Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - Poule de maintien - J5 : Dijon vs Courbevoie 4 - 3 (1-2 2-0 0-1 1-0) Après prolongation Le 04/04/2026 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Courbevoie ] La lumiÃ¨re au bout du tunnel Dijon dispute le dernier match Ã domicile de la poule de maintien et a encore son avenir entre les mains, il faut gagner les deux derniers matchs pour assurer son avenir en D2 aprÃ¨s une deuxiÃ¨me saison encore plus compliquÃ©e que la premiÃ¨re. Le gardien canadien arrivÃ© en cours d'annÃ©e est dÃ©jÃ reparti, et c'est le jeune strasbourgeois Siegel sous licence bleue qui dÃ©fendra la cage dijonnaise. Courbevoie est dÃ©jÃ assurÃ© de son maintien et n'a plus grand chose Ã glaner en Bourgogne si ce n'est la premiÃ¨re place honorifique de la poule Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 05/04/2026 à 12:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



992 spectateurs Arbitres : M. Le Monnier essistÃ© de Mme Torribio et de M. Randrianaviro Buts :

Dijon : ; 16.58 Quentin Mahier (ass Tristan Valtat) ; 28.40 Tristan Valtat (ass Kyle Lightfoot et Nathan Jury) ; 31.22 Nathan Jury (ass Kyle Lightfoot) ; 60.30 Lucas Lacroix (ass LoÃ¯c Chabert et Kyle Lightfoot)

Courbevoie : 03.44 Ludovic Vinals (ass Matteo Pecchia) ; 15.30 Palmyre LiguÃ© (ass Hugo Heron) ; 57.26 Blake Kleiner (ass Artjoms Kadnikovs et Ludovic Vinals ) Pénalités 6 minutes contre Dijon 26 minutes dont 10 Ã Benoist contre Courbevoie Le chant du coq :

Une relance catastrophique de Jury depuis l'arrière de la cage profite à Pecchia qui sert Vinals seul devant la cage, d'un superbe mouvement il lève le palet et nettoie la lucarne (0-1 à 03'44).



Les Ducs repartent dans l'autre sens, Neuwirth récupère dans le coin remet dans le slot pour Durin qui perd son duel. Le pressing bourguignon s'accroît, Dorofeev reste vigilant. Sur un bon lancer repoussé, le palet traîne alors que le gardien est au sol, tout le monde se précipite mais la rondelle part au loin. Une empoignade éclate et une pénalité est sifflée contre les visiteurs. Le powerplay ne propose pas grand chose, on passe même de très longue secondes dans la zone défensive locale. Les Coqs repartent, Pecchia dans l'angle bute sur Siegel. Une nouvelle faute courbevoisienne permet aux Ducs de presser, sans résultat à l'image du lancer de la bleue d'Oblak que le gardien altoséquanais bloque. Une nouvelle bagarre provoque la sanction d'un joueur de chaque côté. Oblak contre, il dévie vers Lightfoot au deuxième poteau, Dorofeev a anticipé et a déjà couvert l'angle et capte de la mitaine. Photographe : Roxane Gindre

Les Coqs contrent, Ligue passe toute la défense, Siegel repousse du bouclier. Sipperley part de l'autre côté, il entre en zone et rouve Lightfoot qui lance mollement, sans problème pour le gardien. La charge courebvoisienne elle va trouver l'ouverture. Héron dévie dans le cercle droit pour Ligue, le suisso-ivoirien reprend victorieusement et fait exploser la lucarne (0-2 à 15'30). Courbevoie démarre fort la partie, Samyn dans l'axe échoue sur Siegel. Une bonne interception de Neuwirth lui permet de lancer, Dorofeev détourne de la botte. Les visiteurs profitent des largesses locales que le pauvre Siegel n'avait pas encore anticipé.Les Ducs repartent dans l'autre sens, Neuwirth récupère dans le coin remet dans le slot pour Durin qui perd son duel. Le pressing bourguignon s'accroît, Dorofeev reste vigilant. Sur un bon lancer repoussé, le palet traîne alors que le gardien est au sol, tout le monde se précipite mais la rondelle part au loin. Une empoignade éclate et une pénalité est sifflée contre les visiteurs. Le powerplay ne propose pas grand chose, on passe même de très longue secondes dans la zone défensive locale. Les Coqs repartent, Pecchia dans l'angle bute sur Siegel. Une nouvelle faute courbevoisienne permet aux Ducs de presser, sans résultat à l'image du lancer de la bleue d'Oblak que le gardien altoséquanais bloque. Une nouvelle bagarre provoque la sanction d'un joueur de chaque côté. Oblak contre, il dévie vers Lightfoot au deuxième poteau, Dorofeev a anticipé et a déjà couvert l'angle et capte de la mitaine.Les Coqs contrent, Ligue passe toute la défense, Siegel repousse du bouclier. Sipperley part de l'autre côté, il entre en zone et rouve Lightfoot qui lance mollement, sans problème pour le gardien. La charge courebvoisienne elle va trouver l'ouverture.



