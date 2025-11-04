Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 12ème journée : Besançon vs Strasbourg II 10 - 5 (3-3 5-1 2-1) Le 13/12/2025 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ Strasbourg II ] La belle nettement remportée Besançon affronte pour la troisième fois de suite la même formation, la réserve de Strasbourg. Vainqueurs à l'aller, les Aigles ont du s'incliner en fusillade au retour la semaine dernière. De retour à domicile où ils sont toujours invaincus, les Bisontins auront à cœur de remporter la dernière rencontre contre les Alsaciens. Strasbourg II a arrachée sa première victoire aux tirs au but la semaine dernière, ils espèrent confirmer et lancer leur saison à La Fayette. Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 14/12/2025 à 11:16 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Strasbourg II parvient à renverser la tendance, Pointdavoine en break échoue sur Beauperin. Le jeu est rapide et agréable et va dans les deux sens. Pointdavoine à la sortie du cercle gauche lance, le palet rebondit sur le défenseur local et revient dans la palette du jeune alsacien qui le précipite au fond (0-1 à 06'29).

Mathis Braga-Briquez en contre seul ne peut surprendre Lujan. Ruch qui lui répond de l'autre côté permet à Beauperin de faire marcher sa mitaine. L'Etoile Noire presse, Ricou touche le poteau, le palet reste devant la cage dans une confusion monstre, la défense et le portier comtois parviennent à s'en dégager. Henry parvient à servir Whelan qui fonce en break, il tire le gardien sur le côté droit du but et d'un revers vient le cueillir pour égaliser (1-1 à 08'09).

Le jeu repart aussitôt. Un lancer de la bleue bisontin roule au deuxième poteau où Clément Braga-Briquez tente de le reprendre mais est repoussé, il tombe mais parvient à catapulter la rondelle au fond d'un bon mouvement de crosse (2-1 à 08'44). Photographe : Phil Rouinssard Besançon démarre bien la rencontre et se porte rapidement vers l'avant. Boichut bien décalé sur la gauche trouve Lujan sur le premier tir de la partie. Clément Braga-Briquez en solitaire n'a pas plus de succès.Strasbourg II parvient à renverser la tendance, Pointdavoine en break échoue sur Beauperin. Le jeu est rapide et agréable et va dans les deux sens.Mathis Braga-Briquez en contre seul ne peut surprendre Lujan. Ruch qui lui répond de l'autre côté permet à Beauperin de faire marcher sa mitaine. L'Etoile Noire presse, Ricou touche le poteau, le palet reste devant la cage dans une confusion monstre, la défense et le portier comtois parviennent à s'en dégager.Le jeu repart aussitôt.

Besançon continue son forcing, la première ligne des Aigles enflamme la glace et met le feu à la défense strasbourgeoise, pour autant le score ne bouge pas. Henry lance, un rebond est lâché mais Lujan est plus rapide que Boichut sur le palet. Whelan devant la cage pousse deux fois à bout touchant mais sans succès. Popin en break, ou Ousanin dans l'angle n'ont pas plus de succès contre Lujan. Cette absence de réussite coûte cher peu après. Pointdavoine fonce en break, Beauperin sort mal et le jeune strasbourgeois le lobe et lance dans la cage vide (2-2 à 14'49).

Une égalisation gag qui relance les Strasbourgeois. Les lancers s'enchaînent sur le but local mais Beauperin s'emploie. Lambert-Jams slape de la bleue, Tounkara sur la trajectoire dévie habilement et vient surprendre le gardien bisontin (2-3 à 17'33).

Les Aigles réagissent au quart de tour et repartent au charbon. Louis Gailly derrière la cage alsacienne remet devant pour Clément Braga-Briquez qui glisse derrière la ligne et égalise (3-3 à 18'11).

Dans ce premier tiers échevelé pas le temps de souffler, les coast to coast s'enchaînent. En toute fin de période, Strasbourg II est pénalisé.



Tirs cadrés : 16 / 15 pour Besançon

Engagements : 14 / 11 pour Strasbourg II



Dans les serres de l'aigle :



Besançon revient au jeu en powerplay mais peine à s'installer, pire encore Schmitt parvient à contrer seul, mais il rate la cage. Clément Braga-Briquez contre, il se présente au premier poteau mais parvient à glisser de l'autre côté et remet les siens devant (4-3 à 21'29).

Whelan contourne la cage et remet dans l'axe pour Guillaume Henry qui double la mise (5-3 à 22'51).

