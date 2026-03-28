Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - 1/8 de Finale - Match 1 : BesanÃ§on vs BrianÃ§on II 3 - 4 (1-1 1-2 1-1) Le 28/03/2026 BesanÃ§on, La Fayette [ BesanÃ§on ] [ BrianÃ§on II ] Avantage au diable Les Aigles ont terminÃ© Ã la 5e place leur meilleure saison de D3 depuis trois ans. En playoffs BesanÃ§on retrouve un adversaire connu et dÃ©jÃ battu Ã deux reprises cette saison, la rÃ©serve de BrianÃ§on. Mais en playoffs tout est diffÃ©rent et il faudra Ãªtre trÃ¨s prudent pour bien dÃ©marrer Ã domicile et se donner de l'avance avant le retour dans les Hautes Alpes. Les Diables Rouges ont terminÃ© l'annÃ©e en trombe et accrochent la douziÃ¨me place de la ligue. En dÃ©placement loin de leur base il faudra tenter de paraÃ®tre le mieux possible avant de recevoir la sÃ©rie BesanÃ§on, La Fayette, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 29/03/2026 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

BesanÃ§on :

BrianÃ§on II :



Jeu égal :

Le palet repart de l'autre côté où Farina laissé bien seul par la défense loge au fond le long du premier poteau (0-1 à 01'46).

Villiot en solitaire échoue sur le portier local, Guiberteau lui est stoppé par la mitaine. Le jeu est propre et se déroule plutôt à mi-zone. Besançon peine à relancer son offensive. Clément Braga-Briquez tout en vitesse parvient à surprendre les défenseurs briançonnais, il laisse en retrait pour Henry qui échoue sur le portier haut-alpin. Farina sur une contre offensive tente des dribles complexes mais son lancer ne surprend pas Beauperin. Photographe : Phil Rouinssard

Ousanin ramène le jeu dans l'autre sens et sur l'action, Briançon II est pénalisé. Comme trop souvent le powerplay ne donne absolument rien, pas un seul lancer atteint la cage de Ferrus. Les Aigles conservent le palet et tentent de revenir. Gailly en solitaire ne trouve pas de solution et tire sur le portier. Ousanin repique au centre mais son tir manque le cadre. Henry dans le haut slot voit son tir dévié du bout de la mitaine, il revient peu après mais n'a pas plus de réussite. Une relance catastrophique de la défense locale manque de donner la "spéciale". André dévie vers Aymard mais Beauperin réalise une excellente parade.

Besançon contre, Horizral est durement seché par Igier, alors que le Slovaque sort blessé au genou, le Briançonnais n'écope que de deux généreuses minutes de pénalités. Clément Braga-Briquez lance, Ferrus repousse devant lui, Gailly dans le slot ne peut récupérer le rebond. Mathis Braga-Briquez depuis le cercle gauche lance puissamment, Ferrus touche le palet mais il ne fait que le freiner et il termine sa course au fond (1-1 à 17'22). La partie commence bien côté local, Guillaume Henry dans le slot dévie vers Boichut côté gauche mais son lancer pas assez puissant n'inquiète pas Ferrus qui bloque l'angle. Benjamin Henry entre parfaitement en zone, il trouve Boichut mais son tir est dévié du bout de la mitaine. Ce bon début de match des Aigles tourne court et Briançon ouvre la marque sur sa première offensive. Cointe lance, Beauperin détourne au deuxième poteau, Aymard reprend mais le gardien local a déjà bondit pour fermer la porte.Villiot en solitaire échoue sur le portier local, Guiberteau lui est stoppé par la mitaine. Le jeu est propre et se déroule plutôt à mi-zone. Besançon peine à relancer son offensive. Clément Braga-Briquez tout en vitesse parvient à surprendre les défenseurs briançonnais, il laisse en retrait pour Henry qui échoue sur le portier haut-alpin. Farina sur une contre offensive tente des dribles complexes mais son lancer ne surprend pas Beauperin.Ousanin ramène le jeu dans l'autre sens et sur l'action, Briançon II est pénalisé. Comme trop souvent le powerplay ne donne absolument rien, pas un seul lancer atteint la cage de Ferrus. Les Aigles conservent le palet et tentent de revenir. Gailly en solitaire ne trouve pas de solution et tire sur le portier. Ousanin repique au centre mais son tir manque le cadre. Henry dans le haut slot voit son tir dévié du bout de la mitaine, il revient peu après mais n'a pas plus de réussite. Une relance catastrophique de la défense locale manque de donner la "spéciale". André dévie vers Aymard mais Beauperin réalise une excellente parade.Besançon contre, Horizral est durement seché par Igier, alors que le Slovaque sort blessé au genou, le Briançonnais n'écope que de deux généreuses minutes de pénalités. Clément Braga-Briquez lance, Ferrus repousse devant lui, Gailly dans le slot ne peut récupérer le rebond.

