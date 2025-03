Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - 1/8 de Finale - Match 1 : Besançon vs Caen II 6 - 3 (2-0 3-3 1-0) Le 22/03/2025 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ Caen II ] L'Aigle impérial Besançon qualifié pour les playoffs in-extremis avec le seizième et dernier fauteuil qualificatif, affronte donc le leader de la D3 au premier tour. Un duel fortement déséquilibré, mais les Aigles tenteront de paraître le mieux possible à domicile. Caen II impressionnant leader du championnat n'a perdu qu'une seul fois cette saison. Meilleure attaque et défense du championnat, les Drakkars arrivent dans la boucle du Doubs pour ravager leur adversaire Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 23/03/2025 à 11:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Quand les Aigles attaquent :



Les Aigles suivent et contrent vite grâce à leurs jeunes loups. La rondelle va vite dans tous les coins de la patinoire. Lesellier dans l'axe se heurte à Achard. Henry contre à toute allure, Benbassat repousse, le palet roule de l'autre côté, Henry et le défenseur caennais se jettent dessus la rondelle finit au fond (1-0 à 06'01).

Caen II repart dans l'autre sens à vive allure, mais la défense bisontine repousse bien l'offensive. Le jeu est plaisant et agréable. Spencer en solitaire perd son duel contre Achard. Les Aigles ne s'en laissent pas compter et Zimmermann lance puissamment, le palet prend un drôle d'effet et manque de déjouer Benbassat. Tassery repart de l'autre côté il fonce et lance, le palet heurte la barre il semble à l'intérieur de la cage et ressort, l'arbitre étend les bras malgré les protestations caennaises. Photographe : Roxane Gindre Mathis Braga-Briquez contre à toute allure et d'un tir à mi-zone fusille le portier normand (2-0 à 11'21). La partie démarre sans round d'observation, Henry en contre déclenche le premier lancer de la partie. Caen II repart dans l'autre sens mais pas pour longtemps, Boichut lancé à pleine vitesse fait tinter le poteau. Les visiteurs déploient un jeu rapide et bien leché, fais de bonne passes et de bons gestes techniques.Les Aigles suivent et contrent vite grâce à leurs jeunes loups. La rondelle va vite dans tous les coins de la patinoire. Lesellier dans l'axe se heurte à Achard.Caen II repart dans l'autre sens à vive allure, mais la défense bisontine repousse bien l'offensive. Le jeu est plaisant et agréable. Spencer en solitaire perd son duel contre Achard. Les Aigles ne s'en laissent pas compter et Zimmermann lance puissamment, le palet prend un drôle d'effet et manque de déjouer Benbassat. Tassery repart de l'autre côté il fonce et lance, le palet heurte la barre il semble à l'intérieur de la cage et ressort, l'arbitre étend les bras malgré les protestations caennaises.

Clément Braga-Briquez sur une bonne offensive laisse en retrait pour Boichut qui échoue cette fois sur le gardien des Drakkars. Besançon reste dangereux dans cette deuxième partie de tiers. Caen II joue le contre. Grandmougin contre, efface Zimmermann mais ne peut déjouer Achard. Une première faute est sifflée contre les locaux. Les Caennais sont au pressing mais rien n'y fait, la porte reste toujours fermée. Bais sort de prison et peut mener la contre-offensive, mais sa tentative est bien repoussée par Benbassat. Les Normands continuent de presser pour revenir, Baraduc contourne la cage mais Achard a déjà bouché l'angle de l'autre côté.

C'est sur une double avance bisontine méritée mais très surprenante que les deux équipes rentrent aux vestiaires.



Tirs cadrés : 12 / 11 pour Caen II

Engagements : 11 / 8 pour Besançon

Les Drakkars débarquent puis sont repoussés :

Besançon contrôle le palet en début de match mais multiplie les erreurs, mauvaises passes, pertes de palets et relances approximatives. Caen II hausse le ton et met la main sur la rondelle, un contrôle qui ne se desserera guère durant cette deuxième période. Robert pourtant s'offre un bon contre, il efface le dernier défenseur et son lancer du revers est repoussé par le bouclier du portier caennais.

Les Drakkars retournent à leur offensive. Chevalier décale parfaitement Tassery qui se retrouve seul devant la cage, il lance, Achard bondit et réalise un énorme arrêt, il tombe au sol , le palet traîne tout le monde bondit dessus du gardien, aux défenseurs mais Bigot est le plus rapide et le pousse derrière la ligne malgré le plongeon désespéré d'Achard (2-1 à 22'44).

Besançon repart un peu, Mathis Braga-Briquez dans l'angle ne peut déjouer le portier. Les Drakkars reviennent vite à leur offensive, et installent leur jeu. Labanowicz avoine un tir surpuissant de la bleue et fait trembler les filets (2-2 à 23'34).

En moins d'une minute, les visiteurs effacent leur écart. Coup de froid dans les travées de La Fayette. Les Caennais continuent leur effort, le danger est omniprésent mais Achard s'illustre. Lesellier en vitesse transperce la défense mais bute sur le gardien. Campagna contre vite il remet pour Mathis Braga-Briquez bien démarqué mais il échoue contre Benbassat. Sur un engagement gagné par Henry en zone offensive, Labanowicz y va encore de son coup de canon qui déjoue encore le gardien masqué (2-3 à 29'10). Photographe : Roxane Gindre

Le match a changé de physionomie, Achard pourtant solide et bien irréprochable sur les buts est rappelé au banc, remplacé par Beauperin. Caen II continue sa domination mais se fait peur sur des contres rapides de son adversaire. Clément Braga-Briquez en vitesse, voit son tir repoussé, et personne sur le rebond. Son frère en solitaire perd également son duel., le rebond est récupéré par un défenseur normand.

