L'Hormadi surfe :



L'Hormadi contrôle le jeu et Dijon peine à s'en sortir. Chabert contre dans l'axe, mais sans succès. Le jeu rapide des Angloys apporte du danger sur la cage locale, mais le portier tchèque fait le ménage. Le jeu est physique mais les locaux crispés, laissent l'initiative à leur rapide adversaire. Les quelques lancers basques sont repoussés par Krofta. Sur une action offensive, un joueur visiteur touche le gardien avec sa crosse, le cerbère lui répond de la même façon, mais il est le seul à être pénalisé. Le powerplay basque s'installe. Cacheux récupère dans le slot un palet perdu par l'arrière garde bourguignonne, son tir en haut de la cage est bien détourné. L'Hormadi est à son tour pénalisé et à quatre des espaces s'ouvrent. Photographe : Roxane Gindre

Le meneur de jeu dijonnais, Chabert en profite pour contrer, mais son tir de loin ne pose aucun problème à Combe. Le même Chabert revient sur le côté, son lancer est repoussé, mais provoque un rebond haut, Combe bondit en avant et capte au vol de la mitaine. Fahas de loin, n'a pas plus de succès contre le portier du 64.

Anglet II repart à l'assaut, sur une nouvelle perte de palet invraissemblable de la défense dijonnaise, Ladonne récupère et se retrouve seul devant le but, il se décale bien mais perd son duel. Neuwirth contre vite, mais Combe sort de sa cage à sa rencontre et d'un bon coup de crosse, chasse le palet au loin. Geantet se signale par une faute en fin de période, le powerplay angloy continue de lancer mais la porte reste close jusqu'à la sirène.



Tirs cadrés : 21 / 8 pour Anglet II

La vague basque s'abat :



Anglet II reste dangereux au début du deuxième acte, Krofta solide sur sa ligne repousse les assauts basques. Le scénario du match aller semble revivre, mais cette fois sans avance au score pour les Ducs.

Ceux-ci tentent bien de contrer mais d'une maladresse rare, ils sont crispés, et peinent à déployer un jeu efficace. Vissio en contre voit son tir détourné par le bouclier du Tchèque. Texier dans la profondeur s'engouffre dans le boulevard laissé par la défense ducale mais ne peut non plus marquer.

L'offensive de l'Hormadi s'intensifie, mais le dernier rempart est bousculé, ce qui provoque une faute et relance le jeu de l'autre côté. Mahier slape de la bleue, sans succès. Le pressing ducal s'accroit mais Combe solide tient bon. Les Ducs sont plus en forme devant et restent à l'offensive même après le jeu de puissance. La défense basque suit et tient bon, épaulant son gardien efficace. Photographe : Roxane Gindre

L'Hormadi repart à l'offensive et finalement trouve la faille. Vissio fait mine de contourner la cage mais glisse dans le slot pour Trecu qui redirige au fond entre la botte du gardien et le montant gauche (0-1 à 27'26).

Les Ducs tentent de repartir à l'offensive, mais ils se heurtent à une équipe adverse qui presse haut et joue le contre. La rapidité angloye déstabilise le bloc bourguignon qui montre ici ses limites. Malmenés, les Dijonnais peinent à relancer leur jeu, leurs quelques lancers sont déjoués par le gardien adverse. Les maladresses se multiplient chez les locaux, les palets sont perdus, les relances ne parviennent pas à sortir de la zone et les passes sont manquées. Profitant de ces erreurs à répétition, Anglet II joue vite et apporte du danger sur la cage que Krofta défend de son mieux. Une nouvelle perte de palet sonne le glas des locaux, Anglet II parvient à récupérer et Texier seul dans l'angle fermé vient cueillir le gardien local d'un tir parfait en hauteur (0-2 à 34'53).

Peu après l'Hormadi est pénalisé ce qui permet aux Dijonnais d'essayer de revenir, mais comme souvent le powerplay est mal agencé et ne donne absolument rien. En fin de partie, les visiteurs sont encore sanctionnés, Romand dans le slot tente vainement sa chance.



Tirs cadrés : 13 / 13

Engagements : 11 / 9 pour Anglet II



La mort de Messire le Duc :





Petot tente de loin, en vain. Le powerplay est complètement insipide et est coupé par une pénalité. Chabert profite de l'espace pour remonter à toute allure sur le côté gauche, il envoie la rondelle dans l'axe, mais Combe est bien placé et bloque. L'Hormadi récupère un peu de suppériorité, Texier voit son lancer terminer dans la mitaine de Krofta.

Anglet II profite des erreurs et des bévues locales pour apporter du danger, mais elle se heurte au gardien local. Les Ducs ne parviennent que trop rarement à ramener le jeu de l'autre côté. Coley de loin n'a pas de solution. Blandin décale parfaitement Romand seul au deuxième poteau, mais il manque le cadre. Petot remonte la glace, et lance en angle fermé, évidemment sans résultat. Sur un contre, Lacroix y va du revers, Combe détourne. Photographe : Roxane Gindre

Anglet II renverse la tendance, Labrucherie dans le slot ne peut alourdir la mise. Une faute sifflée contre Dijon lui complique la tâche alors qu'il ne reste plus que cinq minutes à jouer. Alors que le palet quitte la zone, Geantet envoie une violente charge dans le dos contre la bande, il est logiquement expulsé. La messe semble dite. A trois contre cinq, les esprits s'échauffent et sur une bousculade à mis zone, seul Chabert rejoint le cachot. Dijon à trois recule, Vissio remonte dans l'angle, il efface Alexandra dernier défenseur et déjoue Krofta dans le coin (0-3 à 56'36).