Ferrus est du côté de la cage qui tient mal au sol depuis plusieurs rencontres, il l'a fait sortir à plusieurs reprises de son socle. A tel point que l'arbitre arrête le tiers à 2'20 de la sirène et fait resurfacer. Après la pause, le "premier tiers" reprend. Bais est pénalisé, les Diables Rouges lancent de la bleue sans problème pour Beauperin.



Tirs cadrés : 14 / 12 pour Besançon

Engagements : 9 / 9



Diablement compliqué :





Sur une action confuse juste après le retour à cinq Besançon écope d'une sanction sévère. Le powerplay briançonnais est bien plus efficace que celui de son homologue. Pourtant la première occasion est à mettre au crédit des Aigles, Boichut et Henry s'échappent à deux mais manquent la passe. De retour en zone défensive, les locaux cèdent. Villiot depuis le cercle glisse à Casini laissé bien seul devant la cage, d'un lancer parfait il nettoie la lucarne bisontine (1-2 à 23'24).

Les Bisontins ne tardent pas à être pénalisés et vont entrer dans un tunnel de fautes pas toujours justifiées. Boichut tente de créer la surprise en break mais il est repris par une défense briançonnaise toujours vigilante. Les Diables Rouges repartent, l'action est confuse, Henry tombe mais c'est lui qui rejoint les geôles. De nouveau en double infériorité, les Aigles font le dos rond, Bais reçoit un coup mais sans intervention des arbitres, il donne vertement son opinion et se retrouve pénalisé, alors que Whelan était en train de sortir de la zone à grande vitesse. Trois Bisontins sont en prison en même temps, un triste record. Le triangle des Aigles va être très solide et bloque son adversaire qui ne trouve pas la faille, Beauperin s'illustre dans sa cage pour tenir le score et le premier joueur revient sur le glaçon, puis le deuxième, puis le troisième. Contre toute attente, Besançon a tenu ! Photographe : Phil Rouinssard

Usés par cet interminable infériorité numérique, les Comtois peinent à se relancer et à trouver un nouveau souffle. Les Diables Rouges restent dangereux mais toujours sans parvenir à creuser leur maigre avance au tableau d'affichage. Aymard bien décalé voit son tir dévié du bout du manche de la crosse de Beauperin. Boichut et Henry partent à deux vers l'avant, leur échange deux fois manque finalement le cadre. Zimmermann monte à l'offensive laisse en retrait pour Mathis Braga-Briquez mais sa reprise est dévié par un défenseur.

La sévérité arbitrale s'abat une fois encore sur les locaux qui doivent encore évoluer à quatre, cette fois c'est la bonne pour les Diables Rouges. Villiot emporte toute la défense, longe la cage et trouve l'ouverture (1-3 à 38'39).

Besançon touché mais pas coulé repart dans l'autre sens. Sur un engagement gagné, les Aigles s'installent et font tourner, Dany Parra sert Gailly dans l'angle, son tir sur réception cueille Ferrus (2-3 à 38'57).

Cette réaction immédiate permet de rester au contact juste avant la deuxième sirène malgré un tiers très compliqué pour les locaux.



