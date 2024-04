Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - 1/8 de Finale Retour : Dijon vs Dammarie-les-Lys 7 - 0 (0-0 4-0 3-0) Le 13/04/2024 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Dammarie-les-Lys ] Dijon prend le bon quart Au match aller de ces huitièmes de finale, les Ducs l'ont largement emporté 8-2 en Seine et Marne. Avec une large avance de six buts, ils abordent le match retour en pleine confiance. Les Caribous sont dans le précipice mais ont encore un très mince espoir d'en sortir, il faudrait pour ce victoire une victoire tonitruante à Trimolet où les Bourguignons n'ont pas perdu de la saison Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 14/04/2024 à 12:04 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Une difficile mise en jambes :



Le powerplay passé, les visiteurs sont à leur tour sanctionnés. Šafář slape de la bleue, son tir est dévié mais manque le cadre. Le slap de Smolec est dévié par la botte de Joubert. Chabert en solitaire dévie dans le slot pour Guimbard qui bute aussi sur le gardien des Cabs. Lacroix sert en retrait Neuwirth qui manque le cadre. Photographe : Roxane Gindre Michal Krofta garde sa cage inviolée

Beaucoup de déchets dans ces offensives locales, les Caribous repartent dans l'autre sens et semblent plus rapides. Les Ducs sont empruntés et ne parviennent pas vraiment à s'installer. Romand contourne la cage mais sa reprise est bloquée entre les pads de Joubert. Dammarie-lès-Lys est pénalisé, sur l'engagement les locaux sont à leur tour sanctionnés. A quatre contre quatre, Chabert breake, son tir passe entre les bottes du portier dammarien, qui se referment dessus. Blanchot en solitaire voit son tir dévié par Krofta. La défense dijonnaise est à la peine et les Caribous poussent pour ouvrir la marque et réduire leur retard du match aller. Les tirs s'enchaînent mais, Krofta virevolte de tous les côtés devant Danton ou Levillain. Les Ducs arrivent enfin à sortir et contrer mais ils sont pénalisés. Le powerplay dammarien s'offre de nombreux tirs mais ils sont repoussés. A l'image du slap de Dugas capté au vol par la mitaine du natif de Česká Lípa.



Tirs cadrés : 15 / 7 pour Dammarie-lès-Lys

La charge ducale :



Les Cabs reviennent en powerplay sur ce début de deuxième tiers. Levillain remonte la glace et expédie un puissant lancer depuis le cercle droit, Krofta bloque. Belhassen lance immédiatement après l'engagement gagné, le mur tchèque renvoie.

Une faute tombe sur le dos des Caribous qui vont pourtant obtenir une belle opportunité peu après. Guimbard qui contourne sa propre cage perd le palet, Levillain le récupère et se présente seul face au portier bourguignon qui gagne encore son duel. Jan Smolec s'empare du palet remonte toute la glace, efface les défenseurs les uns après les autres et vient dribler Joubert pour ouvrir la marque (1-0 à 24'04).

Peu après les locaux sont sanctionnés et ne peuvent capitaliser leur ouverture de score. Marouillat derrière la cage remet dans l'axe pour Dugas qui fait feu, Krofta s'interpose encore. Dugas et Blanchot contrent à deux et se font un bel échange de passe, le portier s'envole au second poteau pour repousser le puck. Le slap de Levillain connait le même sort. De retour à cinq, les Dijonnais repartent à l'offensive. Guimbard lance, le portier lâche un énorme rebond au deuxième poteau, seul face à l'angle ouvert Romand n'a plus qu'à pousser au fond pour doubler la mise (2-0 à 30'57). Photographe : Roxane Gindre

Dijon reste à l'offensive et maintient le jeu dans la zone dammarienne, les tentatives se multiplient. Sur un tir plutôt anodin de Maxime Jury, le palet vient déjouer Joubert bien peu inspiré (3-0 à 32'32).

Les Ducs continuent de faire le jeu et les largesses du portier des Caribous permet au score d'enfler. Neuwirth lance, Joubert reste debout sans réaction, les jambes écartées et le palet vient se loger dans l'espace ouvert (4-0 à 34'44).

Après ce nouveau but étrange, le jeu se calme un peu. Les Ducs continuent de contrôler la rencontre mais leur adversaire lance quelques contres qui ne vont pas inquiéter Krofta, mais permettre d'augmenter ses stats.



Tirs cadrés : 13 / 12 pour Dijon

Gonflement final :





Le jeu commence à tomber dans un faux rythme avec des erreurs et de nombreuses pertes de palet de part et d'autres. Dijon très à l'abri laisse filer, Dammarie commence à fatiguer et à se frustrer de ne pas trouver de solution. Les Caribous restent dangereux sur quelques contres qu'ils lancent mais le cerbère reste vigilant. Sur une des rares offensives locales, le score enfle. Catalao en break vient glisser au fond face à un portier en difficultés (5-0 à 54'20). Photographe : Roxane Gindre

Les Ducs sont ensuite sanctionnés, mais sur un bon contre ils forcent leur adversaire à commettre une faute. A quatre contre quatre le jeu s'accélère mais le score ne bouge pas. Smolec sorti de prison fonce en break seul et alourdit encore la marque pour son deuxième but du soir (6-0 à 56'53).

Les Caribous en difficultés n'arrivent plus à reprendre pied, ils subissent et vont encore encaisser un nouveau but. Une jolie triangulaire vient creuser un nouveau trou dans la coque visiteuse. Valtat et Chabert s'échange le palet, Joubert glisse au sol, Durin reprend dans la cage ouverte (7-0 à 58'48).

La dernière minute est anecdotique, elle permet juste à Krofta d'assurer son blanchissage avec 42 arrêts.



Tirs cadrés : 15 / 13 pour Dammarie-lès-Lys

Engagements : 9 / 7 pour Dammarie-lès-Lys



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Krofta

** : Loïc Chabert

Dijon l'emporte largement sur sa glace et encore plus au score cumulé pour passer ces huitièmes de finale sans aucun problème au niveau du score. Sur la glace la partie a été plus disputée qu'il n'y paraît au premier abord. Les Ducs ont peiné en début de partie avant de dérouler face à une équipe gênée par ses problèmes de santé de gardiens. Défensivement les Ducs ont encore été approximatifs mais ils ont une fois de plus été sauvé par un gardien en très grande forme encore. Une qualification acquise avec brio avant un quart de finale face à Cergy II dès la semaine prochaine dans le Val d'Oise.

Dammarie-lès-Lys avait un gouffre à remonté et logiquement n'a pu le faire. Après un bon premier tiers, les Caribous se sont effondrés en dix minutes. Ils n'ont pas baissé les bras et ont poussé tout le match pour revenir en vain. Blanchis et terminant sur un score très lourd, pas en adéquation avec leurs efforts ou leur niveau, ils quittent la compétition à ce stade des huitièmes de finale.







