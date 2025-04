Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 - Poule de maintien - J6 : Dijon vs Wasquehal Lille 6 - 2 (1-2 2-0 3-0) Le 12/04/2025 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Wasquehal Lille ] Finir sur une bonne note Dans cette ultime journée de la poule de maintien, Dijon déjà relégué, reçoit Wasquehal dans la même situation. Une affiche bien déprimante pour les deux ex-pensionnaires de la poule Nord qui disputent face à face leur dernier match en D2 avant de rejoindre la D3 l'an prochain. Petit enjeu celui de ne pas terminer au dernier rang de la division pour le vainqueur de la partie. Les Lions en effectif réduit ne partent pas favoris même s'ils ont battu les Ducs sur leur trois rencontres de l'année Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 13/04/2025 à 11:42 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Dijon :

Wasquehal Lille :



Premières morsures du Lion :

Lacroix remonte à toute allure la glace sur le côté gauche et d'un tir en angle fermé ouvre les compteurs sur le premier lancer de la partie (1-0 à 00'45).

Wasquehal contre et s'offre quelques tentatives vite étouffées par Krofta. Chabert ramène le jeu dans l'autre sens, il se retourne dans le slot mais son tir est repoussé par Demazier. Eichenholc contre seul, il emporte la défense mais ne peut passer le gardien local. Le jeu va d'une cage à l'autre et quelques bonnes tentatives sont à signaler. Valtat ou Jury tentent leur chance sans succès. De l'autre côté, Joanette de loin n'a pas plus de résultat. Duvallon à deux reprises échoue sur Krofta.

Les Ducs commettent la première pénalité du match, le powerplay des Lions est dangereux mais Dijon s'en sort à bon compte. De retour à à cinq, les Ducs contrôlent le palet mais se mettent en difficultés sur des contres rapides adverses, à l'image de Besson en solitaire, que Krofta dénie. Photographe : Philippe Rouinssard

C'est au tour de Wasquehal de connaître la prison, le powerplay ducal est comme à son habitude mal embarqué et Fahas est pénalisé sur l'avantage, qui du coup s'annule. Une perte de palet de la défense dijonnaise permet à Davranche de se présenter seul devant la cage, il égalise d'un bon lancer du poignet (1-1 à 12'03).

Les Ducs s'énervent et perdent leurs nerfs, Chabert est pénalisé, Romand le rejoint immédiatement pour comportement antisportif. Wasquehal en double powerplay, fait tourner et logiquement trouve la faille. Duvallon dévie au deuxième poteau pour Davranche, son tir puissant est touché par le gardien tchèque mais il ne peut l'arrêter, et la rondelle finit au fond (1-2 à 13'28).

Les deux équipes se neutralisent mais progressivement les Ducs reprennent le palet et se montrent dangereux. Ils sont mieux en fin de tiers, mais leurs bonnes tentatives n'ouvrent pas la porte nordiste.



Tirs cadrés : 11 / 11

Bel opportuniste :



Dijon qui a bien terminé le tiers, commence bien le suivant. Mais les mauvaises passes et les relances ratées redonnent le palet aux Wasquehaliens qui n'en demandaient pas tant. Besson dans l'angle est repoussé. Le pressing des Lions s'accroît encore, Dauvergne, Marguet lancent mais Krofta tient bon. Berquet touche le bouclier, il essaie une autre fois depuis l'angle, sans plus de résultat. Davranche de loin ne peut compléter le tour du chapeau. Duvallon dévie au second poteau pour Davranche mais Krofta s'interpose encore.

Les Dijonnais tanguent mais une fois encore c'est leur gardien qui vient à leur rescousse et assure l'essentiel. Les Ducs tentent de repartir de l'autre côté, mais le jeu est brouillon et perd le palet redonné systématiquement à l'adversaire, un nombre incalculable de fois. Une pénalité est de plus appelée contre les locaux. Les Dijonnais parviennent à dégager et obtiennent un engagement en zone offensive. Lacroix le remporte et décale Neuwirth seul au second poteau qui lance au fond et égalise complètement contre le cours du jeu en infériorité numérique (2-2 à 29'32). Photographe : Philippe Rouinssard Dijon qui a bien terminé le tiers, commence bien le suivant. Mais les mauvaises passes et les relances ratées redonnent le palet aux Wasquehaliens qui n'en demandaient pas tant. Besson dans l'angle est repoussé. Le pressing des Lions s'accroît encore, Dauvergne, Marguet lancent mais Krofta tient bon. Berquet touche le bouclier, il essaie une autre fois depuis l'angle, sans plus de résultat. Davranche de loin ne peut compléter le tour du chapeau. Duvallon dévie au second poteau pour Davranche mais Krofta s'interpose encore.Les Dijonnais tanguent mais une fois encore c'est leur gardien qui vient à leur rescousse et assure l'essentiel. Les Ducs tentent de repartir de l'autre côté, mais le jeu est brouillon et perd le palet redonné systématiquement à l'adversaire, un nombre incalculable de fois. Une pénalité est de plus appelée contre les locaux. Les Dijonnais parviennent à dégager et obtiennent un engagement en zone offensive.

Les Lions repartent à l'offensive sur leur powerplay. Ducrocq slape de la bleue, mais ne peut déjouer le gardien. Le jeu baisse fortement de rythme de part et d'autres et se perd dans de l'approximatif à mi-zone. Le temps défile, et en fin de période, les Ducs vont mieux et se retrouvent à l'offensive. Pour autant il n'y a pas vraiment d'occasions franches. Fahas dans l'angle tente de centrer, le palet heurte le palet d'un défenseur, prend un curieux effet et glisse tout doucement entre les pads du gardien nordiste (3-2 à 36'48).

Un but improbable remet les Bourguignons devant. Wasquehal repart à toute allure, un tir s'écrase sur le poteau, mais semble-t-il à l'intérieur de la cage. Krofta virevolte devant la cage dijonnaise pour maintenir ce mince avantage jusqu'à la deuxième sirène.



Tirs cadrés : 18 / 13 pour Wasquehal

Engagements : 12 / 10 pour Wasquehal



Les Ducs écorchent les Lions affaiblis :





Les Ducs retrouvent un peu de leur sensation en break. Romand contre, il dévie au second poteau pour Neuwirth qui lance sous la barre (4-2 à 46'07).

Wasquehal pas désarçonné repart de l'autre côté. Les visiteurs forcent le verrou mais Krofta tient bon et écoeure les tireurs adverses. Les Ducs contrent rapidement mais restent très maladroits dans leur geste. Jury drible la défense, son tir en plein milieu de la cage, ne peut pas déjouer Demazier. Les Ducs restent à l'offensive. Teuber lance puissamment, le portier wasquehalien repousse dans le slot, où Valtat récupère et pousse au fond (5-2 à 52'21). Photographe : Philippe Rouinssard

Dans la foulée, Wasquehal est pénalisé. Le powerplay ne propose absolument rien dans la première minute, quelques tirs en fin d'avantage numérique sont bien proposés mais rien de transcendant. Dijon reste à l'offensive, les visiteurs complètement rincés ne parviennent plus à revenir. Jury lance, Demazier repousse, Valtat dans le slot n'a plus qu'à pousser au fond (6-2 à 57'29).

En toute fin de match, le palet est dégagé, Krofta sort, Dauvergne fonce à sa rencontre et le percute. Une bagarre générale éclate à l'ultime seconde de jeu. Blandin et Berquet s'échange des coups, le Nordiste fait chuter au sol le Bourguignon avant que l'arbitre ne le sépare.



Tirs cadrés : 15 / 11 pour Dijon

Engagements : 12 / 11 pour Dijon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Tristan Valtat

** : François-Albin Neuwirth

Dijon termine sa saison sur une victoire devant ses partisans, seulement sa deuxième durant toute la saison. Un match plutôt laborieux et un peu morne. Après un premier tiers mal embarqué à cause des infériorités, les Ducs ont réussi à prendre les devants dans le deuxième tiers malgré des difficultés. Au dernier tiers, leur adversaire fatigué a explosé et Dijon a su exploiter les failles adverses tout en retrouvant des sensations. Une victoire qui permet de conclure une saison ratée sur une bonne note. Cette victoire ne change rien, Dijon est relégué sportivement division 3. En terminant avant-dernier les Ducs seront les premiers a être repêché en cas de place disponible en D2 pour quelques raisons que ce soit. C'est à ce bien maigre espoir que se raccroche le club bourguignon. Photographe : Philippe Rouinssard

Wasquehal a mené la danse au premier mais n'a pas réussi à creuser son avance dans un deuxième vingt que les Lions ont pourtant dominé. Pire encore, ils ont été rattrapé et dépassé avant d'exploser au dernier. Nette défaite donc pour finir la saison pour Wasquehal qui termine donc dernier de la classe et rejoint avec son compère du soir, la D3. Les Lions sont donc deuxièmes sur liste d'attente en cas de places disponibles pour la D2.