Les Aigles continuent de presser, Louis Gailly tente sa chance, sans succès contre Lujan. Strasbourg II reste dangereux en contre car la défense locale peine à suivre le rythme. Popin ramène les Aigles à l'offensive, il laisse pour Ousenin qui bute sur le portier. Henry trouve la mitaine de Lujan toujours vigilant. L'Etoile Noire contre et fait une nouvelle fois boire la tasse à la défense. Le palet est renvoyé par Beauperin, au deuxième poteau Tognan est repoussé et le palet file jusqu'à Leonov qui est seul en retrait, Beauperin déjà à genoux bondit, il touche la rondelle envoyé par le défenseur mais celle-ci trop puissante termine quand même au fond (5-4 à 26'07). Photographe : Phil Rouinssard Pas le temps de se reprendre côté visiteur, Besançon refonce au but.Les Aigles continuent de presser, Louis Gailly tente sa chance, sans succès contre Lujan. Strasbourg II reste dangereux en contre car la défense locale peine à suivre le rythme. Popin ramène les Aigles à l'offensive, il laisse pour Ousenin qui bute sur le portier. Henry trouve la mitaine de Lujan toujours vigilant. L'Etoile Noire contre et fait une nouvelle fois boire la tasse à la défense.

Strasbourg II reste au contact et tente de revenir dans le match. Les frères Braga-Briquez mènent la charge locale. Le pressing local conduit à une pénalité différée. Popin lance, Lujan repousse mais tombe au sol, Ousanin au deuxième poteau parvient à glisser au fond dans l'angle (6-4 à 27'12).

Boichut en break échoue contre le gardien strasbourgeois, Henry qui a suivit lance le rebond mais sans plus de résultat. Les Aigles continuent de pousser mais les visiteurs tiennent. Zimmermann empêche la sortie de zone et remet parfaitement à Louis Gailly dans le dos de la défense, d'un geste parfait il mystifie le gardien (7-4 à 30'08).

Devaux prend son temps mort pour tenter de recadrer ses troupes qui sont en train de couler à pic dans le Doubs. Cela n'a guère l'effet escompté côté Etoile Noire. Besançon conserve le contrôle du jeu et fait encore corser le score juste après. Whelan entre en zone, il sert Guillaume Henry de l'autre côté qui avance et remet sur Whelan, le Canado-Egyptien n'en demandait pas tant pour fusiller Lujan (8-4 à 31'31).

Strasbourg II essaie de repartir mais pas très loin, les Aigles très forts, monopolisent la rondelle et font le jeu. Tognan contre vite mais ne peut surprendre le gardien local. Schmitt à son tour est en break mais Beauperin capte de la mitaine. Une pénalité strasbourgeoise permet aux Bisontins de s'installer, une deuxième faute alsacienne est appelée peu après. En double avantage pourtant les Aigles ne trouvent pas la solution. Lujan s'interpose à plusieurs reprises avec autorité. La première faute est tuée, et Labrunie en contre manque même le but en infériorité, seul il longe la cage mais Beauperin a bien suivi et repousse. Strasbourg II s'en sort sans peine et tient jusqu'à la deuxième sirène.



Tirs cadrés : 23 / 10 pour Besançon

Engagements : 12 / 12



Le score enfle, les esprits s'échauffent :





Progressivement les Aigles remplumés reprennent leur vol et tentent leur chance. Dany Parra seul au second poteau bute contre Lujan. L'offensive bisontine tourne bien et apporte du danger sur la cage adverse. Simon Boichut sur le côté gauche remonte dans la zone et expédie un puissant lancer ras glace pour alourdir la marque (9-4 à 43'10).

Dans la foulée, les Aigles remettent le couvert et atteignent la deuxième unité du tableau d'affichage. Guillaume Henry contre seul, il longe la cage strasbourgeoise et d'un revers parfaitement maîtrisé fait trembler les filets (10-4 à 43'41). Photographe : Phil Rouinssard

L'Etoile Noire qui est en train de s'éteindre commet une faute. Le powerplay bisontin s'installe mais ne donne rien. Alors que le jeu est un peu en train de s'endormir, le talent visiteur réveille tout le monde. Labrunie lancé en break, vient réduire l'écart d'un lancer bien maîtrisé sous le bras de Beauperin (10-5 à 48'04).

