Dans la gueule du loup Les Bisontins ont été surclassé à Villard de Lans au dernier match et écopent de plusieurs suspensions. De retour à domicile, les Aigles veulent renouer avec la victoire face à la lanterne rouge. Le HC Savoie écrasé à Dijon repart en déplacement à l'Est et espère faire mieux dans la cité bleue Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard & Roxane Gindre le 10/12/2023 à 12:20



Le loup dans la bergerie :

Le HC Savoie démarre mais se fait pénaliser. Qu'à cela ne tienne, il poursuit sa bonne entrée et profite de la légendaire fragilité défensive bisontine en suppériorité. Marcon s'échape en break et vient ouvrir le score en infériorité (0-1 à 01'55).

Vadori part en break à toute allure, il remet parfaitement un caviar dans l'axe pour Gros qui fait trembler les filers (0-2 à 09'02). Photographe : Roxane Gindre

Les Aigles foncent à l'offensive. Zaujec dans le slot bute Paquet. Mais les Savoyards restent dangereux en contre. Ils sont pénalisés, offrant une occasion aux locaux de revenir. Zaujec à bout portant bute sur le gardien et ne peut reprendre le rebond. Le powerplay passe et le score en reste là mais sur un contre les Bisontins reviennent enfin. Mathis Braga-Briquez fonce à l'assaut, il dévie au millimètre dans l'axe pour Dubreu qui réduit la mise (1-2 à 14'03).

Dans la foulée, les Aigles sont pénalisés mais tiennent bien. Besançon accélère en fin de période, Clément Braga-Briquez dans le slot à plusieurs occasions mais Paquet repousse tout.



Tirs cadrés : 16 / 8 pour HC Savoie

Tirs cadrés : 16 / 8 pour HC Savoie

Engagements : 10 / 9 pour Besançon



Ne pas vendre la peau du loup :





Les Savoyards contrent, Brousse tire dans le tas, Achard complètement masqué parvient à repousser de la jambière pour un bel arrêt réflexe. Photographe : Roxane Gindre

Besançon presse sur le but adverse pour égaliser, mais sans succès. Mathis Braga-Briquez devant la cage pousse sur le gardien. Gibelli part en contre mais vient toucher le bouclier d'Achard. Dubreu lui répond seul en break, mais il n'a pas plus de résultat. Popin reprend le rebond mais Paquet s'interpose encore. Wolff en contre sert Deron, mais son tir ras glace ne surprend pas le gardien du HC73. Les visiteurs pénalisés plient sous l'assaut mais parviennent à tenir. Boichut au second poteau rate la déviation. Dubreu dévie lui mais à côté. Les loups lancent encore des contres mais Achard les étouffe.



Tirs cadrés : 13 / 11 pour Besançon

Tirs cadrés : 13 / 11 pour Besançon

Engagements : 9 / 7 pour HC Savoie



Qui a peur du loup ?



Dans une action confuse devant la cage, Marcon finit par glisser au fond en powerplay (1-3 à 42'49).

Une nouvelle faute locale ne tarde pas à signifier la frustation des Aigles. Cette fois ils négocient bien l'infériorité, Dubreu sort de prison et fonce au but mais Paquet repousse. Wolff qui a suivit ne parvient pas à reprendre le rebond. Dubreu est de nouveau sanctionné de 2+2. Besançon s'offre pourtant quelques occasions en infériorité. Zaujec slape de la bleue, mais échoue. Mathis Braga-Briquez en break est repris par la défense visiteuse. Photographe : Roxane Gindre Une faute savoyarde donne un épisode à quatre contre quatre, Marcon s'illustre encore en enflammant la défense, mais s'arrête sur Achard. Besançon est encore pénalisé, Grabit se heurte au portier local. Zanetta efface la défense savoyarde mais pas le gardien. Marcon en solitaire ne peut déjouer Achard. Clément Braga-Briquez part en break et vient enfin réduire l'écart d'un excellent lancer qui réveille le public doubiste (2-3 à 54'56).

Popin accélère et emporte la défense mais vient s'empaler dans le gardien des loups. Vadori part seul en contre, Achard sort un arrêt impressionnant pour tenir son équipe. Le palet reste en zone offensive et Marcon de loin vient lober le portier local pour compléter le tour du chapeau et enfoncer les Comtois (2-4 à 56'14).

Vadori surprend une énième fois la défense locale dépassée, mais il est accroché devant la cage. L'arbitre siffle un tir de pénalité. Vadori avance plutôt doucement, mais bute sur Achard devant le but. En fin de partie, les Aigles sortent leur gardien mais se prennent les pieds dans le tapis. Les joueurs sont contraints à l'exploit pour éviter au score d'enfler. Finalement Vadori depuis sa propre ligne bleue expédie au fond (2-5 à 59'37).



Tirs cadrés : 15 / 15

Engagements : 12 / 8 pour HC Savoie



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Pier Louis Vadori

** : Fabien Marcon

Tirs cadrés : 15 / 15

Engagements : 12 / 8 pour HC Savoie

Etoiles Hockey Hebdo :

*** : Pier Louis Vadori

** : Fabien Marcon

* : Mathis Braga-Briquez





Photographe : Roxane Gindre

Photographe : Roxane Gindre

Besançon cède devant ses partisans dans un match à ne pas perdre. Les Aigles encore trop tendre défensivement et trop lents pour se replier ont vite été menés au score et ne sont jamais parvenus à revenir à hauteur. Malgré un effort constant, les attaquants ont été trop peu inspirés et pas assez installés à l'offensive pour parvenir à déjouer leur adversaire. Le BDHC glisse au huitième rang de la poule. Ils sont en repos jusqu'à l'année prochaine, en effet, il ne recevront les Ours de Villard de Lans II que le 6 janvier prochain à domicile. Ils devront l'emporter sous peine de voir les espoirs de playoffs disparaître pour de bon. Les Loups se relancent enfin avec une belle victoire à l'extérieur, rapidement devant au score sur des contres bien menés, ils ont su tenir bon dans leurs temps faibles grâce à un solide gardien et une défense regroupée et efficace. Le HC Savoie a profiter ensuite des largesses adverses pour passer l'épaule dans la dernière période. Il grimpe à la septième place en la récupérant à son adversaire du soir. La semaine prochaine, les Savoyards retrouvent leur glace d'Albertville pour y affronter Briançon II, le redoutable leader du groupe.







