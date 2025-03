Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - Poule de maintien - J5 : Dijon vs Clermont-Ferrand 3 - 4 (1-0 0-3 2-0 0-1) Après prolongation Le 29/03/2025 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Clermont-Ferrand ] Les Sangliers Arvernes sauvent leur peau Dijon qui a remporté sa première victoire de la poule de maintien la semaine dernière espère enchaîner pour son premier match à domicile. Les Ducs ont grand besoin de points eux qui sont derniers de ladite poule, sachant que les deux derniers descendent. face au leader invaincu cela ne semble pas de la tarte surtout privés du meneur de jeu, Chabert. Clermont-Ferrand a gagné ses trois premiers matchs et un succès en Bourgogne lui assurerait le maintien en Division 2. Il ne faudra donc pas faiblir pour les Sangliers Arvernes Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 30/03/2025 à 12:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Un but chanceux et des pénalités :

Le jeu est engagé et rapide de part et d'autres, les Ducs se portent vite vers l'avant mais sont bloqués par la défense visiteuse. Clermont contre vite et apporte du danger de l'autre côté. Sur une longue relance, Jones sort de sa cage pour aller jouer la rondelle derrière, il perd le contrôle du palet, Jury récupère et remet devant pour Romand qui n'a plus qu'à pousser dans la cage vide pour ouvrir la marque (1-0 à 01'46).

Photographe : Roxane Gindre Les visiteurs sont de nouveau sanctionnés. Lacroix fonce seul, mais Jones le harponne bien et repousse au loin la rondelle. Clermont sous pression, en défense Niemelä dégage directement au dessus du plexy, il est pénalisé. Dijon récupère un tout petit double avantage, mais n'en fait rien. Cherkaoui s'offre même un contre rapide et dangereux, bien géré par Krofta. Bourgin dans l'angle gauche lance, le palet glisse au second poteau, Valtat pousse, le palet frôle la ligne de but, mais est bien dégagé par un défenseur clermontois.

En fin de tiers les Sangliers Arvernes sont pénalisés encore. Le powerplay est comme bien souvent morne et sans intérêt côté dijonnais. Décidément pas avare d'erreurs grossières, les visiteurs se mettent à jouer à cinq et sont pénalisés pour surnombre. Un double avantage numérique pour les Ducs en toute fin de période, Dijon s'installe, mais Clermont-Ferrand parvient à récupérer la rondelle et tente de sortir de la zone, alors que la sirène va retentir Teuber fait une faute stupide et inutile à l'offensive.



Tirs cadrés : 13 / 12 pour Clermont-Ferrand

La charge renversante du sanglier :





Clermont-Ferrand prend le contrôle du palet et met du pressing sur le but bourguignon. Le palet tourne autour de la cage et si une fois encore la défense prend l'eau comme le Titanic, Krofta, comme l'orchestre qui joue encore jusqu'au bout, parvient à tenir bon en multipliant les interventions décisives. Faure dans l'axe échoue sur le Tchèque, la déviation de Ransbotyn subit le même sort. Cherkaoui sème la défense mais seul devant le but perd son duel. Grossetete essaie depuis l'angle, la porte reste close. Niemelä slape de la bleue, Korobkin dévie vers le bas, le palet heurte les bottes du portier. Dijon est complètement sous l'eau et concède une faute. Photographe : Roxane Gindre Faure fait tinter le poteau, il récupère son rebond mais Krofta s'est déjà jetté pour refermer l'angle. Korobkin drible les défenseurs mais bute encore sur le gardien. Ransbotyn dans le slot ne peut pas non plus déjouer le cerbère local. Les Dijonnais reviennent à cinq mais ne peuvent toujours pas desserrer l'étau. Sur un bon contre, le verrou saute. Salminen contre vite, il lance, Välirinne dévie du bout de la palette et fait trembler les filets (1-1 à 36'04).

Le quart d'heure de domination a finalement eu raison de la résistance du portier bourguignon. Dans la foulée, les Ducs sont pénalisés. Le powerplay ne traîne pas, Korobkin envoie un missile de la bleue entre les pads de Krofta masqué (1-2 à 36'44).

Deux buts en quarante secondes, la note est sévère, mais logique face à une équipe qui sombre. Les Dijonnais tentent de repartir de l'autre côté, Narbonne contre vite mais Krofta le repousse. Korobkin seul dans l'angle parvient à marquer son deuxième but du soir (1-3 à 39'20).



