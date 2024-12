Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 12ème journée : Besançon vs Colmar 2 - 1 (0-0 0-0 2-1) Le 14/12/2024 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ Colmar ] Logique mais laborieux Les Bisontins se sont inclinés à Colmar la semaine dernière pour la deuxième fois de la saison. De retour à domicile, les Aigles doivent se relancer toujours face aux Titans pour tenter enfin des les vaincre. Colmar espère continuer sa bonne série contre les Doubistes Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 15/12/2024 à 12:35 Tweeter FICHE TECHNIQUE



452 spectateurs Arbitres : Messieurs Ponçot et Pasian Buts :

Besançon : 45:23 Mario Horizral (ass Charles Campagna) ; 46:23 Filip Zaujec (ass Mario Horizral et Charles Campagna)

Colmar : ; 46:00 Renaud Studer (ass Bastien Nguiamba) Pénalités 6 minutes contre Besançon 19 minutes dont 5 à Nguiamba contre Colmar



Dominer n'est pas marquer :



Les Titans contrent, Studer au deuxième poteau lance, mais Beauperin vole et repousse. Mathis Braga-Briquez lui répond du tac au tac, le rebond est bien géré par la défense visiteuse. Les défenseurs alsaciens bloquent également le slap de Parra. Photographe : Roxane Gindre

Quelques passes ratées ou mauvaises relances bisontines donnent du danger sur la cage locale, rattrapé tant bien que mal. Robert contre vite, Sizov repousse, il contourne la cage, et vient frapper à la porte au deuxième poteau. Henry dans le slot fait tinter le poteau. Horizral sert Campagna qui dévie mais la rondelle manque le cadre. Popin lance puissamment sans plus de succès.

Colmar défend solidement et bien en place, coupe les passes ou les lancers. Ensuite, les Titans lancent quelques contres. Strayer mène la charge à toute allure, la mitaine de Beauperin est sur la route de son lancer.

Besançon repart à l'offensive, Henry dévie sur le montant, Jeanbourquin slape de la bleue, Sizov capte de la mitaine. Lamotte accroche, Laude qui se fait justice lui même en le bousculant violemment. Les deux joueurs rejoignent le cachot. Miclo et Studer contrent à deux contre un, Beauperin gagne le duel. Campagna leur répond en solitaire, mais son lancer est dévié par le bouclier de Sizov.



Tirs cadrés : 21 / 6 pour Besançon

Bis repetita :





Strayer mène le contre colmarien, Beauperin bloque. Boichut contre, Clément Braga-Briquez également, mais leurs tirs trop lointains sont aisément repoussé par le cerbère alsacien. Besançon contrôle le jeu à l'offensive. Malgré cette mainmise dans la zone, les tirs sont peu dangereux, de loin, en première intention, sans écran devant la cage. Les rebonds concédés ne sont pas repris, il manque souvent un rouge dans le slot. Photographe : Roxane Gindre

Lamotte contre et renverse le danger de l'autre côté, sans succès. Patois n'a pas plus de réussite sur son break solitaire. Les coast to coast reprennent, Henry ou Campagna en solitaires sont battus. Les contres colmariens sont dangereux mais sur une remontée très rapide de Clément Braga-Briquez, le jeune Aigle est lourdement expédié contre la bande. Nguiamba est envoyé cinq minutes au cachot. Le powerplay bisontin se pose, mais ne parvient pas à véritablement s'installer et faire tourner la tête au solide carré colmarien. Les tirs de loin continuent sans déstabiliser Sizov. Popin récupère la rondelle dans le slot avec un angle très ouvert, mais il ne parvient pas à reprendre. Campagna dévie vers Boichut, sa reprise est bien bloquée. Les quelques rebonds sont repoussés aussi, le powerplay passe. La porte de l'Alsace est solidement fermée.

Les Titans repartent dans l'autre sens en fin de période et force le portier bisontin a des arrêts réflexes pour tenir le score vierge.



Tirs cadrés : 20 / 9 pour Besançon

Reglé en une minute :





Le jeu à quatre contre quatre libère des espaces, mais une crosse haute de Patois, l'envoie lui aussi sur le banc de l'infâmie. A quatre contre trois, les Aigles attaquent de toutes leurs forces. Campagna dans le haut slot lance, Sizov repousse au premier poteau, Horizral d'un revers expédie la rondelle au fond, enfin (1-0 à 45'23).