Tirs cadrés : 14 / 6 pour Briançon II

Engagements : 10 / 10 Juste le temps de changer de côté et le deuxième tiers reprend directement à la suite de la fin du premier. Sur un contre local, les Diables Rouges sont pénalisés. Guillaume Henry dans le slot manque l'angle ouvert. Casini contre mais perd son duel.Sur une action confuse juste après le retour à cinq Besançon écope d'une sanction sévère. Le powerplay briançonnais est bien plus efficace que celui de son homologue. Pourtant la première occasion est à mettre au crédit des Aigles, Boichut et Henry s'échappent à deux mais manquent la passe. De retour en zone défensive, les locaux cèdent.Les Bisontins ne tardent pas à être pénalisés et vont entrer dans un tunnel de fautes pas toujours justifiées. Boichut tente de créer la surprise en break mais il est repris par une défense briançonnaise toujours vigilante. Les Diables Rouges repartent, l'action est confuse, Henry tombe mais c'est lui qui rejoint les geôles. De nouveau en double infériorité, les Aigles font le dos rond, Bais reçoit un coup mais sans intervention des arbitres, il donne vertement son opinion et se retrouve pénalisé, alors que Whelan était en train de sortir de la zone à grande vitesse. Trois Bisontins sont en prison en même temps, un triste record. Le triangle des Aigles va être très solide et bloque son adversaire qui ne trouve pas la faille, Beauperin s'illustre dans sa cage pour tenir le score et le premier joueur revient sur le glaçon, puis le deuxième, puis le troisième. Contre toute attente, Besançon a tenu !Usés par cet interminable infériorité numérique, les Comtois peinent à se relancer et à trouver un nouveau souffle. Les Diables Rouges restent dangereux mais toujours sans parvenir à creuser leur maigre avance au tableau d'affichage. Aymard bien décalé voit son tir dévié du bout du manche de la crosse de Beauperin. Boichut et Henry partent à deux vers l'avant, leur échange deux fois manque finalement le cadre. Zimmermann monte à l'offensive laisse en retrait pour Mathis Braga-Briquez mais sa reprise est dévié par un défenseur.La sévérité arbitrale s'abat une fois encore sur les locaux qui doivent encore évoluer à quatre, cette fois c'est la bonne pour les Diables Rouges.Besançon touché mais pas coulé repart dans l'autre sens.Cette réaction immédiate permet de rester au contact juste avant la deuxième sirène malgré un tiers très compliqué pour les locaux.14 / 6 pour Briançon II10 / 10



Ecart inchangé :



Besançon démarre bien le dernier tiers et domine un peu la reprise mais se montre maladroit dans les passes et les lancers et doit constamment quitter la zone pour y revenir. La défense des Diables Rouges fait le métier et repousse consciencieusement son adversaire. Sur un deux contre un, Briançon II creuse son avance pour le premier lancer du tiers ! Villiot fonce, il dépose une offrande à Guiberteau au deuxième poteau, ce dernier vient doubler l'avance des siens (2-4 à 42'17).

Pour la troisième fois, les Aigles se font cueillir en début de tiers alors qu'ils ont mieux démarré. Une pénalité est sifflée contre Igier qui les collectionne. Le powerplay est installé et fait bien tourner mais ne propose que très peu de tirs et peu dangereux, à l'image de celui de Clément Braga-Briquez à la bleue qui manque le cadre. Briançon II joue même de dangereux contre, Beauperin se jette au deuxième poteau et bloque devant Farina. Photographe : Phil Rouinssard

Une faute est sifflée contre les Aigles qui doivent à leur tour résister avec un homme en moins. La pression monte sur la cage locale mais une fois encore le portier est efficace et maintient le score. Clément Braga-Briquez s'offre un contre que Ferrus détourne. André bien décalé devant la cage locale ne peut vaincre le cerbère. A peine revenus à cinq, les Aigles sont encore sanctionnés, décidément...

Beauperin continue de veiller sur les siens et virevolte autour de sa cage pour repousser toutes les sollicitations. Aymard contre seul il dévie une offrande vers André, le cerbère bisontin plonge et repousse encore. La faute est tuée, Besançon visiblement fatigué par cette défense forcenée peine à relancer sa machine.

Mathis Braga-Briquez emporte le jeu de l'autre côté mais on le fait trébucher, Briançon II est pénalisé. Comme souvent le powerplay est peu inspiré et ne propose rien, un nouvel avantage passe. Les Aigles ont encore la force de contrer. Boichut fait parler sa vitesse, décale la défense et d'un bon tir décroisé réduit la marque et permet aux siens de recoller à moins de deux minutes du terme (3-4 à 58'33).

Ce but redonne des ailes aux Aigles qui retrouvent un grand bol de confiance et cesse de déjouer. Ils foncent au but. La pression monte sur les Briançonnais qui plient sous l'assaut et pourraient perdre leur avance en toute fin d'exercice, Ferrus fait une nouvelle fois bouger la cage dans le pressing, toujours sans intervention arbitrale. Le temps n'est plus assez long et la sirène met fin à cet match aller des playoffs.



