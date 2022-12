Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 11ème journée : Nimes vs Avignon 4 - 5 (1-0 3-3 0-2) Le 03/12/2022 Patinoire de Nîmes [ Nimes ] [ Avignon ] Revanche attendue du côté d’Avignon Si Nîmes avait réussi à revenir du Vaucluse avec les 3 points de la victoire, ce match retour s’annonce compliqué à cause de nombreuses absences. Patinoire de Nîmes, Hockey Hebdo Joris ROULPH le 12/12/2022 à 16:13 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Nimes : 05'49 Karim Marcialis (ass Alexandre Vivien et Jordan Agliardi) ; 22'14 Raphaël Odorico ; 26'12 Jordan Agliardi (ass Vojtech Sedlacek) ; 33'30 Jérémy Beaussonie (ass Miguel Angel Gota)

Avignon : ; 22'02 Maxence Jahant (ass Campagna et Alban Janny) ; 32'47 Alban Janny (ass Campagna et Maxence Jahant) ; 36'58 Alban Janny (ass Campagna) ; 52'18 Campagna (ass Maxence Jahant et Alexis Besson) ; 53'13 Alexis Besson (ass Maxence Jahant)



Les hommes de Raphaël FACCHINI vont cependant ouvrir le score alors qu’Avignon sauvait une infériorité numérique. Karim MARCIALIS, assisté de VIVIEN et AGLIARDI, glisse le palet au fond des buts avignonnais. 1-0 (05’49).

Les Castors joueront une fois en supériorité numérique mais n’en profiteront pas. Ils vont légèrement dominer jusqu’à la fin de la période, mettant fortement SEDLACEK à contribution, mais ce dernier va tout arrêter ou détourner.

Les deux équipes retournent aux vestiaires sur ce score minimal.

Photo J. Roulph



Fin 1er tiers : 1-0



De retour sur la glace, les locaux vont rapidement se retrouver à 4 !

JAHANT, assisté de CAMPAGNA et JANNY, en profite pour, enfin, tromper le portier nîmois. 1-1 (22’02).

Photo J. Roulph

À peine l’engagement effectué, les Krokos récupèrent le palet et reprennent l’avantage grâce à un tir de ODORICO. 2-1 (22’14).

Forts de cette réaction, les Nîmois insistent et creusent l’écart quelques minutes plus tard sur un long tir de AGLIARDI, assisté de MARCIALIS, qui trompe GUIMONNEAU. 3-1 (26’12).

Avignon va profiter d’une supériorité numérique suite à un surnombre pour réduire le score par l’intermédiaire de JANNY, assisté de CAMPAGNA et JAHANT. 3-2 (32’47).

Encore une fois, Nîmes réagit rapidement et c’est BEAUSSONIE, assisté de GOTA VAQUERO et MAUFFREY, qui fait trembler le filet. 4-2 (33’30).

À 34’39, VIVIEN prend 2+10 pour incorrection.

Les esprits s’échauffent un peu en fin de période, les pénalités défilent contre les locaux surtout.

JANNY, assisté de CAMPAGNA, réduit à nouveau le score. 4-3 (36’58).

AGLIARDI et MARCIALIS inquièteront un peu GUIMONNEAU, mais le score en restera là.

Photo J. Roulph



Fin 2ème tiers : 4-3



Les Avignonnais reviennent très motivés sur la glace, et leur persévérance va payer.

CAMPAGNA, assisté de JAHANT et BESSON, égalise. 4-4 (52’18).

Dans la foulée, Nîmes prend une pénalité, qui va leur être fatale !

BESSON, assisté de JAHANT, envoie le palet au fond des filets, ce qui permet à Avignon de mener au score pour la première fois. 4-5 (53’13).

Photo J. Roulph

Raphaël FACCHINI pose un temps mort afin de remobiliser ses hommes.

À 2 minutes de la fin du match, SEDLACEK quittera la glace afin de jouer à 6 contre 5, mais les Nîmois ne réussiront pas à égaliser.

Une double infériorité durant les 56 dernières secondes mettra un terme aux espoirs nîmois.



Fin du match : 4-5

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur