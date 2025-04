Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - 1/4 de Finale - Match 2 : Besançon vs Dammarie-les-Lys 4 - 4 (2-2 1-0 1-2) Le 13/04/2025 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ Dammarie-les-Lys ] Aigles tête haute, Caribous qualifiés Besançon écrasé la veille au match aller par les Caribous 1-9, n'a plus aucune chance d'accéder au carré final de la D3. Cependant à domicile, les Aigles essayeront de faire de leur mieux pour terminer de la meilleure manière devant leur public, si possible même par une victoire. Il faudra pousser fort devant ses partisans pour conclure une excellente saison. Dammarie-lès-Lys a frappé très très fort à domicile et avec 8 buts d'avance, est assuré de rejoindre encore une fois les quatre meilleures équipes de la D3. Les Cabs veulent terminer les quarts de finale avec une victoire dans la cité bleue. Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 13/04/2025 à 20:48 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Besançon :

Dammarie-les-Lys :



Très engagé :



Besançon porte son jeu vers l'avant, les Caribous contrent vite. Horizral du revers envoie dans la mitaine de Gouranton. Popin fonce, le gardien repousse son lancer, le palet traîne devant le but, tout le monde se rue dessus, mais la confusion de donne rien.

Dammarie-lès-Lys contre mais le bouclier d'Achard dévie au loin. Besançon reste plus dangereux et pousse devant la cage, mais son adversaire joue le contre extrêmement rapide. Clément Braga-Briquez seul en contre, efface le défenseur mais manque le cadre, le rebond qui traîne est cafouillé. Zaujec entre en zone et d'un tir puissant fait trembler les filets et gronder la foule (1-0 à 09'44).

Boichut contre dans la foulée mais manque la cible. Dans la foulée, les Aigles sont pénalisés. Guyot envoie un boulet de canon à la bleue et égalise (1-1 à 11'20). Photographe : Philippe Rouinssard

Besançon repart dans l'autre sens, Clément Braga-Briquez lance directement dans la mitaine du portier dammarien. Les Caribous parviennent à résister et lancent toujours de bons contres. Les offensives de Popin ou Boichut sont des échecs. Horizral contourne la cage, bute sur le gardien, le palet reste dans l'angle ouvert mais c'est la défense des Cabs qui dégage. Boichut contre vite, le palet est perdu, Popin lance et le palet finit au fond sur un effet plutôt curieux et anondin (2-1 à 17'05).

Besançon force devant la cage, les occasions sont nettes mais les Aigles ne peuvent doubler leur avance, cela va leur coûter cher. Les Caribous contrent. Levillain dévie vers Danton absolument seul qui ne manque pas l'occasion d'égaliser (2-2 à 17'56).

Popin pousse un joueur adversaire contre la cage, il est expulsé, cette pénalité sévère, permet aux Cabs de s'installer mais ils ne peuvent passer devant avant le premier coup de sirène.



Tirs cadrés : 12 / 10 pour Besançon

Engagements : 10 / 10 Le jeu démarre vite, sans round d'observation, Guyot dans l'angle gauche voit son tir terminer dans la mitaine d'Achard. Clément Braga-Briquez contre vite mais il tire à côté. Jeanbourquin dans le slot voit son tir dévié par Gouranton. Robert s'infiltre dans la zone mais est lui aussi repoussé.Besançon porte son jeu vers l'avant, les Caribous contrent vite. Horizral du revers envoie dans la mitaine de Gouranton. Popin fonce, le gardien repousse son lancer, le palet traîne devant le but, tout le monde se rue dessus, mais la confusion de donne rien.Dammarie-lès-Lys contre mais le bouclier d'Achard dévie au loin. Besançon reste plus dangereux et pousse devant la cage, mais son adversaire joue le contre extrêmement rapide. Clément Braga-Briquez seul en contre, efface le défenseur mais manque le cadre, le rebond qui traîne est cafouillé.Boichut contre dans la foulée mais manque la cible. Dans la foulée, les Aigles sont pénalisés.Besançon repart dans l'autre sens, Clément Braga-Briquez lance directement dans la mitaine du portier dammarien. Les Caribous parviennent à résister et lancent toujours de bons contres. Les offensives de Popin ou Boichut sont des échecs. Horizral contourne la cage, bute sur le gardien, le palet reste dans l'angle ouvert mais c'est la défense des Cabs qui dégage.Besançon force devant la cage, les occasions sont nettes mais les Aigles ne peuvent doubler leur avance, cela va leur coûter cher. Les Caribous contrent.Popin pousse un joueur adversaire contre la cage, il est expulsé, cette pénalité sévère, permet aux Cabs de s'installer mais ils ne peuvent passer devant avant le premier coup de sirène.12 / 10 pour Besançon10 / 10



Solidité en killing play et avantage retrouvé :





Besançon presse sur le but visiteur, Zimmermann manque la cage ouverte. Mathis Braga-Briquez est dénié par la mitaine de Gouranton. Jambourquin dans le haut slot envoie un lourd slap qui est aussi repoussé. Photographe : Philippe Rouinssard Sur un engagement gagné en zone offensive, Bais slape mais sans plus de résultat. La domination bisontine est de plus en plus nette. Horizral dans le cercle gauche envoie unlancer parfait qui fait sauter la banque (3-2 à 29'19).

Peu après, les Aigles sont encore sanctionnés. Zaujec s'offre un dangereux contre mais le score en reste là. La pénalité est tuée sans difficulté. Belhassen en contre solitaire bute sur Achard. Mathis Braga-Briquez ramène le jeu à l'offensive et récupère un powerplay. Henry dans l'angle ne peut alourdir la mise, ni Boichut depuis le cercle gauche. Robert en contre efface le défenseur mais ne peut déjouer le gardien dammarien. Les Bisontins font le jeu et obtiennent un powerplay en fin de période. Mathis Braga-Briquez en solitaire est battu par le gardien, Henry fait tinter le poteau.



Tirs cadrés : 17 / 11 pour Besançon

Engagements : 12 / 11 pour Besançon Dammarie-lès-Lys revient en powerplay pendant presque quatre minutes. Le jeu s'installe et fait tourner, une nouvelle faute tombe sur le casque bisontin. Il faut jouer à trois pendant deux minutes et le mircale a lieu, les Aigles tiennent sous le feu adverse et parviennent à tuer les fautes. Une nouvelle pénalité est sifflée contre les locaux. Mais ceux-ci comme souvent sont à l'aise à quatre voire même fonce à l'offensive. Dammarie recule et se fait pénaliser à son tour.Besançon presse sur le but visiteur, Zimmermann manque la cage ouverte. Mathis Braga-Briquez est dénié par la mitaine de Gouranton. Jambourquin dans le haut slot envoie un lourd slap qui est aussi repoussé.Sur un engagement gagné en zone offensive, Bais slape mais sans plus de résultat. La domination bisontine est de plus en plus nette.Peu après, les Aigles sont encore sanctionnés. Zaujec s'offre un dangereux contre mais le score en reste là. La pénalité est tuée sans difficulté. Belhassen en contre solitaire bute sur Achard. Mathis Braga-Briquez ramène le jeu à l'offensive et récupère un powerplay. Henry dans l'angle ne peut alourdir la mise, ni Boichut depuis le cercle gauche. Robert en contre efface le défenseur mais ne peut déjouer le gardien dammarien. Les Bisontins font le jeu et obtiennent un powerplay en fin de période. Mathis Braga-Briquez en solitaire est battu par le gardien, Henry fait tinter le poteau.17 / 11 pour Besançon12 / 11 pour Besançon



La charge du caribou et pas de vainqueur :



Dès la reprise du dernier vingt, Dammarie-lès-Lys est pris par la patrouille. Le powerplay bisontin n'est guère transcendant et ne propose pas grand chose. Après avoir tué la pénalité, les Caribous repartent à l'assaut en contre-offensive. Les Aigles parviennent à neutraliser le danger et propose à leur tour leur charge. Clément Braga-Briquez dans le slot trouve le fond des filets et double la mise (4-2 à 46'05).

