnéville ] Roanne confirme et s’offre les ¼ de Finale Roanne ayant retrouvé de sa superbe, n'hésite pas a continuer de jouer les troubles fêtes en s'imposant en deux manches dans les 1/8 èmes de finale, se qualifiant pour le tour suivant dans le déroutant championnat français de hockey sur glace de Division 2, version 2022-2023. Roanne (Patinoire Fontalon), Hockey Hebdo CHR - Jules Roche le 17/03/2023 à 17:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



655 spectateurs Arbitres : TELLIEZ Pascal Sig: Juge de ligne Nom: TCHEKACHEV David Sig: Juge de ligne Nom: HASPOT David Buts :

Roanne :

Amnéville : Pénalités 12 minutes (2-6-4) contre Roanne 37 minutes (33-2-2) contre Amnéville



Crédit photo CHR - Dominique Bonnefond



1er tiers : Un premier tiers équilibré



Les vingt premières minutes de la partie ont vu les deux équipes se procurer des occasions. C'est Aurélien Haaser qui trouvera la faille en premier pour donner l'avantage au CHR mais le MAHC se montrait dangereux et sera récompensé de ses efforts avec une égalisation signée Julien Vogt (1-1).



2e tiers : Cueillis à froid, les Foxs réagissent Dès l'entame du deuxième tiers, Amnéville prendra les commandes de la partie suite à un but de Lucas Catelli (1-2) mais les Renards trouveront les ressources pour revenir grâce à Aleksandrs Visockis puis passer devant après le but d'Alexandre Monnier (3-2).

Crédit photo CHR - Dominique Bonnefond

3e tiers : Une qualif arrachée avec les tripes





Crédit photo CHR - Dominique Bonnefond





Le mot du coach

"C'était un match difficile mais on a montré du caractère. On n'a pas su profiter des avantages numériques en début de match et on a été accroché par une valeureuse équipe d’Amnéville. C’est ça les play-offs. Ce qui compte c’est gagner, la manière est secondaire. Maintenant place aux quarts de finale avec Meudon, nouvelle équipe, nouvelle confrontation avec ses spécificités propres.”

L'aventure en play-offs continue donc pour les Foxs qui iront défier les Comètes de Meudon sur leur territoire samedi 18 mars. Début de la rencontre à 18 h 15 !







