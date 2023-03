Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - Poule de maintien - J4 : Clermont-Ferrand vs Wasquehal Lille 9 - 1 (2-0 2-1 5-0) Le 25/03/2023 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis Cizeron) [ Clermont-Ferrand ] [ Wasquehal Lille ] Clermont sur la bonne voie pour le maintien mais... Belle victoire de Clermont sur les Lions de Wasquehal lors de la 4ème journée de la poule de maintien du championnat français de hoockey sur glace de Division 2 -Saison 2022-2023. Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 27/03/2023 à 20:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Clermont-Ferrand :

Wasquehal Lille : Avant la rencontre un hommage appuyé fut rendu à Zdenek Blaha, Décédé il y a 2 semaines dans sa 99ème année (voir article hommage Hockey Hebdo du 13 mars dernier). Ancien entraîneur de renom, 2 fois champion de France élite avec Gap et ancien entraineur de l'équipe de France, mais il fut aussi pendant 3 saisons, de 1985 à 88, le coach des clermontois. C'est lui qui permit enfin à ces derniers de s'extraire de la division 3 pour accéder en 2 saisons en D1 et s’y maintenir. Il permit aussi et surtout de faire prendre le virage nécessaire pour le haut niveau dans ce sport à Clermont-Ferrand.

Crédit photo Chrystèle Martin



Retour sur cette rencontre très importante pour les Sangliers Arvernes mais malheureusement pas encore déterminante pour le maintien.



Après sa victoire la semaine passée contre Wasquehal, Clermont accueillait ce samedi cette même équipe de Wasquehal mais avec une longueur de banc un peu courte.



Les auvergnats étaient donc d'autant les favoris pour ce match retour face à des nordistes à effectif réduit; mais fallait-il le démontrer sur la glace.



1er Tiers

C'est devant plus de 800 spectateurs que la rencontre débuta sur un faux rythme et rapidement on se rendit compte que Clermont partait pour donner le ton. Ainsi à l'approche de la 3ème minute les clermontois Eliott Moreau ouvre le score assisté de Detaille et Trouvé. Continuant sur leur lancée les auvergnats par cette fois Josep Tufet inscrit son 1er point de la soirée (assist. Yliniva et Trouvé).



Peut-être enfin remis de leur long voyage, en tout cas plus en jambe, les nordistes commencent à réagir et à poser de sérieuses banderilles permettant cette fois de donner le change, notamment lors de 3 supériorités numériques clermontoises que les Lions sauront neutraliser sans trop de mal. Plus rien ne sera marqué dans cette1ère période.



2ème Tiers

Le 2ème tiers est sur la continuité de la fin de la période précédente avec les Lions continuant de poser des problèmes par un pressing plus haut sur les Arvernes. La tactique clermontoise sur ce plan-là est la même mais les nombreuses maladresses et passes approximatives font le jeu de leurs adversaires, d'autant que Clermont est fortement pénalisé et peine à gagner ses engagements.

Et pourtant c'est bien les Arvernes qui récidivent à la 30ème minute par Miika Runsala assisté de son compatriote finlandais Yliniva et Vigier. Mais Wasquehal réagit et se trouve récompensé de ses efforts 1 mn plus tard par Yaïno Adamczak (assist. Fine et Davranche).

Les clermontois ne se laissent pas démonter et se redonnent de l'air à 38mn 46 avec un 4ème but , le 2ème de Josep Tufet assisté de Trouvé et Runsala. La pause est atteinte sur ce score de 4 à 1.





3ème Tiers

Les choses s'emballent très vite dans l'ultime période avec à nouveau Josep Tufet, toujours assisté de Pierre Trouvé et Yliniva pour le 5ème but clermontois, le 3ème sur son compteur personnel, à 46mn 22.

Les visiteurs veulent réagir mais victimes, comme d'ailleurs également les clermontois, d'arbitres particulièrement tatillons, ils concèdent une pénalité dans la foulée.

Les Sangliers ne mettent que quelques secondes pour enfin bonifier cette supériorité numérique à 47mn 06 par Samuli Yliniva assist. de Tufet, intenable ce soir, et Runsala. Mais on constata surtout que la fatigue, liée au peu de profondeur de banc, commençait sérieusement à se faire sentir chez les visiteurs.

Le temps mort demandé par le coach des Lions ne changera rien. En guère plus de 5mn., entre la 52ème et 57ème minutes, les clermontois inscriront 3 nouveaux buts par Eliott Moreau (51'46'' assist Vigier et Yliniva), Yliniva (53'54'' assist. Trouvé et Runsala) et à nouveau Tufet (56'56'' , assist. Yliniva), prenant à chaque fois complètement de vitesse les joueurs nordistes.

La messe est dite et si la fin de la rencontre fut pénible, elle le doit en grande partie au corps arbitral qui joua que trop du sifflet, hachant le jeu qui n'était pas spécialement violent. Les Lions tentent un baroud d'honneur sur la fin pour essayer de marquer un dernier but mais ils n'ont plus les jambes pour enchaîner correctement leurs offensives. Clermont expédiant les affaires courantes, le score en restera à ce lourd 9 à 1.



Crédit photo Chrystèle Martin



Les clermontois prennent la tête de cette poule de maintien et semblent donc en ballotage favorable pour le maintien Pourtant rien n'est encore fait car la réserve d'Amiens et Colmar ont d'autant plus leurs chances de se maintenir que les équipes de la Magnus d'Amiens et de Mulhouse, en accord d'association avec Colmar, ont fini leur championnat et délèguent leurs meilleurs joueurs espoirs (21 ans et moins) à leur réserve ou club "ferme' pour obtenir le maintien. Inutile de dire que la réserve picarde et l'équipe de Colmar se trouvent transformées et n'ont plus grand chose à voir avec les équipes de la saison régulière. Ils pourraient donc souffler in extrémis les 2 premières places de cette poule de maintien.







