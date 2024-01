Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - 15ème journée : Dijon vs Avignon 9 - 2 (2-0 4-1 3-1) Le 13/01/2024 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Avignon ] La preuve par neuf Les Ducs deuxièmes du groupe restent sur quatre victoires consécutives et espèrent poursuivre la série à Trimolet. Ils reçoivent Avignon, quatrième juste à une longueur derrière. Victoire impérative pour les deux équipes qui rêvent de second rang Dijon, Trimolet , Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 14/01/2024 à 11:36 Tweeter FICHE TECHNIQUE



912 spectateurs Arbitres : M. Félicien Becret et Mme Gwendal Maignan Buts :

Dijon : 15:39 Loïc Chabert (ass Maoh Durin) ; 17:46 Loïc Chabert (ass Jan Smolec et Kévin Guimbard) ; 20:05 Loïc Chabert ; 26:06 Simon Bourgin (ass Lucas Lacroix et François Albin Neuwirth) ; 28:05 Julien Romand ; 31:38 Jan Smolec ; 44:27 François Albin Neuwirth (ass Simon Bourgin et Lucas Lacroix) ; 56:27 Jan Smolec (ass Kévin Guimbard) ; 59:12 Aubin Catalao (ass Tristan Valtat)

Avignon : ; 22:11 Hadrien Henry (ass Cyril Cassan) ; 40:30 Eric Martel (ass Maxence Jahant et Charles Campagna) Pénalités 17 minutes (6x2mn+1x5mn) contre Dijon 55 minutes (15x2mn+1x5mn+1x20mn) contre Avignon



Pas si simple :



Coley remonte la glace à toute allure pour réinstaller le jeu en zone offensive, son tir puissant est repoussé, Chabert dans le slot ne peut récupérer. Bourgin et Neuwirth contrent à deux mais la passe est bien coupée. Dijon va mieux et s'installe à l'offensive. Cassan contre seul, Krofta gagne encore le duel.

Les Castors de nouveau pénalisés doivent reculer. Chabert dévie vers Durin au deuxième poteau mais il manque la cage ouverte. Alexandra de la bleue n'a pas plus de succès face à Durbin. Les visiteurs de retour à cinq contrent. Janny contourne la cage et sert Martel qui échoue sur Krofta. Les Castors haussent le ton sur la cage bourguignonne, mais le cerbère tient bon. Ethan Henry en solitaire ne trouve pas la faille. Photographe : Philippe Rouinssard

Sous pression, Dijon sort la tête de l'eau sur un bon contre. Chabert fait trembler les filets un peu contre le cours du jeu (1-0 à 15'39).

Les contres avignonnais sont toujours dangereux, mais Krofta étouffe les flammes. Les Ducs accélèrent et mettent en difficultés la défense visiteuse. Chabert à mi-zone envoie une surpuissante reprise de la passe de Smolec au fond des filets (2-0 à 17'46).

Avignon tangue et commet une nouvelle faute. Le pressing ducale est intense, Bourgin contourne la cage mais frappe à la porte close. Martel s'enfuit en contre, Guimbard l'accroche et le tir est repoussé par le gardien. L'arbitre siffle le tir de pénalité. Martel s'élance il part sur le côté gauche, son tir heurte l'épaule de Krofta qui capte au vol la rondelle avec la mitaine dans une immense clameur qui monte de la tribune. Les Castors restent rapides et dangereux en contre jusqu'à la sirène.



Tirs cadrés : 16 / 14 pour Dijon

Engagements : 13 / 6 pour Avignon Avignon projette rapidement son jeu vers l'avant, mais se retrouve rapidement pénalisé. Romand contourne la cage et cherche quelqu'un dans le slot, mais personne ne récupère sa passe. Cassan contre vite mais ne peut déjouer le gardien local.Coley remonte la glace à toute allure pour réinstaller le jeu en zone offensive, son tir puissant est repoussé, Chabert dans le slot ne peut récupérer. Bourgin et Neuwirth contrent à deux mais la passe est bien coupée. Dijon va mieux et s'installe à l'offensive. Cassan contre seul, Krofta gagne encore le duel.Les Castors de nouveau pénalisés doivent reculer. Chabert dévie vers Durin au deuxième poteau mais il manque la cage ouverte. Alexandra de la bleue n'a pas plus de succès face à Durbin. Les visiteurs de retour à cinq contrent. Janny contourne la cage et sert Martel qui échoue sur Krofta. Les Castors haussent le ton sur la cage bourguignonne, mais le cerbère tient bon. Ethan Henry en solitaire ne trouve pas la faille.Sous pression, Dijon sort la tête de l'eau sur un bon contre.Les contres avignonnais sont toujours dangereux, mais Krofta étouffe les flammes. Les Ducs accélèrent et mettent en difficultés la défense visiteuse.Avignon tangue et commet une nouvelle faute. Le pressing ducale est intense, Bourgin contourne la cage mais frappe à la porte close. Martel s'enfuit en contre, Guimbard l'accroche et le tir est repoussé par le gardien. L'arbitre siffle le tir de pénalité. Martel s'élance il part sur le côté gauche, son tir heurte l'épaule de Krofta qui capte au vol la rondelle avec la mitaine dans une immense clameur qui monte de la tribune. Les Castors restent rapides et dangereux en contre jusqu'à la sirène.16 / 14 pour Dijon13 / 6 pour Avignon



