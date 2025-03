Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - Poule de maintien - J2 : Clermont-Ferrand vs Wasquehal Lille 4 - 2 (1-1 2-1 1-0) Le 08/03/2025 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron) [ Clermont-Ferrand ] [ Wasquehal Lille ] Clermont : Une victoire peu convaincante mais qui fait du bien Au terme d’une partie de hockey de moyenne facture, les Sangliers Arvernes l’ont emporté sur le score de 4 à 2 grâce à son capitaine après un doublet scelle la victoire d’une importance capitale pour le maintien… Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 10/03/2025 à 21:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



796 spectateurs Arbitres : GEORGE Yohan assisté de VILLARD Vincent & CADY Quentin Buts :

Clermont-Ferrand :

Wasquehal Lille : Pénalités 6 minutes (2-0-4) contre Clermont-Ferrand 0 minutes contre Wasquehal Lille



la canadienne Alice Philbert.





Crédit photo Yannick Martin





1er Tiers



Ce 1er tiers démarre sur un rythme plus soutenu que lors du match de la semaine dernière face à Dijon et si les Sangliers dominent plutôt, on sent une envie de bien faire des Lions et particulièrement défensivement.

En effet alors que les Auvergnats avaient plus de facilité à porter le palet en zone adverse par contre il se trouvait toujours une crosse, voir un patin, pour couper les passes à l'approche de l'enclave nordiste. De plus la gardienne wasquehalienne savait se placer judicieusement pour bloquer les quelques tentatives de tirs. Comme souvent le manque de réussite persistant d'un adversaire, en l'occurrence Clermont, encourage l'autre à plus d'intrépidité. C'est ce qui arriva peu après la 16ème minute où, profitant d'un gros trafic mais surtout d'un affolement des défenseurs locaux, François Piquet le bien nommé (assisté de Martin Lagrise et Gabriel Roldan), subtilise le palet pour l'envoyer dans le filet des Puydômois.

Vexés ces derniers accélèrent la cadence et finissent par être récompensés de leur pression avec un tir d'Alexis Hermant qui fait mouche, aidé de Julien Maricato et Tuomas Välirinne). Clermont maintiendra la pression mais la vigilance défensive des visiteurs saura être efficace jusqu'à la pause.





Crédit photo Yannick Martin





2ème Tiers



La 2ème période débute avec les meilleures intentions pour nos Sangliers mais, encore trop brouillons, ils se heurtent à une défense wasquehalienne resserrée et une gardienne faisant parfaitement le job . . . jusqu'à la 26ème minute où Yannis Cherkaoui finit par trouver la faille encore une fois sur un gros slapshot. Un peu trop sûr d'eux les clermontois se mettent à attaquer un peu dans la précipitation, négligeant la défense.

Tactique d'autant plus dangereuse que les Nordistes sont loin de se laisser abattre et placent nombres de contres auquel il faudra tout le talent du portier clermontois Elliot Jones pour les annihiler . . . jusqu'à peu après la 29ème minute où il concédera un retour qui fera le bonheur de Martin Lagrise (assisté de Yaïno Adamczak et Audric Carpentier) égalisant pour son équipe. Un peu plus prudents, les Sangliers n'en restent pas moins maladroits dans les relances. Les Lions en profitent pour se lancer dans l'offensive mais ce sera leur tour de se faire contrer à l'approche de la 36ème minute et le capitaine François Faure (assisté de Välirinne et Maricato) ne manquera pas l'occasion de remettre Clermont devant. Plus rien ne sera marquer jusqu'à la 2ème pause.





Crédit photo Yannick Martin





3ème Tiers



D'entrée les visiteurs essayent de mettre la pression sur ce dernier tiers. Les Arvernes plient au prix de quelques pénalités mais ne craquent pas, les attaques adverses manquant pour cela, et comme celles de Clermont, de finitions. S'approchant de la fin de la rencontre, le coach nordiste n'eut pas le choix et prit le risque dans les toutes dernières minutes de sortir la gardienne pour un joueur de champ de plus. Las, toujours aussi brouillons, les Wasquehaliens non seulement ne pourront s'installer durablement en zone offensive mais finiront par se faire subtiliser le palet, permettant à nouveau à François Faure (assisté de Micke Niemela et Mattéo Caudron) de marquer avec un lancer du milieu de patinoire peu puissant mais suffisamment précis pour finir sa course en cage vide à 45 secondes de la fin de la rencontre. Il ne sera alors plus possible aux visiteurs de revenir sur ce score de 4 à 2.





Crédit photo Yannick Martin





Clermont a donc assuré l'essentiel en remportant la rencontre même si la manière ne fut guère convaincante et l'absence du russe Korobkin malade n'explique pas tout. Défait,



Wasquehal c'est néanmoins quelque peu rassuré après sa grosse déconvenue d'Anglet. Si la balance penche en faveur des Sangliers qui, eux, ont eu l'avantage de recevoir 2 fois, rien n'est encore définitivement joué pour les Arvernes, ni d'ailleurs pour leurs hôtes.





Si les joueurs du match furent le gardien Elliot Jones côté clermontois et l'attaquant Carpentier côté Wasquehal, il nous semble qu'Alice Philbert, gardienne des Lions, n'aurait pas volé aussi cette distinction. Sans être encore déterminant, ce match à domicile n'en était pas moins des plus importants à remporter pour Clermont. Sous peine de compromettre gravement les chances de maintien en D2. Les Sangliers Arvernes accueillaient les Lions de Wasquehal qui, contrairement aux locaux, avaient entamer leur campagne pour le maintien de la plus mauvaise des façons en s'inclinant lourdement à Anglet. Si pour les Puydômois la victoire était impérative, pour les nordistes il s'agissait d'abord de se rassurer. En cas de défaite perdre devait au moins avec un certain brio. 