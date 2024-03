Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - Poule de maintien - J4 : Clermont-Ferrand vs Valence 9 - 4 (2-2 2-2 5-0) Le 23/03/2024 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron) [ Clermont-Ferrand ] [ Valence ] Fin de la déroute Arverne Les Sangliers Arvernes sont rassurés sur leur avenir sportif après leur éclatante victoire lors de la 4ème journée de la poule de maintien du championnat français de hockey sur glace de Division 2. En s’imposant 9 à 4 contre les Lynx de Valence, les auvergnats mettent ainsi partiellement fin à leur déroute et aux errements dans lesquels ils s’étaient engouffrés depuis quelques saisons. Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron), Hockey Hebdo Gaëtan Boucheret le 27/03/2024 à 09:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1298 spectateurs Arbitres : Florian ROBERT assisté de Tristan Derkaoui & Florian Tocqueville Buts :

Clermont-Ferrand : ; 11.09 Sergei Lisov (ass Théo Vialatte et Tuomas Välirinne) ; 19.13 Samuli Yliniva (ass Théo Vialatte et Micke Niemela) ; 23.54 Clément Grossetête (ass Tuomas Välirinne et Théo Vialatte) ; 34.43 Tuomas Välirinne (ass Samuli Yliniva et Sergei Lisov) ; 41.11 Nans Souchon (ass François Faure) ; 48.50 Tuomas Välirinne (ass Sergei Lisov) ; 49.13 Nans Souchon (ass Clément Grossetête et François Faure) ; 54.17 Nans Souchon (ass Tristan Narbonne et François Faure) ; 55.41 Samuli Yliniva (ass Théo Vialatte et Louis Duval)

Valence : 07.03 Kevin Richard (ass Andry Grolleau) ; 13.35 Rudi Maarni (ass Dmitri Dudkin) ; 29.45 Rudi Maarni (ass Néo Villain) ; 36.00 Dmitri Dudkin Pénalités 12 minutes contre Clermont-Ferrand 33 minutes (dont 5+20) contre Valence ème journée de la poule de maintien les deux victoires contre Valence mettent mathématiquement et sportivement les auvergnats à l’abri de la relégation. En sorte une victoire coup double pour les puydomois alors qu’il reste deux journées avant la clôture de la fin des play downs saison 2023-2024.





Crédit Photo Gaëtan Boucheret





1er Tiers : - Période Mi figues mi raisins



A l’entame l’avantage est donné aux visiteurs qui prennent le premier face-off et lancent la première attaque, très vite repris par les locaux. Clermont tente alors de poser leur jeu de puissance, mais est très rapidement ramené à la réalité. Les Lynx n’ont pas l’intention de se faire (dévorer) sans réaction. Confondant vitesse et précipitations, les deux équipes commettent quelques erreurs, avec en premier lieu des hors-jeux de positions, en second des offensives avortées par des maladresses. Puis viennent les choses plus sérieuses.



Le corps arbitral sévit dans la 6ème minute de jeu avec une première pénalité puis dans la 7ème avec la seconde contre Clermont. La double supériorité numérique valentinoise après quelques balbutiements donne l’occasion aux Lynx d’ouvrir leur compteur à 07’03 et par la même l’occasion le score sur une action finale de Richard (1-0).



Hasard du chronométrage, en même temps les deux pénalités clermontoises prennent fin. Le jeu reprenant, les échanges permettent aux deux équipes de faire quelques longueurs de patinoire avec quelques tentatives bien malheureuses. Il faut attendre 11’09 lors d’une belle intrusion en terrain valentinois pour que Clermont ouvre son compteur de but sur un beau tir lointain de Lisov (1-1).



Après une succession de dégagements interdits clermontois, les valentinois trouvent enfin à 12’03 le chemin des filets auvergnats mais le but ne sera pas validé pour motif crosse haute. Les drômois ne se découragent pas pour autant et repartent de plus bel à l’assaut des buts auvergnats. Après avoir fait tourner le palet en zone défensive clermontoise le Lynx Maarni trouve la faille à 13’35 pour envoyer la rondelle au fond du but (2-1).