Tirs cadrés : 22 / 9 pour Clermont-Ferrand

Les Ducs reviennent en chasse :



Teuber contre à toute allure, d'un excellent mouvement il dépose une offrande à Valtat au deuxième poteau, il lance difficilement, Jones repousse mais tombe, Valtat parvient dans un angle compliqué à pousser au fond (2-3 à 40'17).

Un bon retour au jeu qui remet Dijon au contact du score. Les Sangliers Arvernes repartent vite de l'autre côté. Les Ducs plient sous l'offensive, mais une fois encore, Krofta intervient pour tenir l'écart et avec brio. Les Bourguignons tentent de contrer mais sont bloqués par la défense clermontoise. Une pénalité tombe sur le casque des visiteurs.

Dijon essaie d'égaliser, Valtat dans le haut slot bute sur Jones. Le jeu repart au retour à égalité, mais une bagarre éclate, deux Clermontois rejoignent le banc des prisonniers, contre un seul Dijonnais. Un nouveau powerplay, c'est le huitième de la partie, et il sera le bon. Lacroix canonne de la bleue, Durin dans le slot dévie entre les pads de Jones et égalise (3-3 à 48'20). Photographe : Roxane Gindre

Dans la foulée, les Clermontois sont encore pénalisés. L'occasion est belle, Romand dans le slot bute sur Jones, tout comme Valtat sur l'angle de la cage. Mahier fait le tour de la cage mais il trouve lui aussi la porte fermée.

Les Sangliers Arvernes repartent dans l'autre sens de retour à égalité numérique. Faure y va de son gros lancer, Krofta repousse. Les locaux contrent et une nouvelle faute est appelée contre les visiteurs. Teuber se décale mais ne peut vaincre le gardien clermontois. Le pressing est plutôt bon, Jones bondit au premier poteau et réaise deux très solides arrêts devant les artilleurs du Duc de Bourgogne. Clermont-Ferrand tente de repartir au feu, mais est encore pénalisé. Dijon prend son temps mort pour tenter de passer devant alors que le temps file. Les tirs dijonnais sont trop lointains pour inquiéter le portier visiteur. Un lancer de la bleue, de Mahier est dévié dans le paquet de joueurs, Jones le touche, le palet remonte, Valtat le catapulte au fond à 54 secondes de la fin, mais sa crosse bien trop haute, invalide logiquement la réalisation.

Les Auvergnats qui ont effacé la faute, prennent à leur tour leur temps morts et forcent pour en finir. La pression change de camp, mais une fois de plus, Krofta maintient le score jusqu'à la sirène finale.



Tirs cadrés : 18 / 13 pour Dijon

Une faute mortelle :



Photographe : Roxane Gindre Niemelä récupère, il trouve Välrinne qui lance Salminen, il remonte toute la glace quasiment seul, les Dijonnais trop loin ne peuvent revenir, il longe la cage et glisse entre les pads de Krofta impuissant, échec et mat (3-4 à 61'09). Dijon remporte la mise au jeu mais perd quasi immédiatement la rondelle. Clermont-Ferrand part à l'assaut, Teuber fait une faute sur le coin de la cage, la situation se complique drastiquement. Les Ducs gagnent l'engagement et parviennent à se dégager, mais ils remontent très loin à la poursuite du palet. La triplette finlandaise va faire la différence.



Tirs cadrés : 1 / 0 pour Clermont-Ferrand

Engagements : 2 / 0 pour Dijon





Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Tuomas Välrinne

** : Michal Krofta

* : Vladislav Korobkin



Clermont-Ferrand remporte assez laborieusement ce match en Bourgogne, après un premier tiers haché de pénalité, les Sangliers Arvernes ont déroulé au second pour prendre les commandes mais sont retombés dans leur indiscipline et se sont fait rejoindre. En prolongation, c'est un powerplay qui leur donne la victoire, joli pied de nez. Un succès qui assure officiellement le maintien en Division 2 pour les Auvergnats. Ils se déplaceront à Wasquehal la semaine prochaine pour un match sans enjeu pour eux.

Dijon a peiné dans cette rencontre malgré un nombre considérable de powerplays. Devant au premier tiers grâce à une boulette adverse, les Ducs ont ensuite subit et malgré une nouvelle performance exceptionnelle de leur portier, se sont fait rejoindre et dépassés. Ils ont ensuite su trouver les ressources pour réaliser un bon dernier tiers et revenir. Ils craquent assez bêtement en prolongation et laisse filer une précieuse chance de se rapprocher du maintien. Un point très important à toutefois été pris par les Bourguignons qui ne sont plus derniers du groupe. La semaine prochaine, ils recevront Anglet II pour un match décisif qu'il faudra remporter coûte que coûte.







