750 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Drif assistés de MM. Barthe et Pointel Buts :

Nice : ; 04.14 Kais Faure-Brac (ass Hugo Proux) ; 09.06 Norbert Abramov (ass Arturs Mickevics et Jérémie Penz) ; 11.13 Lucas Bonnardel (ass Antoine Torres et Miha Stebih) ; 27.12 Daniel Babka Jr (ass Antoine Torres et Miha Stebih) ; 44.14 Mikael Kuronen (ass Miha Stebih et Louis-Mathieu Belisle) ; 46.14 Julius Valtonen (ass Hugo Proux et Lucas Villain) ; 58.16 Mikael Kuronen (ass Jérémie Penz et Louis-Mathieu Belisle) ; 59.35 Julius Valtonen

Chamonix : 01.28 Kasper Elo (ass Camil Durand) ; 59.05 Gabin Ville (ass Joonas Alanne et Evgueni Nikiforov) Pénalités 8 minutes contre Nice 6 minutes contre Chamonix Pourtant, Elo avait ouvert la marque



Très vite, les hommes de Marc Lefevre montrent leurs intentions et vont ouvrir la marque dès l’entame de la rencontre.Babka ajuste mal sa passe, que Durand intercepte en zone neutre. Elo en profite pour se la jouer en solo et inscrit son troisième but dans cette poule de maintien (1:28 ; 0-1).



Entame sur les chapeaux de roues pour les visiteurs, qui achèvent en terre azuréenne leur « road trip » dans le sud de la France. La réaction locale va intervenir dans la foulée. Le jeu est brouillon à droite, des joueurs chutent sur la glace. Proux prend la rondelle dans la zone d’engagement droite, passe en retrait pour Faure-Brac qui surprend Sabol, qui voit passer la rondelle sous son bras, dans un angle impossible. Le portier chamoniard est fautif (04:14 ; 1-1).



Photographe : ©Patrick Giaume (Archives) Il n’y a pas le temps de répit en ce début de rencontre, les Aigles poussent pour pousser devant ! Mickevics dans l’axe, « aspire » la défense adverse avec sa tentative de tir. Seul devant le but, Abramov n’a plus qu’à dévier pour marquer (09:06 ; 2-1).



Dans la foulée, la première pénalité sera infligée à l’encontre d’Alanne. C’est à ce moment là que les hommes de Daniel Babka font se détacher. Le jeu est basé sur le flanc gauche avec Stebih. Le slovène mise dans l’axe sur Torres, qui trouve Sabol sur la tractoire. Au rebond et avec de la réussite, Bonnardel inscrit le troisième but (11:13 ; 3-1).



Chamonix aura l’occasion de revenir au score avec deux supériorités numériques mais ne réduira pas la marque.



Tirs : 8 Nice / 8 Chamonix



Sabol retrouve son niveau



Ce n’est pas durant ce tiers que les buts vont être inscrits. La faute à un grand Sabol, qui s’est incliné qu’à une seule reprise sur les quinze tentatives sudistes. Après un engagement gagné par un partenaire, Stebih à gauche, prend le puck. Il décale Torres qui n’est absolument pas attaqué. Il s’enfonce au cœur de la défense et sur sa tentative, Babka dévie devant Sabol qui était plutôt bien sorti (27:12 ; 4-1).



Les coéquipiers de Masson ont totalement pris l’eau lors de ce tiers, avec une activité offensive très inquiétante.



Tirs : 15 Nice / 5 Chamonix



5 buts pour le dernier tiers à la maison



La dernière période commence mal pour Chamonix avec un tour en prison pour Gabin Ville dès 45 secondes de jeu. Même si la défense fût correcte, les Pionniers vont céder avant moins de cinq minutes. Stebih voit Kuronen dans la zone neutre. Il prend de la vitesse pour se positionner à gauche pour ainsi, rentrer dans l’axe. Il ajuste parfaitement le portier slovène entre les jambes (44:14 ; 5-1).



Photographe : ©Patrick Giaume (Archives) La machine niçoise est bien partie pour ne pas s’arrêter, les joueurs veulent faire plaisir au public. Proux est dans la zone défensive et envoi un palet en cloche à destination de Valtonen qui est bien plus rapide que les défenseurs chamoniards. Il ne tremble pas face à Sabol (46:14 ; 6-1). Lefevre se voit dans l’obligation de lancer le suppléant de Sabol, Olivier Richard.



Les choses vont se calmer à partir de se moment là et c’est à 1’30 de la fin que trois buts supplémentaires vont être inscrits. Le palet est perdu par Chamonix dans leur camp et qui n’est pas concerné pour le récupérer. Pas de problème pour le natif de Sallanches qui prend son tir spécial et qui est dévié par Kuronen (58:16 ; 7-1).



Pour l’honneur, les Pionniers vont réduire la marque. Le palet est bêtement perdu dans la zone offensive par les niçois. Gabin Ville surgit au sein de la défense niçoise pour allumer Weninger (59:05 ; 6-2). Trente secondes plus tard, Valtonen va inscrire un sublime but individuel en ridiculisant les Pionniers avec sa puissance et sa technique (59:35 ; 8-2).



Tirs : 7 Nice / 4 Chamonix



Photographe : ©Patrick Giaume (Archives) Victoire avec la manière de Nice face à Chamonix ! En affrontant une équipe fatiguée (ou désintéressée), le plus important est d’offrir la victoire pour les supporteurs qui ont pu prendre des photos avec les joueurs après la rencontre.

Photographe : ©Patrick Giaume (Archives) Victoire avec la manière de Nice face à Chamonix ! En affrontant une équipe fatiguée (ou désintéressée), le plus important est d'offrir la victoire pour les supporteurs qui ont pu prendre des photos avec les joueurs après la rencontre.

Hockey Hebdo sera présent pour couvrir l'intersaison et la saison prochaine ! Les Aigles remercient les bénévoles qui se démènent avec beaucoup d'envie et de passion.