Les Cabs contrent vite et s'installent à l'offensive. Levillain dans le slot perd son duel contre Achard. Blanchot de la bleue, ou Levillain dans l'axe ne parviennent pas à réduire la note. Une pénalité ralenti encore le jeu local. Guyot glisse dans le slot pour Marouillat qui prolonge jusqu'au fond du but bisontin (4-3 à 49'04). Photographe : Philippe Rouinssard

Boichut en solitaire voit son tir terminer dans la mitaine de Gouranton. Dammarie-lès-Lys joue en contre à toute allure et fait encore mouche. Guyot et Danton partent à deux contre un, le capitaine sert Danton qui vient cueillir Achard et égaliser (4-4 à 52'44).

Boichut ramène inlassablement le jeu en avant, son tir est dévié par le bouclier de Gouranton, personne n'est sur le rebond. Dammarie-lès-Lys est pénalisé, l'occasion pour les locaux de repasser devant, mais la fatigue s'installe après deux matchs en deux jours. Boichut ou Clément Braga-Briquez tentent encore en vain. Guyot contre et les Caribous s'offrent encore quelques actions dangereuses mais Achard intervient pour tenir le score de parité.



Tirs cadrés : 13 / 12 pour Dammarie-lès-Lys

Engagements : 13 / 11 pour Besançon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Romain Danton

** : Yann Guyot

* : Filip Zaujec Dès la reprise du dernier vingt, Dammarie-lès-Lys est pris par la patrouille. Le powerplay bisontin n'est guère transcendant et ne propose pas grand chose. Après avoir tué la pénalité, les Caribous repartent à l'assaut en contre-offensive. Les Aigles parviennent à neutraliser le danger et propose à leur tour leur charge.Les Cabs contrent vite et s'installent à l'offensive. Levillain dans le slot perd son duel contre Achard. Blanchot de la bleue, ou Levillain dans l'axe ne parviennent pas à réduire la note. Une pénalité ralenti encore le jeu local.Boichut en solitaire voit son tir terminer dans la mitaine de Gouranton. Dammarie-lès-Lys joue en contre à toute allure et fait encore mouche.Boichut ramène inlassablement le jeu en avant, son tir est dévié par le bouclier de Gouranton, personne n'est sur le rebond. Dammarie-lès-Lys est pénalisé, l'occasion pour les locaux de repasser devant, mais la fatigue s'installe après deux matchs en deux jours. Boichut ou Clément Braga-Briquez tentent encore en vain. Guyot contre et les Caribous s'offrent encore quelques actions dangereuses mais Achard intervient pour tenir le score de parité.13 / 12 pour Dammarie-lès-Lys13 / 11 pour Besançon*** : Romain Danton** : Yann Guyot* : Filip Zaujec



Besançon qui ne pouvait pas remonter un tel écart après le naufrage de la veille a réussit à livrer la marchandise sur cette rencontre retour. Les Aigles ont brillé en menant au score durant tout au long de la partie, mais ont logiquement été rattrapés en fin de rencontre et doivent se contenter d'un match nul pour le dernier match de la saison. Une fin d'exercice positive tout de même pour les Bisontins copieusement salués par leur public. Les Aigles réalisent une excellente deuxième saison en D3 avec une qualification pour les playoffs alors que le nombre de places s'est nettement réduit, puis a éliminé le leader du championnat en 1/8ème avant de tomber en quarts avec une correction et un match nul à domicile. Clap de fin donc sur une très bonne saison pour les Aigles de Besançon. Photographe : Philippe Rouinssard

Dammarie-lès-Lys très large vainqueur au match aller n'avait pas grand chose à faire pour se qualifier dans la cité bleue. Ils se contentent d'un bon match nul, mené à quatre reprise, les Caribous ont su revenir à chaque fois profitant de leur vitesse, de leur bon jeu de passes et de leur excellent placement. Une qualification pour le dernier épisode de la D3, le carré final qui se disputera ou à Mulhouse ou à Compiègne. Les Cabs, prouvent une fois encore, qu'ils sont une des pointures de la troisième division. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo