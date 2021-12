Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 11ème journée : Dijon vs Metz 3 - 2 (0-0 1-0 1-1) Le 11/12/2021 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Metz ] Messire le Duc vainc le Graoully Les Ducs, toujours deuxièmes, restent tout de même sur deux revers à l'extérieur. Ils rejoignent leur glace pour espérer retrouver un second souffle à la veille de l'hiver. Metz a été vaincu lors de sa dernière sortie en région parisienne et cherche à rebondir pour revenir dans le quatuor de tête Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 12/12/2021 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Serré et engagé :

Photographe : Philippe Rouinssard

Après ces premières alertes, Metz inverse la tendance et pose son jeu à l'offensive. Dubourg canonne, Eriksson est à la déviation mais Marcinek s'interpose. C'est encore Nolan Eriksson qui affole la défense dijonnaise avec un contre solitaire, le portier local repousse de la jambière.

Deux suppériorité dijonnaises consécutives ne permettent pas aux Ducs d'ouvrir les vannes. Le jeu reste engagé et agréable, Metz est plus dans le contrôle et la circulation de la rondelle, les Ducs eux jouent plus vite et plus vers l'avant. Les minutes défilent, les Graoullys pressent en fin de période mais Marcinek ne s'en laisse pas compter.

C'est sur un score vierge que retentit la première sirène dans une arène bien remplie.



Tirs cadrés : 11 / 8 pour Metz

Premier coup de lance ducal :

Les Ducs continuent de presser, Fahas longe le but et vient loger le palet sous la transversale (1-0 à 22'39).

Les Graoullys touchés parviennent à défendre avec efficacité pour empêcher leur adversaire de s'installer. Petit à petit les visiteurs parviennent à inverser la tendance. Le pressing est bon mais le jeu lorrain est rugueux, une pénalité est appelé contre Metz. Photographe : Philippe Rouinssard

Le powerplay ducal met bien du temps à s'installer et perd de précieuses secondes. Alexandra tente l'offensive solitaire, Eriksson détourne. Son frère lance un contre dangereux mais le gardien du coffre fort ducal ne se laisse pas tromper. Zeliska lance juste à côté du but ouvert.

Valtat contre à toute allure mais il est bloqué.

Le jeu reste dans les crosses messines mais Marcinek tient bon jusqu'à la deuxième sirène pour préserver l'avantage de son équipe.



Tirs cadrés : 18 / 10 pour Metz

Le feu du Graoully roussit l'armure qui résiste :

Stoll contre à toute allure et d'un tir décroisé vient transpercer la lucarne opposée (2-0 à 44'46).

Dijon conserve sa force et son intensité, Alexandra lance, le tir est dévié mais Eriksson parvient à bloquer. Les Ducs cherchent à tuer le match, mais en vain.

Metz renverse alors la vapeur et vient poser son jeu dans la zone bourguignonne. Marcinek virevolte et s'offre même un double arrêt, il perd sa crosse, le palet repart dans l'autre sens, Benchabane lance, le Slovaque s'élance et repousse du bouclier sans crosse. Le pressing des Graoullys est intense, mais Marcinek continue ses arrêts réflexes. Dijon sous l'éteignoir peine à sortir de sa zone et subit le feu de son adversaire.

Dijon repart de l'avant, Bais lance de la bleue mais le bouclier d'Eriksson repousse au loin. Le réveil ducal est de courte durée, ce sont bien les visiteurs qui repartent à l'offensive. La pression monte sur le but bourguignon. Les Messins s'installent et font tourner le palet, les tirs s'enchaînent, Marcinek repousse mais perd le palet de vue, la cage est grande ouverte, mais Chelossy parvient à dégager au loin. Le palet revient mais Marcinek bloque cette fois. La pression est intense, la coache Simond prend son temps mort pour recadrer ses troupes ducales en ordre de bataille. Le temps file et les Ducs s'en sortent. Eriksson coach prend à son tour son temps mort, il sort son gardien-fils au pire moment, Bourgin Ubiali vient de récupérer la rondelle dans l'angle, d'un tir lointain il fait trembler la cage vide et chavirer Trimolet (3-1 à 59'39).

La messe est dite et les dernières secondes sont plus respirables pour les fans, une bagarre éclate au coup de sifflet final venant un peu ternir ce bon match.



Tirs cadrés : 15 / 8 pour Metz

Engagements : 10 / 9 pour Metz



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Marcinek

** : Simon Bourgin Ubiali

* : Nolan Eriksson



Dijon remporte un grand match à Trimolet et reste invaincu dans sa vieille citadelle. Les Ducs ont su être réalistes et efficaces offensivement et on su tenir les temps forts adverses. Leur gardien a été en très grande forme et est le grand artisan de la victoire du jour. Malmenés en fin de partie, les Bourguignons ont fait front collectivement pour tenir jusqu'au bout. Les points empochés permettent de conforter la deuxième place dijonnaise. Pas de match avant le 15 janvier pour Dijon qui se déplacera à Châlons en Champagne. Photographe : Philippe Rouinssard

Metz aura réalisé un match solide mais doit repartir bredouille de Bourgogne. Les Graoullys auront dominé une bonne partie de la rencontre mais auront été trop longtemps stériles devant la cage ducale, gardée il est vrai par un cerbère très en forme. Leur unique but est arrivé trop tard, et malgré un excellent pressing en toute fin de partie, ils n'ont pu raccrocher les wagons. Metz occupe la sixième place, la dernière qualificative pour les playoffs, et il faudra engranger rapidement des points pour espérer grimper dans le classement de la poule. Le prochain match aura lieu le 15 janvier à domicile contre Dammarie-lès-Lys, la victoire est impérative.







