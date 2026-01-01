Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - Poule de maintien - J4 : Dijon vs Rouen II 2 - 3 (0-1 1-0 1-1 0-1) Après prolongation Le 21/03/2026 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Rouen II ] Les Dragons restent en vie Dijon reste sur deux victoires consécutives en poule de maintien. Larges vainqueurs à Rouen, les Ducs peuvent se sauver dès ce soir mais il faut deux conditions. Une sur laquelle les Bourguignons n'ont pas de prise, la victoire des Coqs contre Anglet II. Mais pour la seconde, un succès contre les Dragons, cela ne repose que sur eux. Rouen II est dos au mur dans ces playdowns. Si les Dragons s'inclinent sans prendre de points en Bourgogne alors ils seront relégués en D3. Les Normands ont leur destin entre les crosses, il faut gagner à Dijon Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 22/03/2026 à 11:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Dijon :

Rouen II :



Une aile d'avance :



Le jeu est un peu désordonné de part et d'autres. Les Dragons à l'offensive sont plutôt maladroits, Fossey voit son tir détourné. Sur un contre dijonnais, les Rouennais sont pénalisés. Oblak slape entre les pads de Castel, le palet roule entre les jambes du gardien mais passe à côté de la cage. Sipperley tente sa chance dans l'angle, le palet est dévié par l'épaule du gardien normand, et file vers l'angle ouvert mais passe également à côté.

Peu après le retour à égalité numérique, les Dijonnais sont à leur tour sanctionnés. Rouen II multiplie les passes mais ne propose qu'un seul tir en angle fermé, facilement repoussé par Paré. Les Ducs tuent la pénalité, Rouen II reste dangereux à l'image de Daubeuf qui trouve la mitaine du portier local.

Dijon tente de renverser la tendance. Oblak de loin bute sur Castel. Photographe : Phil Rouinssard

Les vilains gestes sont à signaler dans ce tiers verrouillé. Une bagarre générale éclate. Deux joueurs de chaque côté sont envoyés au cachot. Une relance désastreuse de la défense locale arrive dans la palette de Dordet, il fait se coucher le gardien local et lève le palet pour le fusiller (0-1 à 14'34).

Rouen II contrôle le palet et domine à l'offensive, sans pour autant trouver de solution. Les jeunes dragons se précipitent et sont maladroits dans le dernier geste, offrant bien quelques lances mais sans aucun danger pour le gardien local. Dijon est pénalisé, comme lors du premier tiers, les Rouennais s'installent, font tourner le palet mais ne lancent pas. Leur élan est coupé par une faute. A quatre contre quatre, rien ne se passe. A peine revenu en powerplay, Dijon est bêtement pénalisé et on se retrouve un joueur en moins de chaque côté jusqu'à la première sirène.



Tirs cadrés : 11 / 6 pour Rouen II

Engagements : 13 / 12 pour Dijon Rouen II se porte en premier à l'offensive, Dordet dans l'angle fermé réalise le premier lancer de la partie. Lechevallier trouve la mitaine de Paré. Les Ducs cherchent le contre mais sans succès.Le jeu est un peu désordonné de part et d'autres. Les Dragons à l'offensive sont plutôt maladroits, Fossey voit son tir détourné. Sur un contre dijonnais, les Rouennais sont pénalisés. Oblak slape entre les pads de Castel, le palet roule entre les jambes du gardien mais passe à côté de la cage. Sipperley tente sa chance dans l'angle, le palet est dévié par l'épaule du gardien normand, et file vers l'angle ouvert mais passe également à côté.Peu après le retour à égalité numérique, les Dijonnais sont à leur tour sanctionnés. Rouen II multiplie les passes mais ne propose qu'un seul tir en angle fermé, facilement repoussé par Paré. Les Ducs tuent la pénalité, Rouen II reste dangereux à l'image de Daubeuf qui trouve la mitaine du portier local.Dijon tente de renverser la tendance. Oblak de loin bute sur Castel.Les vilains gestes sont à signaler dans ce tiers verrouillé. Une bagarre générale éclate. Deux joueurs de chaque côté sont envoyés au cachot.Rouen II contrôle le palet et domine à l'offensive, sans pour autant trouver de solution. Les jeunes dragons se précipitent et sont maladroits dans le dernier geste, offrant bien quelques lances mais sans aucun danger pour le gardien local. Dijon est pénalisé, comme lors du premier tiers, les Rouennais s'installent, font tourner le palet mais ne lancent pas. Leur élan est coupé par une faute. A quatre contre quatre, rien ne se passe. A peine revenu en powerplay, Dijon est bêtement pénalisé et on se retrouve un joueur en moins de chaque côté jusqu'à la première sirène.11 / 6 pour Rouen II13 / 12 pour Dijon



Rattrapé :





Rouen II reste au pressing mais sans forcément se montrer dangereux, sauf sur le lancer Sapelkine qui vient s'écraser sur le poteau alors que le gardien était battu. Dijon mène une charge dans le sens inverse, Bourgin au premier poteau ne peut déjouer Castel. Photographe : Phil Rouinssard

Les Ducs restent globalement sous pression et peine à quitter leur zone, dans la souffrance ils concèdent une pénalité. Comme depuis le début de la rencontre, le powerplay normand et très peu inspiré et ne vient pas inquiéter Paré sur sa ligne.

De retour à égalité numérique, les Ducs repartent à l'assaut mais pas très longtemps, Rouen II retourne au feu. Paré repousse les tentatives mais concède moult rebonds, heureusement pas exploités par les Dragons. Lightfoot contre mais il est repris par la défense visiteuse. Une pénalité est appelée contre Rouen II mais Filatov parvient à s'échapper seul en break, il manque le cadre. Le powerplay ducal s'installe, Valtat sert Oblak à la bleue qui lance à mi hauteur, Castel pourtant pas masqué se laisse surprendre, le filet tremble, le gradin gronde (1-1 à 36'56).

Dans la foulée, les Dijonnais sont pénalisés ce qui les empêchent de garder le momentum. Filatov en solitaire perd son duel. Rouen II joue la contre attaque rapide, Paré repousse, le deuxième lancer finit dans sa mitaine. Le puissant lancer de Dordet est détourné du bouclier.



Tirs cadrés : 18 / 9 pour Rouen II

Engagements : 13 / 10 pour Rouen II La faute rouennaise passe et les visiteurs sont en suppériorité. Pour autant l'occasion la plus nette est à mettre au crédit des locaux. Une relance catastrophique arrive sur Neuwirth qui se retrouve seul devant la cage mais il perd son duel contre Castel. Le powerplay rouennais ne propose que deux lancers, dévié par Paré, aucun jaune et noir n'est sur le rebond, le danger est écarté.Rouen II reste au pressing mais sans forcément se montrer dangereux, sauf sur le lancer Sapelkine qui vient s'écraser sur le poteau alors que le gardien était battu. Dijon mène une charge dans le sens inverse, Bourgin au premier poteau ne peut déjouer Castel.Les Ducs restent globalement sous pression et peine à quitter leur zone, dans la souffrance ils concèdent une pénalité. Comme depuis le début de la rencontre, le powerplay normand et très peu inspiré et ne vient pas inquiéter Paré sur sa ligne.De retour à égalité numérique, les Ducs repartent à l'assaut mais pas très longtemps, Rouen II retourne au feu. Paré repousse les tentatives mais concède moult rebonds, heureusement pas exploités par les Dragons. Lightfoot contre mais il est repris par la défense visiteuse. Une pénalité est appelée contre Rouen II mais Filatov parvient à s'échapper seul en break, il manque le cadre.Dans la foulée, les Dijonnais sont pénalisés ce qui les empêchent de garder le momentum. Filatov en solitaire perd son duel. Rouen II joue la contre attaque rapide, Paré repousse, le deuxième lancer finit dans sa mitaine. Le puissant lancer de Dordet est détourné du bouclier.18 / 9 pour Rouen II13 / 10 pour Rouen II



Pas de vainqueur :



Chabert contre à toute allure, il dévie parfaitement pour Lacroix de l'autre côté qui reprend victorieusement entre les jambes du portier normand (2-1 à 40'09).

Rouen II sonné d'entrée parvient à retourner à l'offensive, Avonde dans le cercle gauche ne trouve pas d'ouverture. Les Dragons cherchent un angle de tir et s'offrent une grosse occasion qui montre également la maladresse visiteuse. Dordet au deuxième poteau est seul devant l'angle ouvert mais ne parvient pas à pousser dedans. Une pénalité est sifflée contre les locaux. Filatov tente sa chance de la bleue, Paré capte de la mitaine. Sur un lancer rouennais, le rebond part de l'autre côté, tout le monde se jette sur la rondelle mais dans une confusion monstre elle reste hors de la cage. Rouen II reste bien peu dangereux, les passes sont bonnes mais les quelques lancers lointains sont gérés sans problèmes.

Lacroix contre en solitaire, son tir depuis le cercle gauche est dévié de l'épaule par Castel. Valtat dans la même situation, voit le bout du manche de la crosse du portier normand détourné sa tentative. Photographe : Phil Rouinssard

Dordet en break échoue face à Paré. Sur un engagement gagné en zone offensive, Bouilloux avance vers la cage et fusille Paré pour l'égalisation (2-2 à 51'14). La dernière période commence sur les chapeaux de roues.Rouen II sonné d'entrée parvient à retourner à l'offensive, Avonde dans le cercle gauche ne trouve pas d'ouverture. Les Dragons cherchent un angle de tir et s'offrent une grosse occasion qui montre également la maladresse visiteuse. Dordet au deuxième poteau est seul devant l'angle ouvert mais ne parvient pas à pousser dedans. Une pénalité est sifflée contre les locaux. Filatov tente sa chance de la bleue, Paré capte de la mitaine. Sur un lancer rouennais, le rebond part de l'autre côté, tout le monde se jette sur la rondelle mais dans une confusion monstre elle reste hors de la cage. Rouen II reste bien peu dangereux, les passes sont bonnes mais les quelques lancers lointains sont gérés sans problèmes.Lacroix contre en solitaire, son tir depuis le cercle gauche est dévié de l'épaule par Castel. Valtat dans la même situation, voit le bout du manche de la crosse du portier normand détourné sa tentative.Dordet en break échoue face à Paré.

Dijon tangue est se retrouve sanctionné juste après. Rouen II est au pressing mais le gardien s'en sort bien et la pénalité est neutralisée. Maxime Jury breake mais il est rattrapé par la défense seinomarine. Alors que le temps file, les Dragons tentent de faire le jeu mais sont maladroits et bien gênés par des crosses dijonnaises bien placées. Les Bourguignons en profitent pour lancer quelques contres mais sans succès. La sirène retenti, la victoire reste en suspens. Rouen II est sûr avec cette prolongation que sa relégation n'est pas actée ce soir.



Tirs cadrés : 16 / 7 pour Rouen II

Engagements : 12 / 12



Au dernier instant :





Les Dragons répliquent peu après, Mattioni remet dans le slot pour Sapelkine son one-timer se bloque sous la botte de Paré. Lacroix contre vite, Chabert est de l'autre côté mais au lieu de le servir, le premier cité il préfère lancer en angle fermé, Castel bloque. Ligthfoot face à la cage est fait trébucher, mais sans intervention arbitrale. Photographe : Phil Rouinssard Lechevallier contre mais il ne peut lancer. Dans l'angle il parvient à retrouver Daubeuf qui repart le long du but sans intervention de la défense, Paré est débordé et Daubeuf vient glisser au deuxième poteau à 2 secondes de la sirène finale (2-3 à 69'58).



Tirs cadrés : 5 / 3 pour Dijon

Engagements : 7/ 3 pour Rouen II



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Arthur Daubeuf

** : Maxime Dordet

* : Charles Paré La prolongation démarre bien côté local, les Ducs s'emparent du premier palet, ils font deux erreurs de relance mais parviennent à chaque fois à récupérer quand même. Lightfoot fait le premier lancer de cet overtime, sans soucis pour Castel.Les Dragons répliquent peu après, Mattioni remet dans le slot pour Sapelkine son one-timer se bloque sous la botte de Paré. Lacroix contre vite, Chabert est de l'autre côté mais au lieu de le servir, le premier cité il préfère lancer en angle fermé, Castel bloque. Ligthfoot face à la cage est fait trébucher, mais sans intervention arbitrale.Lechevallier contre mais il ne peut lancer.5 / 3 pour Dijon7/ 3 pour Rouen II*** : Arthur Daubeuf** : Maxime Dordet* : Charles Paré



Rouen II remporte au bout du bout du suspense une rencontre vitale. En effet, les Dragons évitent la relégation et restent encore en course pour sauver leur peau en D2. Plutôt dominateurs, les Rouennais ont pêché par manque de réalisme offensif, réalisant beaucoup de lancers peu dangereux et ne parvenant pas à convertir leurs très nombreux jeux de puissance. Pour autant cette victoire leur permet de rester en vie dans la course au maintien. Malgré tout leur destin n'est plus entre leurs mains. Il faudra que les Ducs perdent au moins l'un de leur deux matchs restants et que Rouen II gagne les deux. Les Dragons peuvent même en perdre encore un si les Ducs ne prennent plus de points dans leurs deux derniers matchs. Enfin rien n'est encore fait pour les jeunes Normands qui se déplaceront la semaine prochaine à Anglet, une victoire à trois points est impérative.

Dijon pouvait assurer son maintien dès ce soir, surtout que Courbevoie a rempli sa part du contrat en l'emportant, donc en sauvant sa tête et en sacrifiant dans le même temps Anglet II. Mais tout est allé de travers, rapidement mis en difficultés, les Ducs ont encaissé un premier but mais sont toutefois parvenus à rester au contact sans sombrer. Leur opportunisme offensif leur a permis d'égaliser dans le tiers médiant avant de passer devant au dernier tiers. Mais les Bourguignons ont ensuite trop laisser filer pour maintenir leur avance jusqu'au bout et se sont fait logiquement rejoindre obligé de disputer une prolongation, synonyme quoi qu'il arrive d'absence de maintien dès ce troisième match. Plutôt dominateur dans la prolongation Dijon n'a pas su tuer le match et s'incline même à la toute fin de celle-ci. Une semaine de repos pour les Dijonnais qui joueront dans quinze jours à domicile face à Courbevoie, le leader invaincu déjà assuré de son maintien. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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