Mahier quitte la prison, mais les Ducs restent à trois. Dijon tente trop de sortir vers l'avant et se met en danger, Vissio contre et sur exactement le même but que la minute d'avant corse encore l'addition (0-4 à 57'17).

Dijon revenu à quatre tente bien de repartir, mais cette fois s'en est bien fini, a l'offensive, Valtat est pénalisé à son tour et on finit le jeu à trois. Quelle triste fin.



Tirs cadrés : 17 / 12 pour Anglet II

Engagements : 12 / 8 pour Anglet II



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Pierre Vissio

** : Ewan Combe

Dijon reprend le dernier tiers en powerplay, l'occasion d'enfin débloquer son compteur. Une fois encore il ne se passe pas grand chose sur le jeu de puissance. Les Ducs cherchent à retrouver du souffle en lançant des contres, mais Anglet II a bien compris l'unique stratégie locale et parvient à bien les neutraliser. Sur l'un des contres, une pénalité est sifflée contre les visiteurs.

Petot tente de loin, en vain. Le powerplay est complètement insipide et est coupé par une pénalité. Chabert profite de l'espace pour remonter à toute allure sur le côté gauche, il envoie la rondelle dans l'axe, mais Combe est bien placé et bloque. L'Hormadi récupère un peu de suppériorité, Texier voit son lancer terminer dans la mitaine de Krofta.

Anglet II profite des erreurs et des bévues locales pour apporter du danger, mais elle se heurte au gardien local. Les Ducs ne parviennent que trop rarement à ramener le jeu de l'autre côté. Coley de loin n'a pas de solution. Blandin décale parfaitement Romand seul au deuxième poteau, mais il manque le cadre. Petot remonte la glace, et lance en angle fermé, évidemment sans résultat. Sur un contre, Lacroix y va du revers, Combe détourne.

Anglet II renverse la tendance, Labrucherie dans le slot ne peut alourdir la mise. Une faute sifflée contre Dijon lui complique la tâche alors qu'il ne reste plus que cinq minutes à jouer. Alors que le palet quitte la zone, Geantet envoie une violente charge dans le dos contre la bande, il est logiquement expulsé. La messe semble dite. A trois contre cinq, les esprits s'échauffent et sur une bousculade à mis zone, seul Chabert rejoint le cachot. Dijon à trois recule, Vissio remonte dans l'angle, il efface Alexandra dernier défenseur et déjoue Krofta dans le coin (0-3 à 56'36).

Mahier quitte la prison, mais les Ducs restent à trois. Dijon tente trop de sortir vers l'avant et se met en danger, Vissio contre et sur exactement le même but que la minute d'avant corse encore l'addition (0-4 à 57'17).

Dijon revenu à quatre tente bien de repartir, mais cette fois s'en est bien fini, a l'offensive, Valtat est pénalisé à son tour et on finit le jeu à trois. Quelle triste fin.

Tirs cadrés : 17 / 12 pour Anglet II

Engagements : 12 / 8 pour Anglet II

Etoiles Hockey Hebdo :

*** : Pierre Vissio

** : Ewan Combe

* : Léo Texier



Anglet II a livré la marchandise en Bourgogne et remporte logiquement ce duel qui lui permet de sauver sa place en Division 2 pour la saison prochaine. Rapides et bien placées, les jeunes gachettes basques ont mis du temps à trouver l'ouverture malgré une très nette domination au premier tiers. Plus chahuté au deuxième vingt à cause de son indiscipline, l'Hormadi a pourtant enfin fait sauter la banque. Au dernier tiers, les Angloys ont tenu leur adversaire à distance en profitant des fautes finales pour enfoncer définitivement le clou. Réalistes offensivement et solides défensivement, Combe blanchit avec 33 arrêts, les Basques ont fait tout ce qu'il fallait pour décrocher la victoire et le maintien. Ils termineront leur exercice la semaine prochaine à Clermont-Ferrand, un succès leur permettraient même de terminer premier du groupe. Photographe : Roxane Gindre

Terrible mais logique clap de fin pour Dijon, qui en perdant ce soir, est certain d'être relegué et de quitter la Division 2, une saison après l'avoir intégrée. Sans doute pris par la pression de l'enjeu du match, les Ducs n'ont jamais été en mesure de mettre leur adversaire en difficultés. Très malmenés au premiers tiers, les Bourguignons ont fait mieux au deuxième, mais leur incapacité de trouver l'ouverture en powerplay leur a une fois encore coûté cher. Le dernier tiers a bien vu des tentatives, mais trop mornes pour être dangereuses, avant d'être emporté dans la tourmente dans les cinq minutes finales, fatales. Une énième défaite qui scelle l'avenir dijonnais, un retour au dernier échellon du hockey français, après une saison extrêmement compliquée, où son effectif quasi indentique à sa saison de D3 a été insuffisant pour chercher le sauvetage. Dijon disputera un dernier match samedi prochain à Trimolet contre Wasquehal, avec un ultime objectif, bien maigre consolation, celle d'éviter la dernière place du championnat. Le club espère encore un sauvetage in-extremis sur tapis vert, en cas de non-engagement d'une équipe de Division 2, ou d'impossiblité d'un promu de D3 de monter, une réserve par exemple (celles d'Evry-Viry et de Tours sont encore en lice en playoffs de D3).