Chaque équipe tente quelques assauts de part et d’autre avec quelques tirs timides. A la 17ème minute de jeu, les esprits quelque peu chafouins certains protagonistes vont provoquer l’intervention du corps arbitral mais sans réel conséquence sur le jeu car un joueur de chaque équipe sera sanctionné en même temps pour un délit mineur et le jeu va reprendre son cours sans évolution notoire jusqu'à ce que Valence soit repris par la patrouille avec une nouvelle pénalité. Un arrêt de jeu qui permet aux anciens prévenus de revenir au jeu ceux-ci ayant purgé leur peine.



Les hostilités reprennent et Clermont fort d’une supériorité numérique fait le maximum pour profiter de l’avantage et à 19’13 après une bonne relance avec pour acteur au finish YIiniva qui permet au clermontois de revenir à égalité juste avant la fin de la période (2-2).





Crédit Photo Gaëtan Boucheret





2ème Tiers - Pas mieux



La 2ème période commence sous la domination drômoise mais c’est sans réelle conviction. Tout doucement les choses vont bon train même dans la 1ère minute de jeu au cours de laquelle une pénalité est infligée contre Valence. Alors Clermont se met en quête de succès mais tout doucement pour faire fructifier la belle aubaine. Rien n’y fait, pas de bonification pour les locaux pendant la supériorité numérique.



Puis sur des tentatives de déstabilisation et un pseudo siège en terrain valentinois à 23’54 Clermont par l’intermédiaire du sniper Grossetête qui avec un scud trouve une faille et envoie le palet dans le but drômois. Le gardien drômois étant un peu trop sorti de son territoire n’a surtout pas vu venir le tir (3-2).



Puis le jeu reprend son cours bon allant mallant jusqu’à ce qu’un valentinois commette une faute inexcusable qui va lui attirer les foudres du corps arbitral sur un charge dans le dos contre la bande.

Une très mauvaise charge sur un clermontois le laissant sur le carreau quelques instants. La sanction tombe contre l’auteur du méfait. Elle est irrémédiable, lourde mais juste, renvoi au vestiaire avec une pénalité majeure en sus.



De ce fait Clermont revoit son style de jeu, plutôt une tentative de renouvellement de jeu de puissance. Malgré une installation en zone défensive adverse les auvergnats sont renvoyés sans ménagement dans leurs quartiers surtout avec des passes hasardeuses à leur crédit.



Tenir cinq minutes en infériorité est loin d’être une sinécure mais Valence l’a fait et c’est même payé le luxe à 29’45 de renouer avec le score en marquant leur 3ème but dix secondes après la purge de sa pénalité alors que Clermont venait de se faire pénaliser une poignée de secondes juste peu de temps avant pour un délit mineur. Un but de Maarni qui permet à Valence de revenir à égalité de points (3-3).



Rien ne va plus dans les rangs clermontois, ces derniers trouvent le moyen de se refaire pénaliser. Toutefois la leçon semble être tirée quoi que. Ici l’infériorité des auvergnats est bien gérée et ne permet pas à Valence de scorer pour l’instant.



Pour la suite les clermontois essaient de faire monter la pression mais elle est faible. Toutefois dans leurs actions bien menées et malgré eux Valence est de nouveau poussé à la faute. Dans la tourmente Valence se trouve piégé et cède de nouveau sous les tirs clermontois. C’est Välirinne qui à 34’43 pétrifie le portier valentinois avec un magnifique tir du point d’engagement en zone d’attaque clermontoise (4-3). Clermont reprend les devants mais pas pour longtemps. En effet après un engagement en zone défensive locale Clermont se fait chipper le palet et après un contournement de la cage auvergnate, l’audacieux Dudkin à 36’00 envoie la rondelle au fond du filet puydomois (4-4). Les quatre minutes restantes dans ce tiers ne suffisent pas à départager les acteurs de cette joute dont les dernières actions n’étaient pas si mal que ça. En effet de belles actions rondement menées mais sans aboutissement fructifiant ne permettent pas de donner un vainqueur. La faute à qui : une bonne part aux portiers qui ont fait leur boulot et aux défenses efficaces qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes avant de regagner le vestiaire.