Tirs cadrés : 15 / 10 pour Briançon II

Engagements : 10 / 9 pour Briançon II



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Gaëtan Villiot

** : Antoine Beauperin

* : Cédric Guiberteau Besançon démarre bien le dernier tiers et domine un peu la reprise mais se montre maladroit dans les passes et les lancers et doit constamment quitter la zone pour y revenir. La défense des Diables Rouges fait le métier et repousse consciencieusement son adversaire. Sur un deux contre un, Briançon II creuse son avance pour le premier lancer du tiers !Pour la troisième fois, les Aigles se font cueillir en début de tiers alors qu'ils ont mieux démarré. Une pénalité est sifflée contre Igier qui les collectionne. Le powerplay est installé et fait bien tourner mais ne propose que très peu de tirs et peu dangereux, à l'image de celui de Clément Braga-Briquez à la bleue qui manque le cadre. Briançon II joue même de dangereux contre, Beauperin se jette au deuxième poteau et bloque devant Farina.Une faute est sifflée contre les Aigles qui doivent à leur tour résister avec un homme en moins. La pression monte sur la cage locale mais une fois encore le portier est efficace et maintient le score. Clément Braga-Briquez s'offre un contre que Ferrus détourne. André bien décalé devant la cage locale ne peut vaincre le cerbère. A peine revenus à cinq, les Aigles sont encore sanctionnés, décidément...Beauperin continue de veiller sur les siens et virevolte autour de sa cage pour repousser toutes les sollicitations. Aymard contre seul il dévie une offrande vers André, le cerbère bisontin plonge et repousse encore. La faute est tuée, Besançon visiblement fatigué par cette défense forcenée peine à relancer sa machine.Mathis Braga-Briquez emporte le jeu de l'autre côté mais on le fait trébucher, Briançon II est pénalisé. Comme souvent le powerplay est peu inspiré et ne propose rien, un nouvel avantage passe. Les Aigles ont encore la force de contrer.Ce but redonne des ailes aux Aigles qui retrouvent un grand bol de confiance et cesse de déjouer. Ils foncent au but. La pression monte sur les Briançonnais qui plient sous l'assaut et pourraient perdre leur avance en toute fin d'exercice, Ferrus fait une nouvelle fois bouger la cage dans le pressing, toujours sans intervention arbitrale. Le temps n'est plus assez long et la sirène met fin à cet match aller des playoffs.15 / 10 pour Briançon II10 / 9 pour Briançon II*** : Gaëtan Villiot** : Antoine Beauperin* : Cédric Guiberteau



Belle opération pour Briançon II qui s'impose à l'extérieur d'une longueur et prend une sacrée option en vue des quarts de finale. Il lui faudra tenir à domicile la semaine prochaine pour valider son ticket. Les Dibales Rouges ont été rapides à l'offensive, offrant un jeu séduisant et toujours dangereux. Ils ont peiné à profiter des très nombreux powerplays mais ont su tout de même tenir la cadence et prendre l'avantage au deuxième vingt pour ne plus le lâcher. La moitié du chemin est fait pour les Diables Rouges il faudra donc confirmer samedi prochain. Photographe : Phil Rouinssard

Besançon a connu un scénario diabolique pour s'incliner à domicile et se compliquer très largement la tâche pour la qualification au deuxième tour. Après un premier tiers accroché, les Aigles ont sombré dans un deuxième dantesque où ils ont croûlé sous les fautes dont certaines très sévères alors que leur adversaire a pu bénificier d'une certaine indulgence, comme sur les déplacements de cage incessants. Malgré tout ils sont restés au contact au score. Au dernier tiers ils ont résisté également grâce à la performance de qualité de leur portier. Besançon a largement déjoué ce soir en multipliant les pertes de palets, les mauvaises passes et a été fébrile offensivement ce qui ne lui ressemble pas. Finalement ils s'inclinent d'un seul but et garde un mince espoir de qualification. Il faudra l'emporter à Briançon d'une longueur pour disputer une prolongation (ce qu'ils ont fait en saison) et de deux pour espérer se qualifier en quarts de finale. Pas impossible, mais difficile, surtout si le match retour ressemble à celui-ci. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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