Une empoignade éclate et les deux pugilistes sont envoyés au cachot. Une pénalité est ensuite appelée contre Besançon, la première seule du match. Le killing play est bien appliqué et fait le ménage pour saper l'offensive adverse. Leonov dans l'axe tente sa chance sans succès. Les Aigles contrôle la fin du match mais ne sont toujours pas sereins défensivement et se font quelques frayeurs. A la toute fin du match, une bagarre générale éclate devant la cage bisontine. Quatre joueurs, deux de chaque côté sont expulsés en direction des vestiaires. L'Etoile Noire récupère un ultime powerplay mais qui ne donne rien.



Tirs cadrés : 13 / 7 pour Besançon

Tirs cadrés : 13 / 7 pour Besançon

Engagements : 12 / 9 pour Besançon

Strasbourg II revient plutôt bien sur le glaçon de La Fayette. Besançon suit le rythme et Beauperin fait le ménage devant sa cage. Labrunie dans l'axe par exemple, ne peut tromper la vigilance du portier local.

Progressivement les Aigles remplumés reprennent leur vol et tentent leur chance. Dany Parra seul au second poteau bute contre Lujan. L'offensive bisontine tourne bien et apporte du danger sur la cage adverse. Simon Boichut sur le côté gauche remonte dans la zone et expédie un puissant lancer ras glace pour alourdir la marque (9-4 à 43'10).

Dans la foulée, les Aigles remettent le couvert et atteignent la deuxième unité du tableau d'affichage. Guillaume Henry contre seul, il longe la cage strasbourgeoise et d'un revers parfaitement maîtrisé fait trembler les filets (10-4 à 43'41).

L'Etoile Noire qui est en train de s'éteindre commet une faute. Le powerplay bisontin s'installe mais ne donne rien. Alors que le jeu est un peu en train de s'endormir, le talent visiteur réveille tout le monde. Labrunie lancé en break, vient réduire l'écart d'un lancer bien maîtrisé sous le bras de Beauperin (10-5 à 48'04).

Une empoignade éclate et les deux pugilistes sont envoyés au cachot. Une pénalité est ensuite appelée contre Besançon, la première seule du match. Le killing play est bien appliqué et fait le ménage pour saper l'offensive adverse. Leonov dans l'axe tente sa chance sans succès. Les Aigles contrôle la fin du match mais ne sont toujours pas sereins défensivement et se font quelques frayeurs. A la toute fin du match, une bagarre générale éclate devant la cage bisontine. Quatre joueurs, deux de chaque côté sont expulsés en direction des vestiaires. L'Etoile Noire récupère un ultime powerplay mais qui ne donne rien.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Austin Whelan

** : Romain Pointdavoine

* : Guillaume Henry



Besançon renoue avec force à la victoire en surclassant son adversaire. Les Aigles remportent donc la belle de ces trois duels consécutifs contre la réserve strasbourgeoise, 7 points marqués sur trois matchs, contrat rempli. Rapidement à l'aise offensivement, les Bisontins ont pêché défensivement dans ce match en se mettant en difficultés sur les rapides offensives adverses et abandonnant souvent la protection de leur cage, cela leur a coûté plusieurs buts et un premier tiers de parité bien que dominé. Au deuxième vingt, les Aigles se sont envolé et ont fait tourner leur offensive avec brio enchaînant les buts construits et très bien réalisés. Un premier trio en feu qui termine tous à quatre points. Ce bon succès relance Besançon à la moitié du championnat, qui grimpe à la troisième place de la D3 avec cependant un match d'avance sur Poitiers, quatrième. Les Aigles sont au repos pour cette période de trêve des confiseurs et reprendront le chemin de la glace le 10 janvier pour la réception de Colmar, seule équipe qui les a vaincu en temps réglementaire dans la phase aller. Photographe : Phil Rouinssard

Strasbourg II aura explosé défensivement dans cette partie. Bien au contact et efficace au premier tiers l'Etoile Noire a pris l'eau au deuxième tiers en encaissant cinq buts en l'espace de dix minutes, un gouffre qu'elle ne pourra plus remonter et qui s'accroissera encore au dernier vingt. La jeunesse et la rapidité notamment offensive de son effectif, n'a pas pu compenser les largesses défensives et débouchent sur une large défaite, la cinquième de la saison et la deuxième dans cette triple confrontation avec Besançon. Les Alsaciens restent vissés à la 27ème place (sur 30). La semaine prochaine, Strasbourg II retrouve son Iceberg pour la réception de Compiègne. Un adversaire qui s'annonce coriace puisque les Lions, sixièmes, restent sur deux succès d'affilée.

