723 spectateurs Arbitres : Yohan GEORGE assisté de Tristan DERKAOUI & Olivier SALICIO Buts :

Clermont-Ferrand : 05:56 Tuomas Valirinne (ass Vladislav Korobkine) ; 17:16 Tuomas Valirinne (ass Santeri Salminen et Vladislav Korobkine) ; 24:12 Mattéo Caudron (ass Yannis Cherkaoui et François Faure) ; 26:05 Clément Grossetête (ass Yannis Cherkaoui et François Faure) ; 30:46 Tristan Narbonne (ass Vladislav Korobkine et Micke Niemela) ; 34:12 Vladislav Korobkine (ass Santeri Salminen et Tuomas Valirinne) ; 42:07 Tuomas Valirinne ; 57:48 Mattéo Caudron (ass Nans Souchon) ; 59:21 François Faure (ass Vladislav Korobkine et Santeri Salminen)

Dijon : ; 24:52 François Albin Neuwirth (ass Aymeric Geantet et Simon Bourgin ) ; 47:41 Simon Bourgin (ass François Albin Neuwirth) ; 52:19 Loïc Chabert (ass Lucas Lacroix et Marco Steiner) Pénalités 25 minutes (4-10-11) contre Clermont-Ferrand 21 minutes (2-8-11) contre Dijon





Sans succès depuis début janvier, les Puydômois, bien que mieux classé, affichaient un bilan récent nettement moins flatteur. Ils espéraient pour autant ne pas décevoir leurs supporters venus en nombre toute cette saison en renouant avec la victoire. Enfin on attendait de voir si la prétendue différence de niveau entre la poule nord et la poule sud était bien réelle.





Crédit photo Yannick Martin





1er Tiers



Le fait est que l'on constate qu'effectivement le rythme du jeu et la vitesse de patinage n'est pas ceux à quoi le public clermontois était habitué durant la phase régulière. Si on sent plutôt la domination des locaux, il y a néanmoins un peu d'inquiétude des partisans qui voient leurs Sangliers se mettre un peu trop au diapason de ce faux rythme des Ducs. Cela fait bien l'affaire de ces derniers qui vont même s'offrir 2 belles occasions sur des erreurs défensives auvergnates.



A l'approche de la 5ème minute les Clermontois vont sensiblement accélérer le jeu, prenant alors au dépourvu leurs adversaires. La sanction ne tardera pas avec ce but de Tuomas Välirinne à 5mn56, assisté de Vladislav Korobkin et qui sera le 1er d'une belle série. Malheureusement le match repart sur un faux rythme et les Dijonnais en profitent pour se créer une nouvelle occasion qui bute sur le gardien Elliot Jones. Ce dernier se révélera par la suite être particulièrement dans un bon jour. Mais dès que les locaux décident de donner de l'intensité, les visiteurs peinent à suivre. Or au fur et à mesure de l'avancée dans la rencontre les puydômois vont de plus en plus imposer la cadence.



Ainsi le 2ème but intervient à 17mn16 à nouveau par Välirinne assisté de son compatriote Santeri Salminen et de Korobkin. Clermont semble tenir la rencontre et, bien qu'en infériorité numérique, en fin de 1er tiers il atteindra la pause sans trop peiner.





Crédit photo Yannick Martin





2ème Tiers



Revenu à égalité assez rapidement dans cette 2ème période, les Arvernes vont vite solliciter Michal Krofta, le gardien tchèque des Ducs. A 24mn14 Mattéo Caudron rajoute une 3ème réalisation avec l'assistance de Yannis Cherkaoui et François Faure.



S'endormant un peu sur leurs lauriers, les Sangliers laissent s'installer 40 secondes plus tard trop de trafic devant leur cage et les Dijonnais, par François Albin Neuwirth avec la complicité de Aymerick Géantet et Simon Bourgin Ubiali, en profitent pour inscrire leur 1er but. Mais la réaction ne mettra guère plus de la minute pour intervenir et donner l'occasion à Clément Grossetête, avec l'aide de Cherkaoui et Faure, de remettre l'écart à 3 unités.



