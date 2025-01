Hockey sur glace - Division 3 : 15ème journée : Rennes vs Cholet II 1 - 2 (1-0 0-0 0-2) Le 11/01/2025 Le Blizz - Rennes [ Rennes ] [ Cholet II ] Cholet2 s'impose à Rennes Retour sur la rencontre du samedi 11 janvier 2025 de la 15ème journée du championnat français de Hockey sur glace de Division 3 qui a vu la victoire, en déplacement, de Cholet2 , à Rennes. Le Blizz - Rennes, Hockey Hebdo © Charlotte Tacarlo le 17/01/2025 à 07:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



452 spectateurs Arbitres : Messieurs Nicolas Piedigrossi et Guido Lima Buts :

Rennes :

Cholet II : Pénalités 8 minutes contre Rennes 6 minutes contre Cholet II



Buts :

Rennes :

00:14 - Lucas Vallée assisté de Thelio Hossin

Cholet2 :

45:39 - Charles Auger assisté de Loïck Castel et Sofiane Graton

46:36 - Flavien Tichy assisté de Arthur Prouzat et Marwane Graton

Photographe : © Charlotte Tacarlo