Hamdan récupère une passe dijonnaise encore ratée, mais il est dénié par Siegel. Valtat entre en zone, il remet parfaitement en retrait pour Mahier dont la reprise puissante fait trembler les filets (1-2 à 16'58).



Dijon ragaillardi pousse en fin de période sans parvenir à faire évoluer le score.



Tirs cadrés : 13 / 13

Engagements : 13 / 9 pour Dijon



En rouge et noir :





De retour à cinq, les Coqs repartent au front mais ne parviennent pas vraiment à s'installer. Durin s'échappe en contre, mais il ne parvient pas ajuster sa passe. Courbevoie reste à l'offensive mais n'est pas très inspiré et ne parvient pas à reprendre le large. Une très mauvaise passe des Altoséquanais termine sur Lightfoot qui décale parfaitement vers le second poteau pour Valtat qui égalise dans une clameur (2-2 à 28'40).



Photographe : Roxane Gindre

Douville contre mais touche le filet extérieur de la cage bourguignonne. Dijon conserve une certaine initiative. Lightfoot lance une bonne passe dans la profondeur à Nathan Jury son tir vient cueillir Dorofeev côté plaque (3-2 à 31'22). La partie reprend sur un bon rythme de part et d'autres. Neuwirth en solitaire voit son tir détourné par le bouclier de Dorofeev celui de Petot depuis la bleue finit dans la mitaine. Zavani contre mais perd son duel contre le gardien strasbourgeois. Les visiteurs sont pénalisés, Dijon met la pression mais ne trouve pas de solution.De retour à cinq, les Coqs repartent au front mais ne parviennent pas vraiment à s'installer. Durin s'échappe en contre, mais il ne parvient pas ajuster sa passe. Courbevoie reste à l'offensive mais n'est pas très inspiré et ne parvient pas à reprendre le large.Douville contre mais touche le filet extérieur de la cage bourguignonne. Dijon conserve une certaine initiative.



Courbevoie touché mais pas coulé inverse la tendance et repart à l'offensive. Siegel déjà en vue depuis le début du match, monte encore d'un cran et multiplie les interventions face aux nombreuses sollicitations et vient combler les égarrements de sa défense. Pecchia derrière la cage repique au premier poteau, le cerbère ferme la porte. Prudent trouve la mitaine au bout de son tir. Chabert s'enfuit seul en break, il longe la cage altoséquanaise mais ne peut battre Dorofeev. Une nouvelle faute courbevoisienne permet aux Ducs de s'installer, ils réalisent des lancers lointains sans danger pour le gardien visiteur. Kleiner breake en solitaire, il tire mais Siegel repousse du bloqueur.



Tirs cadrés : 14 / 14

Engagements : 14 / 8 pour Dijon



Retour logique :





Dijon parvient à repartir un peu mais se retrouve pris dans la défense courbevoisienne. Les Coqs sont les plus dangereux mais Siegel maintient la porte fermée. Chabert parvient à contrer, mais bute sur Dorofeev, Lacroix reprend le rebond que le gardien repousse à nouveau, Neuwirth à son tour lance mais pour la troisième fois d'affilée Dorofeev s'interpose.



Photographe : Roxane Gindre

L'offensive des visiteurs reprend, Hamdan échoue dans l'angle fermé. Les Ducs jouent le temps qui commence à s'approcher du terme. Sur un de ses rares contres, Dijon est pénalisé. Le powerplay visiteur s'installe et Kleiner d'un lourd slap depuis la bleue profite du trafic devant la cage pour égaliser (3-3 à 57'26).



Courbevoie repart au front et troue le but, mais un hors-jeu initial évite le scénario catastrophe pour les locaux. Les Coqs à l'offensive sont à leur tour pénalisé. Ils doivent reculer, les Ducs n'ont pas de solution mais une deuxième faute est appelée contre le COC. Il doit évoluer à trois pendant les 58 dernières secondes du tiers et même s'il tient il sera encore en infériorité pendant la prolongation, un arrêt de mort quasi impossible à éviter. Les Ducs doivent marquer dans ce court laps de temps pour assurer trois points vitaux pour le maintien.

La pression monte face au trio altoséquanais, Dorofeev perd sa crosse et doit la remplacer par celle d'un de ses défenseurs qui privé de la sienne fait au mieux. A deux reprises les Coqs parviennent à renvoyer hors de la zone, ils ont tenu.