Une nouvelle pénalité est infligée aux Auvergnats or, non seulement leurs hôtes peinent à installer leur jeu de puissance mais les Clermontois s'offrent les occasions les plus franches dans des contres permettant de faire briller leur portier. C'est au tour des visiteurs de se voir sanctionner à 30mn10 et il ne faudra que 36 secondes de plus pour voir Välirinne ajouter un 5ème but avec la complicité de Korobkin et Mike Niemela. S'en suivra quelques pénalités sans conséquence de chaque côté.



Autour de la 37ème minute Clermont reprend sa marche en avant avec les finlandais Salminen et Välirinne à la manœuvre d'un beau mouvement conclu par le Russe Vladislav Korobkin. Si les dernières minutes avant la pause furent animées par les sanctions arbitral, le score en resta néanmoins à 6-1.





Crédit photo Yannick Martin





3ème Tiers



Le 3ème tiers commence tambour battant pour les locaux qui sauront profiter d'une supériorité pour voir l'inévitable Välirinne s'offrir seul, après une remontée de la patinoire et un tir aussi soudain que puissant, l'occasion de transpercer à nouveau le gardien des Ducs pour le 7ème but clermontois et le 4ème à titre personnel.



Les Auvergnats, se laissant aller un peu à la facilité et une certaine indiscipline, ne sauront profiter des sanctions arbitrales faisant jouer les équipes à 4 contre 3 en faveur des Clermontois. Au contraire profitant d'une bourde d'un défenseur à la ligne bleue, les Bourguignons Neuwirth et Bourgin Ubiali vont partir en contre ; ce dernier déjouera le portier local Jones pour réduire l'écart à 47mn41.



Trois minutes plus tard au tour des Sangliers d'être en infériorité qu'ils semblent cependant bien gérer dans un 1er temps. Mais vers la fin de la pénalité ils laisseront s'installer un gros cafouillage devant leur cage, ce dont profitera le Dijonnais Loic Chabert assisté de Lucas Lacroix et Marco Steiner, pour inscrire le 3ème but de son équipe.



S'en suit un moment de flottement, sinon de doute, dans le jeu clermontois qui décide le coach Juho Autio à prendre son temps mort à la 54ème minute. Bien lui en pris car les Sangliers reprendront les choses en main et vont profiter de ces 6 dernières minutes pour faire à nouveau trembler 2 fois les filets adverses par Caudron à 57mn48 pour son 2ème but de la soirée (assisté de Nans Souchon) puis le capitaine François Faure à 39 secondes de la fin (assisté de Korobkin et Salminen).











Epilogue



Clermont entame ainsi de la meilleure des façons cette campagne pour le maintien devant un adversaire qui eut bien du mal à soutenir la comparaison dès que le rythme s'intensifiait. Mais il faudra aux Auvergnats faire attention à ne pas se laisser aller à la déconcentration ou une certaine nonchalance s'ils veulent s'assurer un maintien tranquille. Les Sangliers reçoivent à nouveau samedi prochain et c'est l'équipe de Wasquehal qui se présentera sur la glace. Comme les Clermontois, les nordistes ont connu une fin de championnat régulier assez catastrophique mais, contrairement à eux, ils n'ont su renouer avec la victoire ce samedi ; bien au contraire ils ont été sévèrement battus à Anglet 7 à 0.

Les Dijonnais auront 15 jours pour tirer les leçons de cette rencontre mais il leur faudra essayer de mettre plus de vitesse dans leur jeu sans tomber dans la précipitation leur faisant provoquer nombres de maladresses. Ils se déplaceront le 15 mars en métropole lilloise rencontrer un adversaire déjà croisé par 2 fois cette saison, Wasquehal, qui les aura battu à chaque fois mais non sans difficulté.







Meilleurs joueurs de la rencontre : Côté Dijon l'attaquant François Albin Neuwirth.

Côté Clermont-Fd. le gardien Elliot Jones.

