Hockey sur glace - Division 2 - Poule de maintien - J2 : Morzine-Avoriaz vs Brest 2 - 1 (0-0 1-0 1-1) Le 20/03/2024 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Brest ] Morzine commence bien Les Morzinois devaient confirmer leur bonne forme du moment et c'est chose faite avec cette deuxième victoire consécutive en poule de maintien face aux Bretons. Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Yoann Coppel le 21/03/2024 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



844 spectateurs Arbitres : MM. Icard et Peuriere assistés de MM. Aumeras et Donat-Magnin Buts :

Morzine-Avoriaz : 36.14 Maxime Zyuzyakin (ass Thibaud Masson et Tomas Marcinek) ; 42.08 Félix Morozov (ass Maxime Zyuzyakin et Alexis Dogemont*)

Brest : ; 46.46 Nicolas Favarin (ass Dimitri Motreff) Pénalités 11 minutes dont 5 à Myers contre Morzine-Avoriaz 10 minutes contre Brest



Retour en image sur la rencontre.

Yoann Coppel Morosov célèbre © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo