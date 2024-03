Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - Poule de maintien - J4 : Mont-Blanc vs Morzine-Avoriaz 5 - 4 (2-0 1-1 1-3 1-0) Après prolongation Le 24/03/2024 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Morzine-Avoriaz ] Un derby acharné ! En Poule de Maintien de D1, le HC-Mont-Blanc et le Hockey Club Morzine-Avoriaz s'affrontaient dans le cadre d'un 3ème derby de la Haute-Savoie cette saison ! Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 25/03/2024 à 11:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



550 spectateurs Arbitres : MM. Geoffroy et Icard assistés de Mme Torribio Rousselin et de M. Kirschenbaum Buts :

Mont-Blanc : 06.21 Valérian Croz (ass Vladislavs Adelsons) ; 09.02 Mathis Chatellard ; 35.05 Vladislavs Adelsons (ass Hugo Sarlin et Arthur Larroque) ; 49.37 Hugo Sarlin ; 60.32 Eric Leger (ass Victor Goy)

Morzine-Avoriaz : ; 37.31 Maxime Zyuzyakin (ass Timur Rasulov et Matthew Myers) ; 43.56 Félix Morozov (ass Maxime Zyuzyakin et Matthew Myers) ; 44.50 Tomas Marcinek ; 59.10 Mikko Kumin (ass Félix Morozov et Maxime Zyuzyakin) Pénalités 6 minutes contre Mont-Blanc 6 minutes contre Morzine-Avoriaz



Forts d’un succès important qui a permis de relancer une machine bien grippée depuis quelques semaines, les Yétis du Mont-Blanc accueillaient ce dimanche soir les Pingouins de Morzine-Avoriaz pour un nouveau derby de la Haute-Savoie. Un match sous très haute tension entre deux formations en lutte pour éviter la place de barragiste en fin de saison !



Mont-Blanc ouvre le bal



Les supporters des deux camps lançaient les hostilités dans ce derby. Montblanais et morzinois encourageaient les leurs et la partie pouvait officiellement démarrer. Sarlin et Chatellard décochait les premiers tirs après deux minutes de jeu. Le #17 et capitaine avait le premier shoot menaçant dans la palette, mais Darier se chauffait sur l’intervention, malgré un rebond concédé. Marcinek répondait côté morzinois, sur un tir venu du slot qui passait tout proche de débloquer l’affaire. Le ressort repart à l’autre bord. Sarlin se rue à la charge dans des débuts animés, mais le score reste vierge. Buttin est le premier chassé pour une obstruction évitable derrière son filet. Chatellard a l’occasion de conclure sur le début du powerplay, mais sa reprise part trop haut. Mont-Blanc insiste face à son voisin et après un excellent travail signé Adelsons, le letton décalait Valer’ Croz qui ne tremblait pas dans le geste final pour mettre les siens devant d’une déviation astucieuse dans le soupirail gauche, 1-0 à 6’01 [5-4]. Une très bonne énergie est d’ailleurs amenée par le trio Hast – Ferreira Reis – Croz dans ce début de match. Les 3 hommes apportent du danger, mais le dernier des trois est chassé pour obstruction. Le HCMA installe donc son premier powerplay. Une supériorité qui malheureusement pour les visiteurs, n’aura pas l’effet escompté. Les morzinois étaient contrés contre la bande gauche et Chatellard à l’issue du contre, s’échappait à pleine vitesse pour crucifier Darier en break, 2-0 à 9’02 [4-5]. Alexandre JUILLET Mathis Chatellard break en infériorité numérique Le powerplay se poursuivait. Morzine imposait sa pression, notamment par deux situations d’Enzo Baravaglio de près. La tension est palpable. Les Pingouins ont un break de retard, mais la partie est ouverte et les joueurs de Mortas et Jestin ont de bons arguments à faire valoir, notamment avec l’aide de leur premier trio offensif extrêmement remuant. Darier est décisif sur un palet d’Adelsons de près qui aurait pu causer bien du tort aux visiteurs. Le portier réagissait promptement. Les montblanais sont agressifs et les occasions se succèdent. Ferreira Reis avait récupéré le disque en zone offensive, mais son tir fuyait le cadre. Le HCMA s’en sort sans frais supplémentaires, malgré quelques imprécisions dans l’installation de leur jeu. Une nouvelle opportunité énorme est aux crédits des joueurs d’Étienne Croz, mais le tir de Gagnon après un tour de cage ayant laissé un retour, n’est pas conclu. Les dernières secondes du premier acte s’égrènent et Morzine obtient une bonne séquence à l’offensive que Goy, très sérieux, parvenait à maitriser. Mont-Blanc mène de deux longueurs après vingt minutes animées et territorialement dominé par les locaux.



Toujours très animé



Le Mont-Blanc a les premières occasions de cet acte II. Le puck est dans le territoire Pingouin, mais Darier et ses défenseurs évitent l’aggravation du score avec une solidarité notable. Les Yétis ont le vent dans le dos. Ferreira Reis, très présent depuis l’entame s’offre deux nouvelles occasions de buts dans les trois premières minutes de cette période médiane, ne manquait malheureusement pour le jeune U20 HC 74 que la réussite dans le dernier geste. Morzine en délicatesse dans ce début de période tente d’apporter un peu plus de défi physique sur ses quelques occasions d’attaques, mais la précision manque dans le jeu de transition. La première folie offensive vient du bâton du top scorer Maxim Zyuzyakin, qui en solitaire venait semer la zizanie. Il fallait une bonne intervention de Goy pour contrarier les plans de Mortas et des siens. Des joueurs morzinois qui après un début de tiers difficile, retrouvaient un peu plus de confiance dans le territoire défensif montblanais. La mi-tiers approche et Morzine a d’ailleurs une bonne occasion d’effectuer un rapproché. Un jeu de puissance est à la troupe de Mortas. L’engagement est gagné, mais la défensive Yéti est aux aguets pour bloquer les tentatives. La tension est palpable dans cette opposition. Besson était pris par Thibaud Masson sur une charge qui semblait quelques peu à retardement le long de la bande. Le n°32 et s’effondrait quelques instants, souffle coupé. Le défenseur reprendra finalement sa place quelques secondes plus tard et se testera sur un powerplay consécutif à un retenir de Marcinek à l’endroit de Céret qui avait tenté de protéger son retour. Le powerplay a du mal à s’installer et à apporter un réel danger, mais ce dernier est pourtant payant, avec beaucoup de réussite pour Vlad’ Adelsons dont la reprise, après un excellent travail de Sarlin, avait offert une trajectoire étrange, qui retombait derrière le casque du portier, 3-0 à 35’05 [5-4]. Ce but redonne du cœur à des locaux plutôt bien installés dans leur partie. Sarlin a l’occasion de quadrupler la mise à 3’ du retour aux vestiaires mais ne la conclut pas. Alexandre JUILLET Morzine réduit l'écart en fin de période Morzine profite alors sur une action qui suivait pour réduire l’écart par l’intermédiaire de l’inévitable Zyuzyakin qui venait, en solo s’offrir un merveilleux numéro de funambule dans la défense locale, avant de conclure son chef d’œuvre dans le soupirail. Quel but ! 3-1 à 37’31. Le combat est toujours très rude. Montblanais et morzinois se livraient un beau combat et les deux équipes se séparent sur ce score toujours à l’avantage des locaux. Les Yétis mènent 3 buts à 1.



Le Pingouin se rebiffe !



Les deux formations sont de retour, prêtes à en découdre dans ce troisième et dernier vingt de la rencontre. La première menace d’importance est morzinoise. Morozov plein centre prenait le temps de viser, mais son tir fuyait le cadre malgré une excellente position de lancers. Les visiteurs sont plus agressifs dans leurs entreprises et le momentum, jusque-là local, semblait s’inverser. Tabor et Baravaglio partaient à l’infamie en simultanée après un peu moins de 4 minutes. L’engagement est donné dans le territoire local et Morzine, volontaire récompense sa bonne attitude au combat. Morozov, jusque-là plutôt en dedans rappelle à tous quel excellent joueur qu’il est. L’ukrainien redonnait du baume au cœur des siens, 3-2 à 43’56, puis bientôt, la troupe de Mortas pourtant malmenée reviendra des enfers. Marcinek patinait fort dans le territoire, trouvait un décalage côté gauche et ajustait Goy d’un tir puissant et précis, 3-3 à 44’50. Alexandre JUILLET Morozov ramène les siens à 3-2. Tout est à refaire après moins de 5 minutes dans cette troisième vingtaine. Le temps mort est posé par le coach montblanais et les Yétis stoppent l’hémorragie. Il faut alors aux joueurs locaux remettre leurs bases en place face à des visiteurs morts de faim. À dix minutes du terme, Hugo Sarlin s’offre un contre éclair, mais est repris irrégulièrement par Ben’ Eyre. L’arbitre croise les bras au-dessus de la tête pour signifier un tir de pénalité. Darier fait face au n°63 Yéti. L’attaquant marquait et laissait exploser sa joie en brandissant le blason de son équipe ! Mont-Blanc reprend l’avantage dans une partie complètement folle, 4-3 à 49’37 [TP]. Malgré ce but, la pression ne baisse pas... Morzine se rue immédiatement à l’offensive par deux fois, alors que l’on est entré dans le dernier dix du temps réglementaire. À 6’ de la sirène, Mont-Blanc a une autre chance. V. Croz, très en vue frappe le poteau sur un tir venu du centre de la zone. Le HCMA n’a pas non plus rendu les armes. Sous l’impulsion de son premier trio et d’un Zyuzyakin une nouvelle fois étincelant dans ces prises de décisions, les joueurs de Mortas imposent une forte pression aux joueurs d’Étienne Croz, contraints à se sacrifier à plusieurs reprises à l’image de Guer qui bloquait un shoot du flanc à 4’30 du terme du temps réglementaire. Morzine tente d’investir le camp montblanais. Mont-Blanc est sous pression. Les Pingouins appuient dans un tiers III qu’ils dominent au chapitre des lancers. Une minute plus tard, il faut un sauvetage in-extremis d’Arthur Larroque sur sa ligne, puis une parade exceptionnelle de Victor Goy devant Myers pour maintenir le maigre avantage local. Les blancs mettent les bouchées doubles et rien n’est fait dans ces ultimes minutes d’un derby qui aura à nouveau tenu toutes ses promesses. La dernière minute est entamée, le banc morzinois patiente pour rappeler Jimmy Darier. Le portier sortait et sur une belle installation dans le territoire, les Pingouins sont de retour grâce à Kumin, qui avait su reprendre un rebond laissé au second poteau suite à un tir de Zyuzyakin, 4-4 à 59’10 [6-5]. Pas de vainqueur après soixante minutes de jeu. Les deux équipes se départageront en prolongation et engrangent d’ores et déjà une unité chacune au classement de la Poule de Maintien.



Léger ne tremble pas



La prolongation démarre et il restait un point sur la table à distribuer. Cette dernière ne gardera pas longtemps son suspens. Morzine a la première possession dans ses crosses, Morozov prenait un lancer détourné du plastron par Goy, Gagnon envoyait en profondeur Éric Léger, qui profitait de sa glisse pour venir disposer de Jimmy Darier du revers sur la première opportunité de cette période supplémentaire, 5-4 à 60’32. Alexandre JUILLET Léger inscrit le but vainqueur pour le Mont-Blanc



Victoire du HC Mont-Blanc sur sa glace 5 buts à 4 après prolongation. Si le Mont-Blanc peut nourrir quelques regrets de ne pas avoir su empocher les 3 points, pourtant largement en avance en milieu de rencontre, les Yétis se consoleront probablement de la très belle combativité apportée à une rencontre où rien n’aura été donné. Côté morzinois, après un départ plutôt timide, le réveil a été explosif sous l’impulsion de la doublette Zyuzyakin – Morozov notamment, très remuante, comme il y a quelques jours sur la glace de la Skoda Arena. Les deux équipes se retrouveront ce mercredi soir à Morzine pour la rencontre retour. Une partie qui s’annonce à nouveau explosive entre les deux formations haut-savoyardes, alors que l’on entre dans le moneytime de cette Poule de Maintien 2024 en Division 1.

