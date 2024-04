Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - Poule de maintien - J5 : Clermont-Ferrand vs Colmar 6 - 4 (2-0 2-2 2-2) Le 06/04/2024 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron) [ Clermont-Ferrand ] [ Colmar ] Une victoire très, très… sportive Clermont a réussi à s’imposer 6 à 4 face à Colmar lors de la 5ème journée de la Poule de Maintien du championnat français de hockey sur glace de Division 2 -Saison 2023-2025. Par contre on ne sait pas qui a gagné aux poings tant la partie était électrique et combative n’enlevant en rien à la beauté du sport. Le public en a eu pour son argent, buts, de très belles actions dont certaines musclées pas toujours fairplay mais le spectacle était là et en fin de partie un final avec un but en cage vide pour Clermont qui scelle à ce moment-là sa victoire, puis un show de fin de saison avec remerciements à tous : Joueurs, Officiels, Staff, Public et Bénévoles… (GB) Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau & gb le 08/04/2024 à 19:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1569 spectateurs Arbitres : GEORGE Yohan assisté de FONTAINE Gildas & DERKAOUI Tristan Buts :

Clermont-Ferrand : 05:12 Louis Duval (ass Clément Grossetête et François Faure) ; 08:00 Samuli Yliniva (ass Clément Grossetête et Micke Niemela) ; 32:22 Kevan Leveque (ass Pablo Acosta et Antoine Ligne) ; 36:21 Théo Vialatte (ass Samuli Yliniva et Sergei Lisov) ; 41:36 Tuomas Välirinne (ass Théo Vialatte et Samuli Yliniva) ; 59:35 François Faure

Colmar : ; 24:42 Owen Dugas* (ass Nino Abdelali et Flavio Commusset) ; 35:31 Flavio Commusset (ass Enzo Labat*) ; 45:28 Enzo Labat* (ass Milo Avoine*) ; 51:51 Flavio Commusset (ass Enzo Labat* et Owen Dugas*) Pénalités 18 minutes contre Clermont-Ferrand 18 minutes contre Colmar



Cette affiche de samedi concluait la saison des Sangliers Arvernes à domicile mais pas tout à fait la saison puisqu'il reste encore un match à l'extérieur, en l'occurrence à Amiens. Pour cette dernière, pas moins de 1600 supporters étaient venu soutenir les Sangliers pour un match dont l'enjeu était de prendre la symbolique 1ère place de cette poule de maintien, maintien que les clermontois avaient assuré depuis déjà 2 semaines.

La soirée commença d'abord par une minute de silence en l'honneur de Francisque Marliac qui s'est éteint cette semaine. Grande figure du sport de glace en Auvergne, il présidait le Clermont Auvergne patinage artistique depuis 39 ans.





Crédit Photo Gaëtan Boucheret





1er Tiers



Soutenus par leurs partisans toute cette saison pourtant compliquée, les Arvernes avaient décidé de le leur rendre en prenant à bras le corps cette rencontre dès le coup d’envoi. Les Titans ne doivent qu’au talent de leur gardien estonien d’avoir pu maintenir le score vierge un peu plus de 5 minutes.



Toutefois les Arvernes réussiront à concrétiser par Louis Duval à 5mn12 assisté de Clément Grossetête et François Faure. Cette domination sera récompensée une 2ème fois à la 8ème minute avec un but de Samuli Yliniva assisté à nouveau de Grossetête et son compatriote Micke Niemela.





Crédit Photo Gaëtan Boucheret





2ème Tiers



Décider à maintenir le suspense les Titans vont se reprendre et réduire l’écart en début de cette 2ème période par Owen Dugas assisté de Nino Abdelali et Flavio Commusset. A mi-parcours dans le match les 2 équipes se vont se rendre coup pour coup pour terminer sur un partage de 2 buts chacun sur cette période.



Ceux de Clermont seront inscrit par Kevan Levêque (à 32mn22 assisté de Pablo Costa et Antoine Ligné pour ce but 100% 3ème ligne) puis par Théo Vialatte 4mn plus tard (assisté de Samuli Yliniva et Sergei Lisov) alors qu'entre les 2 (35mn31) Enzo Labatle colmarien, auteur d'un beau slalom, donne à Flavio Commusset qui réduit la marque.





Crédit Photo Gaëtan Boucheret





3ème Tiers



L’écart est toujours de 2 unités à l'avantage des clermontois qu’ils feront même passer à 3 en début du dernier tiers par l'intermédiaire de Tuomas Välirinne avec la complicité de Vialatte et Yliniva. Les alsaciens vont réagir avec 2 réalisations, d'abord celle d’Enzo Labat assisté de Milo Avoine à 45mn28, puis de Flavio Commusset assisté encore de Labat ainsi que de Dugas à l'approche de la 52ème minute.



Son équipe revenue sur les talons des puydômois, le coach alsacien prend tous les risques dans l'ultime minute en sortant son gardien. Cela s'avéra finalement fatal ; avec un dernier point des clermontois, but du capitaine François Faure à 25 secondes du coup de sirène dans une cage vide. Les auvergnats l’emportent au final 6 à 4. Par la même ces derniers prennent provisoirement la tête de cette poule de maintien.





Crédit Photo Gaëtan Boucheret





Encore une victoire samedi prochain à Amiens face à la réserve des Gothiques et Clermont-Ferrand s'emparera définitivement d'une honorifique 1ère place de cette phase de play-down qui ferait plaisir, même si là ce n'était pas le principal enjeu. De leur côté les colmariens espèrent un exploit des picards et bien sûr un succès de leur part en recevant Valence pour reprendre le leadership de la poule.







