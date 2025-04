Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - Poule de maintien - J6 : Clermont-Ferrand vs Anglet II 6 - 4 (0-1 5-1 1-2) Le 12/04/2025 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron) [ Clermont-Ferrand ] [ Anglet II ] Clermont : Poule de maintien le grand chelem Belle victoire de Clermont sur Anglet 6 à 4 lors de la 6ème et dernière journée de la Poule de Maintien. Une conclusion honorifique avec au final un (presque) sans faute pour le grand chelem six victoires sur six rencontres permettant aux Sangliers Arvernes le maintien en Division 2 après une saison régulière quelque peu chaotique. Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis-Cizeron), Hockey Hebdo Gaëtan Boucheret le 14/04/2025 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1623 spectateurs Arbitres : Florian BAUDRY assisté de Tristan DERKAOUI Tristan & Nathan HASHOLDER Buts :

Clermont-Ferrand : ; 22:06 Andry Grolleau (ass Maxime Ransbotyn et Loïc Briwa) ; 27:59 Tuomas Valirinne (ass Vladislav Korobkine et Santeri Salminen) ; 30:29 Axel Moreau (ass Vladislav Korobkine et Micke Niemela) ; 32:23 Nans Souchon (ass Pablo Acosta et Mathis Meissirel) ; 38:04 Vladislav Korobkine (ass François Faure et Micke Niemela) ; 49:26 Santeri Salminen (ass Vladislav Korobkine et Tuomas Valirinne)

Anglet II : 01:19 Léo Texier ; 30:54 Paul Baron ( et Pierre Vissio) ; 58:50 ( et Pablo Bazan) ; 59:29 (ass Mathis Perot-Legrand et Pablo Bazan) Pénalités 6 minutes contre Clermont-Ferrand 6 minutes contre Anglet II







Crédit Photo Gaëtan Boucheret



1er Tiers : Un début difficile pour Clermont



La rencontre a débuté sur une note difficile pour les locaux. À peine une minute après le coup d'envoi, Léo Texier (N°28) a ouvert le score pour Anglet, profitant d'une mollesse de la défense clermontoise pour faire trembler les filets clermontois. Malgré quelques occasions, Clermont n'a pas réussi à égaliser avant la fin de la première période, qui s'est conclue sur le score de 0-1.





Crédit Photo Gaëtan Boucheret



2ème Tiers : Clermont renverse la situation



Le deuxième tiers a été le théâtre d'une véritable remontée pour les Sangliers Arvernes. Andry Grolleau (N°7) a égalisé à 22:06, suivi par un but de Tuomas Välirinne (N°12) à 27:59, et un d’Axel Moreau (N° 46) permettant à Clermont de prendre le large avec un bon avantage. Anglet a réagi avec un but de Paul Baron (N°14) à 30:54, mais Clermont a rapidement repris le contrôle grâce à Nans Souchon (N°21) et Vladislav Korobkin (N°78), qui ont marqué respectivement à 32:23 et 38:04, ce dernier en supériorité numérique. À la fin de cette période, Clermont menait 5-2.





Crédit Photo Gaëtan Boucheret



3ème Tiers : Anglet tente une remontée



Le dernier tiers a vu Anglet tenter de revenir dans le match. Toutefois Santeri Salminen (N°17) a inscrit le sixième but clermontois à 49:26, mais les visiteurs n'ont pas dit leur dernier mot. Antoine Hernandez (N°8) et Iban Richard (N°3) ont marqué pour Anglet dans les dernières minutes, réduisant l'écart à 6-4. Malgré une pression finale, Clermont a tenu bon et a assuré sa victoire.



Crédit Photo Gaëtan Boucheret



Conclusion : Maintien assuré déjà acquis pour Clermont



Avec cette victoire dédié à deux figures du club disparues récemment Yannick Martin Photographe Officiel du Club et Isabelle Bion Bénévole de longue date au club, Clermont-Ferrand a remporté le match mais su assuré le spectacle avec un hockey propre et de bonne facture face une équipe jeune certes mais qui n'en a pas moins démérité au vu de la longueur de banc pour cette rencontre. Les 1632 spectateurs présents ont pu apprécier une rencontre riche en émotions et en intensité. Les Sangliers Arvernes peuvent être fiers de leur performance, ayant réalisé un parcours sans faute dans cette poule de maintien.