Charge ducale :



Dijon gagne le premier engagement du tiers, et Chabert remonte la glace pour aller marquer directement sur le côté pour compléter le tour du chapeau (3-0 à 20'05).



Hadrien Henry en contre lance, le palet sans doute dévié, monte et vient se loger sous la barre transversale (3-1 à 22'11). Photographe : Philippe Rouinssard

Le jeu est un peu relancé et les Castors montrent les dents. Martel seul en break lance, le palet est repoussé du bouclier. Avignon reste à l'offensive, Campagna bien démarqué dans l'angle droit lance vers l'angle ouvert, Krofta bondit et vient boucher le trou de tout son corps.

Bourgin s'échappe seul en break son tir est parfaitement placé juste au dessus de l'épaule du portier visiteur pour faire un nouveau trou dans la coque (4-1 à 26'06).

Smolec en solitaire tente de l'imiter mais sans succès. Martel répond du tac au tac de l'autre côté sans faire mieux. Romand toujours en contre réussi, lui, à alourdir la mise (5-1 à 28'05). Les Ducs sont au pressing et leur adversaire peine à desserrer l'étau. Sur un contre, Lilian Torres charge Krofta sorti de son enclave. Une bagarre éclate devant le but dijonnais. Torres écope d'un 5+20, Geantet récupère également 5 minutes de faute, ce qui ne donne aucun avantage numérique.Le jeu est un peu relancé et les Castors montrent les dents. Martel seul en break lance, le palet est repoussé du bouclier. Avignon reste à l'offensive, Campagna bien démarqué dans l'angle droit lance vers l'angle ouvert, Krofta bondit et vient boucher le trou de tout son corps.Smolec en solitaire tente de l'imiter mais sans succès. Martel répond du tac au tac de l'autre côté sans faire mieux.

Les visiteurs sont pénalisés peu après. Martel s'offre une nouvelle échapée solitaire, encore une fois arrêtée par Krofta. Cette fois le powerplay local fait enfin le job. Un slap de loin de Smolec, peut être dévié, finit par surprendre Durbin (6-1 à 31'38).

Beaussonie parvient à partir seul en contre, c'est encore Krofta qui a le dernier mot. Les Ducs restent plus dangereux et maîtrisent cette fin de tiers, sans plus de résultat. Sur la sirène, une faute est sifflée contre Dijon.



Tirs cadrés : 24 / 14 pour Dijon

Engagements : 12 / 10 pour Dijon



Finir en beauté :



Jahant retrouve Martel dans le cercle droit, son tir parfait fusille Krofta (6-2 à 40'30).

Les Dijonnais renversent bien vite la vapeur et retournent à leur domination du jeu. Lacroix fait tinter le poteau.

Les Castors s'en sortent bien et repartent à l'offensive. Ils commencent à déployer leur jeu et mettent en difficultés la défense locale. Krofta reste vigilant pour tenir le score, mais son avant-garde peine à se relancer et à sortir de la zone.

Finalement les Ducs contrent et vont reprendre le large au tableau d'affichage sur un but modèle du genre. Lacroix derrière la cage avignonnaise, sert Bourgin au premier poteau, il remet parfaitement de l'autre côté pour Neuwirth qui n'a plus qu'à conclure cette superbe transversale dans l'angle ouvert (7-2 à 44'27).

Les Ducs continuent de semer la terreur dans l'arrière-garde d'Avignon avec leurs rapides contres, mais Durbin tient bon et s'offre une série de solides arrêts. Les visiteurs sont pénalisés et reculent, Chabert trouve Romand au second poteau, mais Durbin s'élance et parvient à bloquer pour un arrêt impressionnant. A peine revenus à cinq, les Castors sont de nouveau pénalisés. Le powerplay local bredouille et ne parvient pas à créer d'occasions. Photographe : Philippe Rouinssard

Les visiteurs repartent dans l'autre sens, Hadrien Henry dans l'angle se crée une belle opportunité, étouffée par le gardien tchèque. Les Ducs sont pénalisés peu après, Avignon canonne de tous les côtés pour réduire l'écart mais Krofta ne cède pas.

