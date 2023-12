Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - 13ème journée : Dijon vs Villard-de-Lans II 6 - 1 (3-1 2-0 1-0) Le 16/12/2023 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Villard-de-Lans II ] Messire le Duc engrange pour l'hiver Les Ducs larges vainqueurs de leur dernier match et toujours deuxièmes veulent confirmer avant la trêve avec la réception de Villard de Lans II. Les Ours, venus avec deux petites lignes, cinquièmes restent sur des revers plutôt courts contre le leader et veulent aller chatouiller son dauphin sur ses terres Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard & Roxane Gindre le 17/12/2023 à 11:57 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Goutefangea transperce la défense et parvient à déjouer Krofta, surpris (0-1 à 03'39).

Pas le temps de souffler, sur l'engagement remporté par Dijon, le jeu se porte dans la zone villardienne. Durin dans le trafic envoie un superbe lancer dans les filets visiteurs et égalise (1-1 à 03'53).

Les Ducs jouent vite et restent à l'offensive. Villard concède une faute, le pressing s'accroît et finit par trouver la faille. Fahas lance, le palet est repoussé et traîne dans le slot, Neuwirth parvient à le pousser au fond dans la confusion (2-1 à 05'46). Photographe : Roxane Gindre

Dijon vient de renverser une partie mal démarrée, mais se fait sanctionner à son tour. Le tir de Goutefangea finit dans la mitaine. Les Ours tentent leur chance mais n'apportent que peu de danger sur la cage dijonnaise. Les Ducs revenus à cinq repartent de l'avant mais pas très longtemps car ils sont encore pénalisés. Villard peine à s'installer et laisse passer une occasion de revenir au score.

Lacroix en contre dans l'axe voit son lancer repoussé, le palet est repris sur le côté par Neuwirth mais il manque le cadre. Chabert seul en break échoue à son tour face à Accarier. Romand y va à son tour tout seul, mais le gardien le harponne bien. Bourgin et Neuwirth à deux font un bel échange de passes, le portier s'interpose encore. Dans les dernières secondes du tiers pourtant, Lacroix accélère et vient loger le palet juste au dessus de la botte dans le petit filet (3-1 à 19'53).



Tirs cadrés : 15 / 11 pour Dijon

La force tranquille :



Lacroix bien lancé dans l'axe vient trouver l'ouverture pour la deuxième fois de la soirée (4-1 à 20'42).

Villard ne baisse pas les bras et repart, la défense bourguignonne se retrouve en difficulté, mais une fois encore le cerbère tchèque fait bonne garde. Van Den Abbeele de loin voit son tir repoussé. Les Ours sont à l'offensive et réalisent un bon pressing, Krofta tient bon. Photographe : Roxane Gindre

Après avoir essyé l'orage, Dijon repart enfin de l'autre côté mais se heurte à Accarier, bien épaulé par sa garde rapprochée. Les locaux sont encore pénalisés et reculent. Van Den Abbeele lance, Krofta dévie de l'épaule sur la transversale. Villard reste installé mais ne tire pas.

Dijon se relance de retour à cinq. Maxime Jury dévie à côté de la cage villardienne. Le palet reste dangereux dans les crosses côte d'oriennes. Lacroix parvient par mettre au fond pour compléter le natural hat trick (5-1 à 37'33).

Villard a encore du jus en fin de période et se porte rapidement vers l'avant sans difficultés, mais les Ours du Vercors ne parviennent pas à se procurer d'occasions nettes avant la deuxième sirène.



Tirs cadrés : 11 / 7 pour Dijon

Engagé jusqu'au bout :



Photographe : Roxane Gindre

Les Ducs sont maladroits dans leurs passes offensives et vendangent des occasions. Maxime Jury lance, le palet est bloqué par le patin d'un défenseur à côté du gardien trop avancé, Catalao récupère et n'a plus qu'à pousser dans la cage vide (6-1 à 49'30).

Les visiteurs repartent et bénéficient d'un powerplay, une fois encore ils ont du mal à le mettre en place et ne propose pas grand chose. Dijon repart mais se fait encore pénalisé. Chabert et Romand partent en break à deux contre zéro, Chabert préfère la jouer seul mais il bute sur Accarier qui a bien avancé. Villard de Lans II repart à son powerplay, Darcel échoue de la bleue. Les visiteurs restent à l'offensive et en fin de période bénéficient d'un nouvelle suppériorité. Comme à l'acoutumée ils ne parviennent pas à la faire fructifier.



Tirs cadrés : 11 / 11

Engagements : 8 / 8



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Lucas Lacroix

** : François-Albin Neuwirth

Photographe : Roxane Gindre

Les Ducs remportent une nouvelle victoire à domicile, et la quatrième de suite en D3, pour conserver leur deuxième place à trois points du leader mais un seulement devant leur premier poursuivant. Dijon se maintient dans une rencontre où le score a été net mais pas forcément la domination des deux courageuses lignes villardiennes. Les Bourguignons ont su bien exploiteur leurs temps forts et se créer des occasions, souvent converties. Trêve de fin d'année pour Dijon qui retrouvera la compétition à domicile, le 13 janvier 2024, face à Avignon, adversaire direct. Une rencontre alléchante qui s'annonce.

Villard de Lans II à seuleument deux lignes a tenu bon jusqu'au bout dans cette rencontre, ils ont même mené en début de partie avant de se faire vite rattraper et dépasser. Malgré un score qui a régulièrement gonflé, les joueurs du Vercors n'ont jamais baissé les bras et ont jusqu'au bout poussé leur adversaire à fond. Un revers donc encourageant. Les Ours restent cinquièmes pour l'instant dans le bon wagon pour les playoffs. Ils se déplaceront de nouveau dans l'est après la trêve, pour un match à Besançon, le 6 janvier. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