On retrouve donc le jeu à quatre contre quatre. Colmar profite de sa vitesse pour revenir immédiatement à hauteur. Nguiamba récupère dans la zone défensive et fait une excellente longue passe jusqu'à Studer qui est derrière la défense bisontine à la limite de la zone, il fonce seul au but sur le côté gauche et vient battre Beauperin juste au dessus de la mitaine (1-1 à 46'00). Photographe : Roxane Gindre

Après plus de 45 minutes pour ouvrir leur compteur, les Aigles n'auront mené que 37 petites secondes. On joue toujours à quatre contre quatre et Besançon repart mécaniquement à l'offensive. Campagna lance directement dans la mitaine de Sizov. Horizral gagne l'engagement et envoie la rondelle derrière lui pour Campagna qui lance, Sizov repousse, Horizral récupère et glisse d'un bon revers à Zaujec dans le coin, il reprend victorieusement (2-1 à 46'23).

Les Aigles reprennent les devants à peine 23 secondes après l'égalisation. Alors qu'on avait patienté quarante cinq minutes pour voir un but, il y en a eu trois en une minute. Besançon continue son pressing, Robert y va par deux fois, mais Sizov au sol parvient encore à repousser pour un arrêt incroyable.

Koenig en solitaire se voit déjoué. Robert lui répond mais est également battu par le gardien. Popin a suivit et renvoie le rebond qui est cette fois bloqué. Colmar est pénalisé, mais le powerplay bisontin ne donne rien si ce n'est de faire gagner du temps. Des erreurs défenses locales donnent des billes à Colmar qui n'en demandait pas tant pour se montrer dangereux. Campagna mène toujours les contres-offensives comtoises, mais la fatigue commence à émousser les gestes des Aigles.

La charge des Titans déstabilise la formation locale, mais une pénalité est sifflée contre les visiteurs qui doivent reculer. Zaujec canonne de la bleue sans résultat. De retour à cinq, les Colmariens prennent leur temps mort. Besançon presse haut et joue vite pour empêcher la sortie du gardien. Finalement, les Titans se dégagent mais une crosse haute fait réengager en zone médiane. Sizov est alors rappelé au banc pour jouer à six, mais il ne reste qu'une poignée de secondes. Colmar gagne l'engagement mais ne parvient pas à entrer proprement en zone, Alves lance de loin, le palet manque le cadre et va se perdre dans le coin de la bande, tout le monde se rue dessus et la sirène retenti. Une empoignade à lieu après, mais les arbitres calment la situation avant la traditionnelle poignée de main.



Tirs cadrés : 22 / 11 pour Besançon

Engagements : 10 / 9 pour Colmar



*** : Anatoli Sizov

** : Mario Horizral

Besançon parvient enfin à déjouer Colmar après deux revers en Alsace, dont un la semaine dernière. La victoire bisontine a été logique avec une nette domination de la rencontre sur l'essentiel du match, mais que la victoire fut longue à se dessiner. Le portier colmarien et sa défense bien placée, solide et efficace pour gérer les rebonds ont longtemps tenu en échec l'offensive comtoise. De plus elle a encore pêchée en powerplay, et a été trop brouillone dans le dernier geste, les tirs trop lointains et les offensives solitaires n'ont pas été en mesure de marquer pendant 45 minutes. Les deux buts ont été marqué sur de belles combinaisons avec des passes rapides devant la cage pour trouver la faille. La bonne réaction après l'égalisation a montré la motivation locale. Les Aigles ont su également tenir derrière avec une nouvelle bonne performance de leur gardien. Trois points clés dans la course aux playoffs ont été gagné, Besançon pointe désormais à la treizième place à trois points de son adversaire de la semaine et avec un match en moins. La trêve des confiseurs permettra à Besançon de refaire ses forces avant un déplacement à Metz le 11 janvier.

Photographe : Roxane Gindre

Colmar a peiné dans cette rencontre, et a été dominé pendant la majorité du match. Pourtant les Titans ont été solides et ont su tenir même dans leur temps faibles ou sur de longues infériorités numériques. Rapides et entreprenants à l'offensive, avec des contres très dangereux, les Alsaciens se sont maintenus au contact tout le match. Il ont su parfaitement réagir après le premier but pour égaliser dans la foulée. Il leur a manqué de la discipline et, un meilleur contrôle du jeu pour espérer ramener des points de la cité Vauban. Colmar toujours septième a joué plus de matchs que la plupart de ses adversaires directs, il faudra donc bien gérer la deuxième partie de saison. Les Titans se rendent à Mulhouse la semaine prochaine pour un chaud derby du Haut Rhin.







