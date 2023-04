Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - Poule de maintien - J6 : Clermont-Ferrand vs Colmar 2 - 3 (1-1 1-1 0-1) Le 15/04/2023 Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis - Cizeron) [ Clermont-Ferrand ] [ Colmar ] Clermont, Retour en enfer Pour le final et pas la finale, il y a des rencontres à ne pas perdre et pourtant face à un règlement peu favorable et une équipe adverse renforcée Clermont s’est incliné quand même d’un petit point au terme d’une partie loin d’être décevante sinon son issue. (GB) Clermont-Ferrand (Patinoire Papadakis - Cizeron), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau & Yannick Matrin (Photos) le 18/04/2023 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1324 spectateurs Arbitres : Philippe Frossard assisté de Jason Thorrignac & Nicolas Missier Buts :

Clermont-Ferrand :

Colmar : Pénalités 2 minutes (2-0-0) contre Clermont-Ferrand 6 minutes (2-4-0) contre Colmar



Les Buts :

Clermont :

10:57 Eliott Moreau (ass. Augustin Detaille, François Faure)

29:43 Samuli Yliniva (ass. Pierre Trouvé, Antoine Vigier)

Colmar :

07:04 Quentin Borg (ass. Thomas Alexandre Ackermann)

29:52 Enzo Labat (ass. Lélian Vix)

50:42 Enzo Poirot (ass. Owen Dugas)



Gardiens en jeu :

Clermont : 60:00 Nans Blanc

Colmar : 60:00 Jean Philippe Fontaine





Match crucial pour les 2 équipes ce samedi 15 avril à Clermont-Ferrand et si les alsaciens pouvaient compter ce soir sur toutes les forces vives des espoirs et juniors de l'entente alsacienne formée par les 3 clubs de Colmar, Mulhouse et Strasbourg, les Arvernes quant à eux avaient le soutien inconditionnel de plus de 1500 supporters (1324 spectateurs officiellement).



Ils savaient que ce ne serait pas de trop face à des Titans qui effectivement, après avoir été à la peine toute la saison régulière, ont pris ces dernières semaines une toute autre dimension.





Crédit Photo Yannick Martin





On vit d'abord des clermontois plus tendus que leurs adversaires par l'enjeu puisque c'était vaincre ou mourir. Curieusement c'est après avoir encaisser logiquement le 1er but par Quentin Borg, assisté de Thomas Ackermann, après 7mn de jeu plutôt dominé par les visiteurs que les clermontois vont se réveiller et si leur jeu est moins collectif que celui de leurs adversaires, ils y mettent assez d'intensité pour égaliser 4mn plus tard par Eliott Moreau (assist. Detaille et Faure) à la faveur d'une supériorité numérique.



Crédit photo Yannick Martin



Reprise du 2ème tiers avec cette parité de 1-1. Les 2 équipes se rendent coup pour coup. Mais à l'approche de la moitié du match, explosion de joie dans la patinoire lorsque Samuli Yliniva vient crucifier le gardien Fontaine (accessoirement aussi gardien n°2 de Mulhouse) et placer les Arvernes devant.

La joie est de bien trop courte durée puisque sur l'engagement qui suit, un tir lointain et puissant de l'alsacien Lélian Vix est dévié fort à propos par Enzo Labat, remet les équipes à égalité. Il ne se sera passé que 9 secondes.

Les clermontois doivent vite gérer ce coup du sort et ne pourront faire mieux que neutraliser le tableau de marque jusqu'à la fin de cette période.





Crédit photo Yannick Martin





L'ultime tiers part sur un rythme soutenu de la part des 2 équipes et le palet circule vite entre les deux camps. Si les locaux mettent beaucoup d'énergie et d'envie, les visiteurs dominent dans la qualité de construction du jeu. Cela paiera à mi période avec un tir de la ligne bleue d'Enzo Poirot, assisté d'Owen Dugas, qui redonne l'avantage aux Titans.



Les Arvernes mettront toutes leurs forces pour revenir dans la partie. La tension est plus que palpable et les échauffourées de plus en plus nombreuses mais les colmariens arrivent à contrecarrer toutes les offensives, parfois en s'arcboutant énergiquement devant leur cage.



En toute fin de match, le coach clermontois Alex Stein prend un temps mort et décide de sortir le gardien. En vain le coup de sirène retentit alors qu'une dernière mêlée s'est formée devant la cage des Titans pour tenter une dernière fois de faire pénétrer le palet.



S'en suivra un début de bagarre général mais finalement les arbitres arriveront assez rapidement à calmer les joueurs.





Crédit Photo Yannick Martin





La frustration et la peine des clermontois n'en est pas moins énorme. Alors qu'ils semblaient en être les favoris logiques au vu de leurs résultats de saisons régulière, les Sangliers n'ont pu non seulement remporter cette poule de maintien mais de plus se voient rejeter avec Wasquehal en D3. Mais il est vrai que les règlements de ce championnat de D2 ont permis à Colmar comme à la réserve d'Amiens d'inverser le cours des choses en profitant pleinement de la possibilité d'utiliser les meilleurs espoirs libérés par la fin des championnats élites et D1 de leurs clubs de tutelle.



L'équipe arverne était à reconstruire et l'entraîneur Alex Stein le savait. La mission était difficile avec l'effectif dont il disposait, diminué par l'arrêt sur blessure de l'arrière Louis Duval et la défection de dernières semaines de leur défenseur canadien Brett Stirling; il aura échoué de peu.





Revanche par contre pour les Titans qui avaient connu pareille mésaventure sur leur dernier match de la poule de maintien la saison dernière. L'impossibilité pour le vice-champion de D3 2021/2022 de monter (réserve de Caen barrée par la présence de son équipe une en D1 et non en Magnus) permis finalement aux colmariens de se maintenir. Cette fois ils n'auront pas à se poser de question et peuvent voir venir sereinement l'intersaison.