De retour à égalité, les locaux sont à la relance et récupèrent un powerplay. Les Castors plient et sous pression concèdent une deuxième faute. A cinq contre trois, l'occasion est trop belle pour être loupée. Smolec en retrait parvient à trouver le fond des filets (8-2 à 56'27). Avignon démarre donc ce dernier tiers en powerplay, son premier de la partie.Les Dijonnais renversent bien vite la vapeur et retournent à leur domination du jeu. Lacroix fait tinter le poteau.Les Castors s'en sortent bien et repartent à l'offensive. Ils commencent à déployer leur jeu et mettent en difficultés la défense locale. Krofta reste vigilant pour tenir le score, mais son avant-garde peine à se relancer et à sortir de la zone.Finalement les Ducs contrent et vont reprendre le large au tableau d'affichage sur un but modèle du genre.Les Ducs continuent de semer la terreur dans l'arrière-garde d'Avignon avec leurs rapides contres, mais Durbin tient bon et s'offre une série de solides arrêts. Les visiteurs sont pénalisés et reculent, Chabert trouve Romand au second poteau, mais Durbin s'élance et parvient à bloquer pour un arrêt impressionnant. A peine revenus à cinq, les Castors sont de nouveau pénalisés. Le powerplay local bredouille et ne parvient pas à créer d'occasions.Les visiteurs repartent dans l'autre sens, Hadrien Henry dans l'angle se crée une belle opportunité, étouffée par le gardien tchèque. Les Ducs sont pénalisés peu après, Avignon canonne de tous les côtés pour réduire l'écart mais Krofta ne cède pas.De retour à égalité, les locaux sont à la relance et récupèrent un powerplay. Les Castors plient et sous pression concèdent une deuxième faute.

Les visiteurs perdent pied en cette fin de rencontre et sont de nouveau pénalisés, peu après ils commettent encore une faute. Ils sont de nouveau réduits à trois, et logiquement encaissent de nouveau. Catalao dans l'angle vient ajouter son nom à la fiche de pointage du soir (9-2 à 59'12).

Hadrien Henry en contre vient frapper Krofta au visage avec sa crosse, le geste visiblement involontaire et les excuses du joueur au portier évitent une nouvelle bagarre mais pas la faute. Dijon presse encore pour essayer d'ajouter une dixième unité au compteur, mais Durbin tient bon.



Tirs cadrés : 21 / 18 pour Dijon

Engagements : 16 / 12 pour Avignon



Etoiles Hockey Hebdo :



***: Jan Smolec

** : Loïc Chabert

* : Michal Krofta



Dijon remporte très nettement ce duel avec son premier poursuivant. Une victoire très nette qui lui permet de continuer de rester dans la roue du leader tout en distançant un peu ses deux concurrents. L'offensive ducale a tourné comme un avion avec des buts depuis les quatre lignes offensives et trois points pour la nouvelle recrue, le Croate Smolec déjà parfaitement intégré au système du maître Šafář Photographe : Philippe Rouinssard

Aivgnon solide au premier tiers a cédé en fin d'icelui avant de couler progressivement au fur et à mesure de l'avancée du match pour s'incliner finalement très lourdement en Bourgogne. Les Castors ont pourtant été mortellement dangereux en contres, mais ils n'ont pas su exploiter leurs temps forts notamment en début de match. Trop poreux défensivement, ils ont également été beaucoup trop pénalisés ce qui a scellé leur destin sur cette rencontre. Prochain match le 20 janvier pour Avignon en déplacement à Nice. Un match capital pour l'attribution de la troisième place de la poule D. . La défense a connu encore quelques trous d'air, toujours compensés par un Krofta aussi virevoltant que gentil avec le public. Tout est bon pour Dijon à ce premier match de l'année, qui aligne une cinquième victoire de rang. Dans quinze jours, les Ducs iront se déplacer chez leur voisin, Besançon pour un rugueux derby.Aivgnon solide au premier tiers a cédé en fin d'icelui avant de couler progressivement au fur et à mesure de l'avancée du match pour s'incliner finalement très lourdement en Bourgogne. Les Castors ont pourtant été mortellement dangereux en contres, mais ils n'ont pas su exploiter leurs temps forts notamment en début de match. Trop poreux défensivement, ils ont également été beaucoup trop pénalisés ce qui a scellé leur destin sur cette rencontre. Prochain match le 20 janvier pour Avignon en déplacement à Nice. Un match capital pour l'attribution de la troisième place de la poule D. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo