Derby musclé et Aigles retrouvés Les Bisontins vainqueurs sur le fil à Nîmes restent dans la course aux playoffs et retrouvent leur glace. Ils affrontent leurs voisins, les Dijonnais qui multiplient les succès. Un gros écart sur le papier que les Aigles feront tout pour tenter de contrer devant un public très nombreux (presque 900 spectateurs) Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 28/01/2024 à 12:03



Buts :

Besançon :

Dijon :



Les Ducs sortent devant :

Dijon peine à poser son jeu en début de recontre, Besançon presse haut. La première occasion est à mettre au crédit des locaux, Gerbier dévie vers Burguet mais le tir finit dans la mitaine de Krofta. Les Ducs contrent vite, Jury lance de la bleue, Lacroix dévie mais Achard bloque.

Popin mène le contre local, il sert Henry qui échoue sur le portier dijonnais. Chabert lui répond mais depuis le slot il ne trouve pas d'ouverture. Les Ducs restent à l'offensive. Une perte de palet de la défense comtoise derrière le but est récupérée par Valtat qui remet parfaitement dans le slot, la reprise impeccable de Romand passe juste sous la barre (0-1 à 04'58).

Photographe : Roxane Gindre

De retour à égalité numérique, les Dijonnais repartent mollement. Les quelques bons lancers sont détournés par Achard. Popin récupère et contre, il sert Henry à la pointe de l'offensive, son tir est repoussé. Clément Braga-Briquez dans l'axe n'a pas plus de succès contre Krofta. Besançon contrôle la rondelle et les visiteurs sont pénalisés. Clément Braga-Briquez en solitaire ne trouve pas la faille. Les maladresses et les pertes de palet sont nombreuses de part et d'autres.

Besançon est à son tour pénalisé, mais parvient à tenir bon à quatre. Henry s'offre même un bon contre mais il tire sur le gardien.



Tirs cadrés : 14 / 12 pour Besançon

Avance maintenue :





Dijon pénalisé pour surnombre doit reculer dans sa zone. Zaujec lance, Popin au rebond ne peut déjouer le portier tchèque. Zaujec dans le slot échoue une fois encore. Les visiteurs parviennent à contrer à quatre et les Aigles sont pénalisés. A quatre contre quatre le jeu s'équilibre. Dubreu part en break poursuivit par deux Dijonnais, il est frappé avec la crosse et Dijon se fait punir.

Henry est à la déviation d'un lancer de la bleue, mais le tir passe juste à côté du but. Le pressing bisontin se poursuit, Henry encore lui devant la cage perd son duel face à Krofta. Dubreu et Henry à deux ne trouvent toujours pas la solution.

Les Ducs tiennent et s'offrent même un joli contre, Lacroix dans le slot bute sur Achard. Valtat écope de 5 minutes pour coup de coude. Popin derrière la cage transmet à Zaujec au premier poteau mais la jambière du portier s'étend et réalise l'arrêt. Dijon contre, Dubreu fait trébucher l'attaquant ducal et va à son tour au cachot. Photographe : Roxane Gindre On se retrouve donc à quatre contre quatre. Chabert tente de la bleue, Achard repousse. Mathis Braga-Briquez contre, les Bisontins sont à deux contre un, mais le jeune joueur pique au premier poteau et vient glisser la rondelle entre le patin et le poteau pour égaliser dans une bronca (1-1 à 31'00).

Les Ducs piqués au vif contrent immédiatement et mettent un excellent pressing sur le but doubiste. Achard tient bon sous le feu. Neuwirth dans le coin parvient à donner un bon effet au palet qui vient surprendre le gardien local (1-2 à 31'54).

Réaction immédiate des Dijonnais salués comme il se doit par le groupe de supporters bruyant qui a fait le déplacement. Zaujec contre, il dévie vers Henry bien démarqué mais la passe trop appuyée échappe de la palette.

En fin de période ce sont bien les Ducs les plus dangereux, leurs tentatives ne peuvent passer le cerbère local. Une faute en fin de tiers relancent les Aigles. Zaujec tire au dessus, Dubreu monte sur la cage et laisse en retrait entre ses jambes parfaitement pour Popin, sa reprise est captée par Krofta.



