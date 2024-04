Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - 1/4 de Finale - Match 2 : Dijon vs Cergy-Pontoise II 4 - 2 (1-0 2-0 1-2) Le 27/04/2024 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Cergy-Pontoise II ] Les Ducs dans le dernier carré Dijon vainqueur avec trois longueurs d'avance dans le Val d'Oise au match aller, est bien parti pour se qualifier à son deuxième carré final consécutif. Cergy II dos au ravin, doit l'emporter avec quatre buts d'écart pour arracher la suite du championnat Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 28/04/2024 à 12:12 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Les Jokers contrôlent le palet, Dijon peine à sortir de sa zone et multiplie les passes ratées et les mauvaises relances. Cergy II ne parvient guère à en profiter ni à se montrer dangereux.

Lacroix et Neuwirth contrent à deux, ils s'échangent les politesses et finissent par perdre le contrôle du palet. Chabert en solitaire dépasse la cage cergy-pontaine et remet dans le slot pour Durin, mais son tir est contré par la défense. Les Jokers parviennent à contrer, Hostein en solitaire voit son tir terminer dans la mitaine de Krofta. Photographe : Roxane Gindre

Les Ducs vont mieux mais se perdent dans la défense visiteuse qui parvient à neutraliser leur jeu offensif. Les quelques contres cergy-pontains sont dangereux mais bien tenus par le gardien tchèque. Lacroix tente sa chance seul, mais la mitaine de Bazire est bien placée. Romand en retrait ou Nathan Jury de la bleue, ne trouvent pas non plus la faille du portier des Jokers. Chabert dans le bureau de Gretzky, parvient à resservir Durin dans le slot, mais Bazire a encore le dernier mot.

Les visiteurs contrent vite et Le Brun dévie dans le slot, mais son tir est repoussé. Le contre de Durin s'achève sur le montant de la cage. Sur un engagement gagné en zone offensive par Chabert, Šafář envoie un missile juste sous la transversale (1-0 à 17'47).

Cergy II repart, Boutet sans marquage se décale dans la zone offensive et lance un bon tir décroisé, Krofta a suivit et s'interpose. Dijon commet une faute en toute fin de période.



De retour a égalité numérique, le jeu continue d'être rapide et agréable, les deux équipes accélèrent et promènent le palet sur toute la surface de la vieille dame de Trimolet presque pleine. Cependant aucune des deux formations ne parvient à atteindre la cage adverse ou à s'installer.

Durin dans l'angle droit lance, Bazire s'élance pour un très solide arrêt. Les Ducs prennent le contrôle du jeu mais peinent toujours s'installer dans la zone offensive. Cergy II ne parvient plus vraiment à revenir dans le match et subit. Une pénalité vient compliqué le jeu des Jokers. Šafář slape de la bleue, le palet semble dévié et finit au fond mais l'arbitre refuse, un Dijonnais était dans la zone du gardien. Le powerplay ducal continue de tourner, Lacroix dévie au second poteau pour Smolec qui reprend victorieusement (2-0 à 27'07). Photographe : Roxane Gindre

Les Jokers tentent de repartir et récupèrent un powerplay peu après. Ils peinent pourtant à installer leur jeu à l'offensive. Smolec parvient à récupérer la rondelle, part en contre seul et vient corser l'addition entre les pads du portier (3-0 à 29'44).

Le Croate vient de mettre les Bourguignons sur orbite, on voit mal comment la qualification pour le carré final pourrait leur échapper. Brzezula remonte la glace mais vient buter sur Krofta. Peu après, Brzezula lance encore, Krofta repousse au premier poteau mais le palet glisse derrière lui et reste devant la cage ouverte, Nexon ne parvient pas à le pousser au fond et la défense locale se dégage. Dijon repart à l'assaut et son adversaire est pénalisé. Boutet s'échappe en contre seul mais perd son duel face au cerbère tchèque. Le powerplay ne donne rien, si ce n'est quelques sueurs froides, lorsque les jeunes cergy-pontains partent en break. En fin de tiers, Dijon est pénalisé, et une bagarre éclate.



Nexon derrière la cage glisse dans le slot pour Dothée, sans marquage, qui vient fusiller le portier local à bout portant (3-1 à 43'17).

Dijon est pénalisé peu après, la marée blanche verte et rouge poursuit sa montée sur la cage. Le killing play dijonnais fait le métier, mais une nouvelle faute est sifflée contre les locaux. Il faut jouer en double infériorité, Cergy II manque complètement sa chance. Un seul maigre tir atteint la cage bourguignonne pendant cette durée. La première faute est tuée, Rouault dans l'angle lance, Krofta s'élance et repousse encore. La deuxième faute s'achève, les Ducs ont tenu. Photographe : Roxane Gindre

Neuwirth contre seul mais ne peut déjouer le gardien visiteur. Chabert en break n'a pas plus de chance. Cergy II repart dans l'autre sens, Rouault contre il dévie au second poteau pour Nexon mais le portier tchèque s'envole au deuxième poteau et repousse. Les Jokers restent à l'offensive, profitant du trafic devant la cage locale, Debon-Jouet envoie un coup de canon de la bleue et rapproche la marque (3-2 à 53'05).

Cergy II qui doit encore marquer au moins quatre buts pour espérer pousser à une prolongation, n'y croit plus vraiment, mais se rue à l'assaut pour tenter d'égaliser. Les Ducs ne paniquent pas et suivent le rythme. Brzezula seul en break a l'égalisation dans le bout de sa palette mais Krofta s'interpose. Cergy-Pontoise II est pénalisé, cette fois ça sent bien le sapin pour les Val d'Oisiens. Les Dijonnais s'installent et pressent. Catalao dans l'angle vient d'un superbe tir décroisé nettoyer la lucarne opposée (4-2 à 57'32).

Smolec drible toute la défense mais vient buter sur le portier cergy-pontain qui sort un bel arrêt pour la fin de partie.



Photographe : Roxane Gindre

Dijon s'impose sans forcer mais plutôt logiquement devant son public et se qualifie pour le carré final pour la deuxième année d'affilée. Avec trois longueurs d'avance après le match aller, les Ducs avaient toutes les cartes en main. Ils sont montés progressivement en gamme pour mener aisément 3-0. Ils se sont relâchés au dernier tiers et se sont fait un peu peur. Un nouveau succès à domicile pour rejoindre l'ultime carré avec Châlons en Champagne, Luxembourg et Wasquehal. Dijon disputera "son" carré final à domicile là où les Bourguignons n'ont jamais perdu une seule fois de la saison. Les trois premiers montent en D2, les Ducs ont leur destin entre leurs mains.

