D2 : Retour sur la Finale des finales Retour sur le 5ème match des finales du championnat français de hockey sur glace de Division 2 - Saison 2022-2023. Média Sports Loisirs / La rédaction, Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 27/04/2023 à 19:00 FICHE TECHNIQUE



2153 spectateurs Arbitres : M. Geoffroy assisté de MM. Baudry et Cady Buts :

Vaujany : ; 04.21 Paul Siraudin** (ass Matias Bachelet** et Thomas Maguin*) ; 12.05 Matias Bachelet** (ass Antoine Fertin) ; 12.14 Valentin Grossetete** ; 12.42 Matias Bachelet** (ass Paul Siraudin**) ; 15.36 Antoine Fertin (ass Paul Siraudin** et Matias Bachelet**) ; 29.41 Mathis Despatie (ass Matias Bachelet**) ; 44.32 Matias Bachelet** ; 59.44 Matias Bachelet** (ass Mathis Despatie)

Meudon : 02.39 Gautier Alvau ; 08.55 Konstantin Kebets (ass Adrien Sebag et Kévin Guimbard) ; 18.17 Adrien Sebag ; 25.45 Phil Bushbacher (ass Antoine Mony et Kévin Guimbard) ; 39.08 Alex Pisarik ; 49.33 Alex Pisarik (ass Naum Sahagun) Pénalités 26 minutes dont 10 à Bachelet contre Vaujany 18 minutes contre Meudon Retour de Finale 5ème et dernière manche de la finale de D2



Patinoire Pôle Sud de Grenoble





Leur frustration était grande en fin de rencontre mais pour autant il est plus que probable que cela ne devrait pas compromettre leur rêve d’accession en D1 tant il ne nous parait guère raisonnable d’hisser l’entente Vaujany-Grenoble en D1, d’autant que Grenoble a passé des accords avec Chambéry lui permettant de faire jouer ses meilleurs espoirs en D1.



En attendant pour les dirigeants de Vaujany et surtout de Grenoble, cette saison 2022-2023 a bien failli être tout simplement le grand chelem avec les titres nationaux en junior U17 élite, U20 élite et sénior D2.



Il leur a manqué de peu le plus prestigieux, celui de champion de France de la Magnus. Cette main mise sur tant de championnats reste quelque chose de très impressionnant et en dit beaucoup sur la qualité de la formation grenobloise et le poids de ce club dans le paysage du hockey français.







Vaujany/Grenoble 8 - 6 Meudon (51,50-48,50)

Si nos tendances se sont bien avérées juste, on n’en a pas moins eu un vrai suspense avec des meudonnais qui auront tout donné pour faire douter jusqu’au bout nos favoris du jour.



Retour sur cette affiche



Le match démarre sur les chapeaux de roue car très vite, à 2mn39, Gautier Alvau inaugure le tableau de marque pour les Comètes. Mais il ne faudra pas attendre 2 mn pour voir l’égalisation par Paul Siraudin. Qu’à cela ne tienne, à l’approche de la 9ème minute Konstantin Kebets redonne l’avantage aux visiteurs. Pourtant cela va se gâter rapidement pour les franciliens car très vite une pénalité intervient auquel il ne faudra guère plus d’une minute pour que les Grizzlys en tirent profit par l’intermédiaire de Matias Bachelet. S’en suivra à peu près 5 mn d’euphorie pour les isérois où tout semble leur réussir au contraire de leurs hôtes et en particulier leur gardien. Ainsi Valentin Grossetête place son équipe devant avec un 3ème but 9 secondes plus tard ; puis ce fut le tour à nouveau de Matias Bachelet 28 secondes plus tard pour le break ; et enfin Antoine Fertin lors d’une supériorité numérique à 15mn 36.



Pourtant les meudonnais se battent mais trop souvent le palet semble ne pas vouloir sauter pour eux. Finalement ils réussiront à moins de 2 mn de la fin du tiers à limiter la casse grâce à Adrien Sebag qui ramène l’écart à 2 unités. Aussi à l’entame de la 2ème période les Comètes sont loin d’avoir baissé les bras et ils le prouveront en réduisant encore l’écart à 25mn 45 par Phil Bushbacher.

Les 2 équipes font jeu égal et se rendent coup pour coup, mais l’indiscipline des visiteurs va bien faire les affaires des Grizzlys un peu plus efficace en jeu de puissance que lors du 4ème match. Ils ne gâcheront pas leur double supériorité pour se redonner un peu d’air grâce à une 6ème réalisation signée Mathis Despatie à 29mn41.

Les 2 équipes se donnent complètement mais il faut bien dire que les défenses prennent un peu le pas sur les attaques et il est difficile d’aller défier le gardien sinon par des tirs de loin. Les pénalités prennent alors toutes leurs importances. Celles prises par les isérois à moins de 2 mn de la fin du tiers donne l’occasion à leurs adversaires de mettre une grosse pression sur la cage grenobloise et cela paiera à 52 seconde de la fin du tiers par Alex Pisarik, ramenant à nouveau les franciliens à une longueur des locaux.



A 6-5 tout reste donc possible lors de l’ultime période et comme nous le disions plus haut du bon usage du jeu de puissance dépendra le sort du match. Comme lors du tiers précédent les défenses sont des plus efficaces dans une rencontre pourtant d’un rythme soutenu. C’est encore lors d’une pénalité infligée à Meudon que Vaujany-Grenoble refera un break par Matias Bachelet qui signe son 3ème but, le 7ème de son équipe à 44mn 32. Mais peu de temps après au tour des locaux à se faire rattraper par la patrouille arbitrale. Et c’est le francilien Alex Pisarik qui saura convertir cette aubaine et ramener les siens sur les basques des isérois.

Pour autant ce sont toujours les Comètes à engager la course poursuite et s’ils se voient offrir des occasions de supériorité, cette fois ils ne réussiront pas malgré un énorme pressing à en tirer profit, soit parce qu’eux même se feront pénaliser, soit et surtout parce que les Grizzlys sauront défendre leur bout de territoire jusqu’au bout toutes griffes dehors.



Finalement, et ce malgré un 4 contre 6 joueurs de champ en fin de match, l’estocade sera portée par l’intenable Matias Bachelet à 16 secondes de la fin avec ce 8ème but en cage vide, le 4ème pour le jeune grenoblois.