Tirs cadrés : 21 / 8 pour Courbevoie

Engagements : 13 / 11 pour Dijon Courbevoie qui tire de l'arrière démarre du bon patin ce dernier tiers. Marivin tente sa chance de la bleue. Courbevoie domine nettement le jeu mais les arrêts s'enchaînent. Valtat contre en solitaire, sans résultat. Boutet lui répond et se présente seul devant la cage dijonnaise mais il perd son duel.Dijon parvient à repartir un peu mais se retrouve pris dans la défense courbevoisienne. Les Coqs sont les plus dangereux mais Siegel maintient la porte fermée. Chabert parvient à contrer, mais bute sur Dorofeev, Lacroix reprend le rebond que le gardien repousse à nouveau, Neuwirth à son tour lance mais pour la troisième fois d'affilée Dorofeev s'interpose.L'offensive des visiteurs reprend, Hamdan échoue dans l'angle fermé. Les Ducs jouent le temps qui commence à s'approcher du terme. Sur un de ses rares contres, Dijon est pénalisé.Courbevoie repart au front et troue le but, mais un hors-jeu initial évite le scénario catastrophe pour les locaux. Les Coqs à l'offensive sont à leur tour pénalisé. Ils doivent reculer, les Ducs n'ont pas de solution mais une deuxième faute est appelée contre le COC. Il doit évoluer à trois pendant les 58 dernières secondes du tiers et même s'il tient il sera encore en infériorité pendant la prolongation, un arrêt de mort quasi impossible à éviter. Les Ducs doivent marquer dans ce court laps de temps pour assurer trois points vitaux pour le maintien.La pression monte face au trio altoséquanais, Dorofeev perd sa crosse et doit la remplacer par celle d'un de ses défenseurs qui privé de la sienne fait au mieux. A deux reprises les Coqs parviennent à renvoyer hors de la zone, ils ont tenu.21 / 8 pour Courbevoie13 / 11 pour Dijon



Powerplay décisif :



Les Ducs démarrent la prolongation avec plus d'une minute de powerplay à quatre contre trois, une occasion à ne pas manquer. Le premier engagement est gagné par le COC qui n'ose pas le conserver de peur de se faire surprendre et dégage au loin. Les locaux reviennent vite et font tourner la rondelle, le triangle courbevoisien s'ouvre. Lightfoot au premier poteau dévie une passe lumineuse au deuxième où Lacroix n'a plus qu'à pousser dans l'angle ouvert (4-3 à 60'30).



Tirs cadrés : 1 / 0 pour Dijon

Engagements : 1 / 0 pour Courbevoie



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Gauthier Siegel

** : Kyle Lightfoot

* : Ludovic Vinals



Dijon remporte sur le fil une rencontre capitale dans sa quête du maintien. Mal embarqués dans la rencontre, les Ducs ont su rester au contact au niveau du score notamment grâce à la vigilance de leru gardien. Dans un bon deuxième vingt, les Bourguignons sont revenus et même passés devant. Ils ont ensuite subi au dernier acte mais on tenu bon avec une excellente performance de leur cerbère. Avec un powerplay en prolongation, la table était mise et les locaux ont pu célébrer avec leur public. Deux points vitaux qui redonnent la deuxième place, synonyme de survie, avant l'ultime journée de la poule. Mais rien n'est encore fait, la réserve rouennaise est à un point derrière. Dijon se déplace à Anglet la semaine prochaine, en cas de victoire (qu'elle soit en temps réglementaire ou supplémentaire) le maintien sera alors assuré, sans avoir à regarder par dessus son épaule. En cas de défaite au pays basque, il faudra à tout prix compter sur Courbevoie pour écarter Rouen II, car si les Dragons l'emportent ils seraient maintenus et Dijon relégué. Bref, la course contre la mort continue. Elle trouvera son issue tragique samedi prochain. Photographe : Roxane Gindre



Courbevoie assuré de son maintien a bien démarré le match et pris les commandes assez vite mais a manqué de réactivité et de finition, dans ses passes, ses lancers ou la gestion des rebonds pour tuer le match dans le tiers médiant et a même du être contraint de courrir après le score en dernier acte. Revenus in extremis les Coqs ont payé leur indiscipline de fin de match, ils ont été assez regroupé pour tenir jusqu'à la prolongation avant de craquer dans celle-ci. Quoi qu'il arrive, le point récolté en Côte d'Or suffi pour assurer définitivement la première place de la poule de maintien. La semaine prochaine, les Coqs dans leur antre joueront pour le sport contre Rouen II qui luttera pour sa survie.

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