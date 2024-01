Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - 14ème journée : Besançon vs Villard-de-Lans II 5 - 2 (2-0 1-0 2-2) Le 06/01/2024 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ Villard-de-Lans II ] Les Aigles volent de nouveau Besançon en difficultés après deux défaites de suite doivent se relancer à domicile pour espérer prendre en siège pour les playoffs. Ils reçoivent Villard II qui les précèdent au classement et qui les avaient battus à l'aller Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 07/01/2024 à 12:18 Tweeter FICHE TECHNIQUE



476 spectateurs

Besançon :

Villard-de-Lans II :



Partir du bon patin :



Les Aigles repartent, Wolff dévie au second poteau vers Gailly qui rate la reprise. Les contres des visiteurs permettent à Achard de s'illustrer avec de solides parades. Henry et Zaujec contrent à deux mais le palet mal transmis débouche sur un tir plutôt simple aisément repoussé par Tanesie.

Villard de Lans II est pénalisé, les Bisontins font le siège du but, Popin ou Zaujec dans le slot se heurtent au gardien du Vercors. Comme souvent en powerplay, les locaux se font piéger en contre, les Ours partent à deux contre un, Achard vole au second poteau pour repousser.

Besançon repart à son jeu de puissance et débloque le compteur. Zaujec lance, Tanesie repousse dans l'axe, Bais reprend victorieusement (1-0 à 07'41). Photographe : Philippe Rouinssard

Dans la foulée, les Bisontins sont pénalisés. Piquemal dans l'axe voit son tir repoussé par Achard, le palet file dans le coin pour Bertrand qui reprend mais encore une fois le cerbère bisontin s'interpose. Mathis Braga-Briquez part en break seul, mais il lève un peu trop le palet qui manque le cadre.Les Aigles haussent le ton de retour à cinq, Wolff contourne la cage et frappe à la porte, Holtz dans le cercle droit échoue sur le gardien. Villard II sous pression commet une faute et subit l'assaut local. Henry au rebond rate sa reprise devant l'angle ouvert. Une deuxième faute visiteuse, donne un double avantage. Zaujec manque le cadre. Clément Braga-Briquez lance dans le slot, Tanesie repousse mais le rebond est propulsé au fond par Popin (2-0 à 14'43).

Besançon reste à l'offensive mais se contente de canonnade lointaine qui pour la plupart passe à côté. Sur un contre, les Aigles sont pénalisés. Jambon dans le slot échoue sur le gardien local. En fin de tiers, Bais parfaitement servi par Henry lance juste sur la transversale.



Tirs cadrés : 21 / 16 pour Besançon

Gestion tranquille :





Villard II se réinstalle à l'offensive et met la pression, les Aigles jouent le contre. Mais celui mené par Henry n'aboutit pas. Gailly en solitaire, élimine la défense, mais vient se heurter au cerbère du Vercors. Les Ours répondent du tac au tac, Holbert fonce au but, dévie dans le slot pour Roux Fouillet qui rate. Photographe : Philippe Rouinssard

Une pénalité visiteuse, relance les Bisontins. Henry trouve Zaujec dans l'angle mais son tir touche le poteau. Dubreu et Zanetta en break à deux manquent le tir. Une nouvelle faute des Ours débouchent sur de bons tirs bisontins mais personne n'est là pour reprendre les rebonds.

Les Ours accusent le coup de la fatigue, ils peinent et Besançon déroule. Le pressing est intense, un bon lancer de Wolff traîne devant la cage, Gailly parvient à le pousser derrière la ligne (3-0 à 33'16).

Bertrand tente de relancer les siens, mais son puissant lancer termine dans la mitaine d'Achard. Mauerhan en solitaire n'a pas plus de succès. Le contre de Wolff emporte tout le monde, mais le tir frôle le poteau.



Tirs cadrés : 13 / 7 pour Besançon

Suspense et intensité :



Les locaux partent à l'offensive après le premier engagement remporté. Mais ils se font rapidement contrer. Goutefangea en solitaire lance, le tir est touché par les jambières d'Achard par juste freiné il poursuit sa course jusqu'au fond des filets (3-1 à 41'49).