Les Drakkars repartent à leur assaut généralisé. Spencer dans l'angle ne peut alourdir la marque, Roch dans l'axe, où Grandmougin sur récéption après l'engagement n'ont pas plus de succès contre le gardien doubiste. Besançon subit la fureur du leader mais parvient à tenir bon, les accès sont verrouillés, la porte barricadés et les Drakkars repoussés. Boichut et Popin mènent un contre à deux contre un mais le second nommé manque son lancer. Une pénalité locale complique encore le jeu. Tassery tout en puissance envoie un boulet de canon depuis l'axe, Beauperin s'illustre encore. Les Bisontins effacent leur infériorité et repartent, ils bénéficient d'une pénalité différée et s'installent. Robert depuis l'angle remet parfaitement à Campagna dans le slot qui vient fusiller le portier et égaliser (3-3 à 38'00).

Besançon repart à l'offensive comme des morts de faim. Parra réussit a éviter la sortie de zone et relance bien sur Clément Braga-Briquez qui décale Popin, son tir sur réception fait trembler les filets et gronder le public (4-3 à 39'34).

Deux buts en à peine plus d'une minute en fin de période et le match change encore de physionomie et ce n'est pas fini. Les Caennais paniquent et ne parviennent pas à sortir de leur zone, Henry parvient à bien servir Hugo Robert, son tir est parfait et il déjoue Benbassat (5-3 à 39'57).

3 buts inscrits en 1'57 dont le dernier à trois petites secondes de la sirène, quelle fin de match pour les Aigles qui retrouvent leur deux longueurs d'avance à l'issue d'un incroyable deuxième tiers.



Tirs cadrés : 17 / 10 pour Caen II

Tirs cadrés : 17 / 10 pour Caen II

Engagements : 13 / 10 pour Caen II

Royal, l'aigle creuse l'écart :



Une faute est sifflée et le powerplay s'installe, une fois encore les Aigles montrent leur détermination et la solidité de leur killing play qui brise l'offensive normande. A peine de retour à cinq, Popin s'illustre par une mauvaise charge qui l'envoie à son tour au cachot. Une fois encore les tentatives caennaises sont bloquées par Beauperin et ses défenseurs qui se jettent pour saper le jeu de puissance. Photographe : Roxane Gindre

De retour à cinq, les Aigles volent vers la cage normande pour tenter de tuer le match. C'est à leur tour l'occasion d'évoluer en suppériorité numérique. Mais comme souvent ils ne parviennent pas vraiment à s'installer et pire se font contrer et c'est Caen II qui s'offre des occasions dangereuses, étouffées par Beauperin. Il est tombe au sol, Maxime Henry lance puissamment, mais la mitaine du cerbère de la cité Vauban capte au vol la rondelle.

Le pressing caennais ne se desserre pas, mais la défense comtoise fait le ménage avec brio. Les Aigles lancent de rapides contres qui amènent du danger de l'autre côté. Robert trouve la mitaine de Benbassat. En fin de match, Henry contre vite, d'un bon revers il glisse vers Robert qui cette fois trouve le fond des filets (6-3 à 59'12).

Les Drakkars ont coulé dans le Doubs, mais ils tentent encore de revenir pour réduire l'addition en vue du match retour. Besançon prend son temps mort et serre les rangs parvenant sans difficultés à repousser son adversaire jusqu'au bout. La sirène retentit dans une immense clameur, les Aigles viennent de s'offrir et avec la manière la tête du leader du championnat au premier match des playoffs.



Tirs cadrés : 13 / 10 pour Caen II

Engagements : 11 / 10 pour Besançon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Hugo Robert

** : Guillaume Henry

* : Antoine Beauperin

A l'issue d'un match vraiment exceptionnel, Besançon s'offre la peau du leader de la D3, dans une incroyable suprise au premier tour des playoffs. Photographe : Philippe Rouinssard

A l'issue d'un match vraiment exceptionnel, Besançon s'offre la peau du leader de la D3, dans une incroyable suprise au premier tour des playoffs. Photographe : Philippe Rouinssard

Caen II surpris doit s'incliner et assez nettement sur la glace bisontine, ce n'est que le deuxième revers de l'année pour les Drakkars. Vite menés au score dans le premier tiers, les Normands ont drastiquement haussé le niveau de jeu dans le deuxième tiers et sont revenus et même passés devant. Les Drakkars ont sombré en moins de deux minutes en fin de période, se retrouvant encore avec deux buts de retard. Malgré leurs efforts et de nombreux powerplays, les Caennais n'ont pu revenir au score et encaissent un dernier but en toute fin de partie. Le leader est tombé sur un os et si il espérait une balade de santé il est lourdement revenu sur terre. Avec trois buts de retard, Caen II devra l'emporter à domicile avec quatre longueurs d'écart. Les Aigles ont bien démarré pour prendre une bonne avance après un tiers. Rapide à l'offensive et solide dérrière, ils sont entrés de la meilleure manière dans leur choc avant de reculer et de céder sous la force normande. Menés à la mi-match, les Bisontins n'ont pas baissé les crosses et à l'issue d'une incroyable fin de période avec 3 buts en 1'57, ils ont complètement renversé la table. Ils ont ensuite su tenir en respect leur adversaire et même s'offrir un dernier but pour terminer sur un triple avantage. Besançon a été solide, efficace et solidaire dans tous les secteurs du jeu et s'offre un succès de prestige, dans son match le plus abouti de la saison. Une victoire à l'aller avec trois buts d'avance qu'ils faudra tenir au match retour à Caen, ce sera sans doute difficile, mais avec ces gars là rien n'est impossible.







