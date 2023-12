Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - 11ème journée : Dijon vs HC Savoie 13 - 1 (3-0 7-0 3-1) Le 02/12/2023 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ HC Savoie ] Messire le Duc sans merci Dijon a remporté ses deux derniers matchs à l'extérieur à Toulon et Nîmes. Les Ducs pointent à la deuxième place et continuent leur duel à distance contre la réserve briançonnaise. Le HC Savoie reste sur 7 revers de suite et occupe la dernière place du général. Les loups vont espérer sauver leur peau en Bourgogne, mais cela ne sera pas simple face aux chasseurs de l'équipage de Messire le Duc Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard & Roxane Gindre le 03/12/2023 à 11:58 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Les Dijonnais démarrent du bon patin. Durin dans l'angle bute sur Paquet, Bourgin dans le slot n'a pas plus de succès. Lacroix enfonce la défense, repique sur le côté, mais une roulade du portier savoyard parvient à repousser la rondelle. Chabert sert Durin de nouveau vaicnu par Paquet. Maxime Jury récupère un cafouillage de la défense savoyarde, il glisse derrière lui pour Romand qui troue le but (1-0 à 07'59).

Neil lance de la bleue directement dans la mitaine. Brousse contre, sur l'action les locaux sont pénalisés. Photographe : Roxane Gindre Neuwirth et Bourgin contrent à deux, le premier sert le second, la rondelle touche la palette mais lui échappe. Valtat dans le slot manque le cadre de rien. Sous pression, le HC Savoie est pénalisé. Durin, dans le haut slot à la limite du cercle gauche, lance, le palet touche la botte de Paquet mais fini au fond (2-0 à 17'28).

Les loups ne refond pas surface et sont sanctionnés dans la foulée. Une fois encore le powerplay ducal ouvre la brêche. Neuwirth dans le slot vient nettoyer la lucarne savoyarde (3-0 à 19'50).

Un score net et logique à l'issue de ces vingt premières minutes, les locaux ont eu du mal à s'imposer et se sont heurtés à un solide gardien.



Tirs cadrés : 27 / 10 pour Dijon

Avalanche sur la Savoie :



Qu'à cela ne tienne, Neuwirth dans l'angle parvient à marquer une deuxième fois (4-0 à 24'36).

Les loups parviennent enfin à reparti dans l'autre sens et s'installent à l'offensive, leurs quelques lancers manque de précision et ratent la cage. Chabert contre à toute allure, il dévie parfaitement un caviar au deuxième poteau pour Guimbard qui fait trembler les filets (5-0 à 25'39).

Les Bourguignons sont pénalisés, mais quelques secondes plus tard leur adversaire l'est aussi. A quatre contre quatre le jeu s'accélère. Les loups lancent quelques fois à la cage mais les tirs sont repoussés sans peine par Krofta. Photographe : Roxane Gindre

Dijon s'installe et ne sort plus de la zone. Les tirs s'échaînent et Maxime Jury alourdit la marque (6-0 à 33'15).

La machine s'emballe, sur une pénalité différée, les Ducs jouent à six. Chabert contourne la cage mais il dépose le palet au premier poteau juste avant, Bourgin glisse au fond (7-0 à 34'42).

Dijon reste à l'offensive. Valtat est à la déviation et creuse l'écart (8-0 à 35'48).

Sur l'action qui suit, le score enfle encore. Cette fois c'est Simon Bourgin qui se charge de marquer le dixième but de la rencontre (10-0 à 39'35).



Tirs cadrés : 21 / 6 pour Dijon

Engagements : 11 / 6 pour Dijon



Toujours plus :



Rives dans l'angle parvient à glisser entre le poteau et le patin de Krofta (10-1 à 40'15).

Le cerbère tchèque, quitte alors sa cage, remplacé par Heinrich. Les Dijonnais repartent à l'offensive mais l'Australien Band parvient à contrer mais son tir est repoussé par le backup local. Chalansonnet en solitaire n'a pas plus de succès.

Le jeu est un peu plus équilibré, les Ducs laissent filer. Une pénalité dijonnaise permet aux loups de s'installer mais ils n'en profitent pas. Les Savoyards sont pénalisés peu après, mais Dijon est sanctionné aussi. A quatre contre quatre on retrouve un peu de peps. Les visiteurs sont un peu mieux et lancent quelques tentatives sans succès. Photographe : Roxane Gindre

Une nouvelle faute visiteuse fait de nouveau changer le tableau d'affichage. Neil slape de la bleue, le rebond file au second poteau où Lacroix l'expédie au fond (11-1).

Les Ducs accélèrent brutalement et réenfilent les buts à la chaîne. Neuwirth drible toute la défense savoyarde et vient glisser la rondelle dans le five hole pour le hat-trick (12-1 à 53'05).

Toujours insatisfaisaits, les locaux continuent de pousser leur adversaire dans les cordes. Bourgin remonte toute la glace et d'un joli mouvement vient effacer le gardien couché au sol pour mettre au fond et compléter lui laussi le tour du chapeau (13-1 à 54'17).

Mouquet en break tente de doubler le score des siens mais il rate son tir. La fin de partie est plus calme, l'ultime lancer dijonnais sur la sirène est détourné par Guilini.



Tirs cadrés : 16 / 8 pour Dijon

Engagements : 10 / 8 pour Dijon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Simon Bourgin

** : François-Albin Neuwirth

Photographe : Roxane Gindre

Dijon surclasse sans trop d'efforts la lanterne rouge de la poule D dans un match à sens unique. Poussif au début de match, les Ducs ont réussi ensuite à faire sauter le verrou et inscrit pas moins de treize buts dans un match sans pitié. Les lignes ont bien tourné, et le danger est venu de partout. Toujours deuxièmes, les Bourguignons ne devront pas tirer trop de conclusions d'un match complètement déséquilibré. Dijon au repos la semaine prochaine, recevra Villard de Lans II le 16 décembre à Trimolet.

Le HC Savoie qui est venu à deux toutes petites lignes a explosé dans cette partie après avoir tenu un gros quart d'heure. Trop juste défensivement, les loups n'ont pu contenir une domination adverse de tous les instants. Offensivement, ils ont sauvé l'honneur mais n'ont pas réussi à se montrer suffisamment dangereux. Cependant les Savoyards n'auront jamais baissé les bras dans cette correction malgré la fatigue d'un banc trop court et d'un score très large. Ils se sont battus jusqu'au bout et pour cela ils peuvent être salués. La semaine prochaine, les Savoyards reprennent la route de l'est pour rejoindre, Besançon.