Tirs cadrés : 17 / 15 pour Besançon

Quand les Aigles attaquent :



Burguet remonte la glace seul, d'un tir puissant il vient déjouer Krofta côté mitaine (2-2 à 42'44).

Les Ducs tentent de lancer leurs contre-offensives mais celles-ci sont bien étouffées par les locaux. Besançon repart à l'offensive mais Gerbier trouve la mitaine de Krofta sur la route de son tir. Les frères Barga-Briquez à deux tentent de combiner mais sans résultat.

Dijon laisse passer le temps fort local et repart dans l'autre sens pour tenter de reprendre les devants. Achard est impérial sur sa ligne, dont un arrêt crosse de grande qualité. Les Ducs voient leur élan brisé par une pénalité. Besançon voit une opportunité et tente sa chance, Krofta tient bon. Mathis Braga-Briquez dans l'angle fermé ne peut rien non plus. Besançon se retrouve pénalisé à son tour. Le quatre contre contre quatre se change vite en quatre contre trois après une nouvelle sanction contre les visiteurs. Besançon, comme souvent, ne parvient pas à profiter de son powerplay. Enfin de retour a égalité numérique, les Ducs sont de nouveau pris par la patrouille. Zaujec fait tinter le poteau. C'est encore Zaujec qui s'échappe en break, Bourgin le fait trébucher, le tir de pénalité est sifflé. Filip Zaujec part doucement plein axe et son bon lancer passe entre les jambières de Krofta (3-2 à 50'16). Photographe : Roxane Gindre

Sur une offensive locale, Henry heurte Krofta, une bagarre s'en suit entre l'attaquant Bisontin et Coley venu au secours de son portier. L'Aigle écope de 2+2 et le Duc de 2 minutes. Dijon évolue donc en powerplay. Lacroix dans l'angle vient buter sur Achard. Les Aigles tentent des contres mais sont bien repris par la défense côte d'orienne. Le powerplay ducal tourne le palet mais se contente de tirs depuis la ligne bleue, qui sont bien contenus par le gardien local. La défense dijonnaise perd le palet de manière incroyable dans le coin de son but, Mathis Braga-Briquez s'en empare et n'a plus qu'à glisser au fond pour doubler la mise (4-2 à 54'39).

Alors qu'il reste presque quatre mintues à jouer, Šafář prend son temps mort et sort déjà son gardien. Les Dijonnais s'installent et pressent sur la cage locale, mais Popin récupère à mi-zone, il avance et prend bien le temps de cadrer son lancer qui traverse la glace et termine dans le filet désert (5-2 à 56'36).

Les Ducs sonnés remettent la main sur le palet, le gardien ressort une deuxième fois. L'ultime pressing dijonnais ne donne rien, Achard ne lâche plus rien. Sur la sirène une bagarre éclate dans le coin pour achever ce derby musclé.



Tirs cadrés : 13 / 13

Engagements : 10 / 10



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Mathis Braga-Briquez

** : Philippe Achard

Photographe : Roxane Gindre

Photographe : Roxane Gindre

Dijon s'incline après cinq victoires de rang en championnat et décroche de la première place. Une défaite surprise dans ce derby. Les Ducs ont été trop pénalisés et ont fait trop d'erreurs qu'ils ont payé cash. De plus, leur offensive brillante et efficace a été bien en peine dans cette partie et n'a pas su trouver la faille, même lors des powerplays. Il faudra vite hausser le ton la semaine prochaine à Trimolet pour la réception de Briançon II, le leader de la poule. En cas de succès, le DHC pourrait espérer raccrocher la première place à l'issue de la saison. Dans un derby disputé et chaud, Besançon s'impose à la surprise générale. Menés rapidement au score, les Aigles ont réussi à ne jamais perdre pied dans la partie et à revenir par deux fois au score. Ragaillardis par les solides performances de leur gardien ils ont pu projeter leur jeu rapide vers l'avant. Au dernier tiers, ils ont su profiter des largesses adverses pour passer devant et arracher une belle victoire devant leurs partisans aux anges. Un succès clé dans la course aux playoffs pour les Bisontins qui grimpent au cinquième rang et poursuivent leur rêve de post saison. La semaine prochaine, un déplacement clé attend le BDHC à Albertville pour y défier le HC Savoie. Un résultat est impératif pour poursuivre la course aux séries.