Dans la foulée, Besançon est pénalisé. Les Villardiens pressent et voient le jeu changer de physionomie. Le palet tourne et Piquemal dans l'angle parvient à envoyer la rondelle de l'autre côté pour déjouer le gardien local (3-2 à 42'57).

Deux buts en une minute, s'en est trop, Jakab demande son temps mort pour recadrer ses ouailles. Schuchewytsch en solitaire vient cette fois échouer sur le dernier rempart comtois. Besançon est encore sanctionné, le public s'inquiète. Boichut s'échappe en contre mais ne peut déjouer Tanesie. la faute est tuée et sur un contre, le palet semble rentrer dans une grande confusion, les arbitres renvoient tout le monde au point d'engagement.

Besançon reste à l'offensive, Parra de la bleue échoue sur le gardien du Vercors. Les locaux écopent d'une pénalité de 2+2. Villard de Lans II peut revenir. Besançon très solide à quatre parvient à tenir et efface les deux premières minutes sans trop souffrir. Dubreu en contre provoque des angoisses dans l'arrière-garde villardienne, se le deuxième contre du Bisontin, les Ours sont pénalisés et on joue donc à quatre contre quatre. Photographe : Philippe Rouinssard Zaujec à l'embuscade dans l'angle échoue sur le gardien. Henry en solitaire n'a pas plus de succès. Dubreu devant la cage est arrêté par un Tanesie toujours impressionnant. Villard perd son sang froid et obtient un 2+10. Besançon cherche la faille sans succès. Alors que Tanesie s'interpose encore avec brio devant les Aigles. Holbert charge à la tête et reçoit 5+20.

Le public respire, son équipe évoluera en powerplay jusqu'à la fin du match. Une nouvelle faute tombe sur le casque des Ours. Popin sur la ligne du but sert un caviar dans le slot pour Zaujec qui vient doubler la mise (4-2 à 56'22).

Les Aigles continuent de presser, Dubreu touche le poteau. Popin toujours dans les bons coups dévie vers Dubreu qui dévie au fond (5-2 à 57'36).

Les Bisontins continuent de forcer et Villard d'être pénalisé. Zaujec voit son lancer dévié par le bouclier. Zanetta en solitaire n'a pas plus de succès. Gailly dévie parfaitement vers Wolff au deuxième poteau qui reprend dans la cage ouverte, Tanesie s'envole pour un nouvel arrêt à couper le souffle.



Tirs cadrés : 21 / 10 pour Besançon

Engagements : 12 / 10 pour Besançon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Hippolythe Popin

** : Filip Zaujec

Photographe : Philippe Rouinssard

Besançon remporte avec brio son premier match de la saison 2024 devant 476 fans. Les Aigles ont bien démarré pour dominer les deux premières périodes et mener aisément 3-0. Un trou d'air au début du dernier tiers a donné des sueurs froides aux Aigles. Malgré de nombreuses fautes ils ont su tenir bon et profiter de l'indiscipline visiteuse pour conclure en beauté. Une victoire importante qui permet de rejoindre leur adversaire au classement et de s'emparer de la sixième place, qualificative pour les playoffs. Il faudra maintenir le rythme pour y rester jusqu'au bout. La semaine prochaine, les Aigles se déplacent à Briançon pour y défier le leader de la poule, une rencontre très chaude dans l'enfer des Diables Rouges.

Les Ours ont eu du mal a démarrer la rencontre et ont subi le jeu. Ils ont été tenus dans le match par leur gardien qui a été très solide. Puis ils se sont réveillés brutalement au dernier tiers. Villard a manqué de précision pour revenir à hauteur malgré plusieurs powerplays. Les visiteurs ont ensuite perdu pied et sombré sous les fautes en fin de période ce qui leur coûte un éventuel retour. Troisième revers de suite pour les Villardiens complètement arrêtés à la cinquième place et qui devront eux aussi batailler s'ils veulent un siège en playoffs. Samedi prochain ils recevront Toulon, la lanterne rouge pour espérer rebondir. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