Tout reste à faire pour l’une ou l’autre équipe pour désigner un gagnant à cette rencontre.





Crédit Photo Gaëtan Boucheret





3ème Tiers - Festival de buts ou apocalypse



A la reprise nul ne peut donner les faveurs à l’une ou à l’autre équipe tant la rencontre qui jusqu’à présent semble équilibrée. Le scénario se découvre au fur et à mesure que s’égrènent les secondes au chronomètre. Au premier jet de palet de cet ultime round c’est Clermont qui prend les devants. Remontés à fond les clermontois s’offrent après une minute de jeu un nouveau but à 41’11 sous l’impulsion du vétéran Souchon. Clermont reprend l’ascendant sur Valence (5-4).



Changeant de palette en palette à la fois auvergnate ou drômoise, la rondelle fait de nombreux allers retours sans pouvoir être gratifiante. L’énergie dépensée par les joueurs des deux équipes est considérable passant d’une zone à l’autre avec des tentatives peu fructueuses quand parti de son camp le clermontois Välirinne après de longues enjambées à 48’50 s’en va tromper le cerbère valentinois d’un bon lancé franc sans pouvoir être gêné par la défense drômoise, il envoye droit devant le palet au fond de la cage, inscrivant ainsi le 6ème but arverne (6-4).



Une vingtaine de secondes plus tard c’est au tour de Souchon de crucifier le portier drômois. Bien posté devant la cage le vétéran clermontois ne se fait pas prier à 49’13 pour tromper la vigilance du gardien valentinois qui laisse un grand trou béant côté gauche de sa cage (7-4).



Par la suite les valentinois certainement fatigués, usés ou bien las ne parviennent pas à établir vraiment leur jeu en terre arverne ceux-ci n’ayant pas trop l’occasion de maitriser la rondelle qui devient presque propriété exclusive des clermontois malgré quelques retranchements dans leur camp. Toutes actions offensives valentinoises finissent en dégagements interdits en leur faveur mais sans vraiment beaucoup d’éclats. Alors les secondes, les minutes défilent quand Clermont parti sur un 2 contre 1 se fait un petit plaisir sur une action combinée de Narbonne-Souchon. C’est ce dernier qui remet le couvert et inscrit à 54’17 le 8ème but auvergnat (8-4).



L’addition ne s‘arrête pas là. Pas moins d’une minute plus tard, profitant d’un petit cafouillage de la défense drômoise, à 55’41 le clermontois YIiniva pousse la rondelle qui au ralenti passe la ligne de but et pénètre dans la cage valentinoise (9-4).



Dès lors les jeux sont faits, la victoire semble belle et bien acquise pour Clermont mais personne ne baisse les armes surtout lorsque que Clermont est pénalisé pour une peccadille. Les drômois vont jusqu’au bout avec plus d’attaques que Clermont en fait mais l’effort reste vain. Même avec les honneurs Valence ne réduit pas la marque et finit la rencontre sur ce cinglant 9-4 en faveur des locaux.





Crédit Photo Gaëtan Boucheret





Victoire indéniable de Clermont qui malgré un certain doute lors des deux premiers tiers a montré un jeu construit avec de belles actions que l’on aurait bien aimé voir toute la saison. Une rencontre assez agréable à regarder même si elle manquait un peu d’intensité de temps à autre.

Une victoire qui met fin à la longue, très longue déroute Arverne et permettant à Clermont de voir, de préparer plus sereinement l’avenir.



Le 3ème tiers fut celui des sangliers arvernes avec un festival de buts et l’apocalypse pour les Lynx de Valence mais ces derniers n’ont pas démérité même si le score a tendance à dire le contraire.



