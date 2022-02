Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 17ème journée : Dijon vs Champigny-sur-Marne 5 - 6 (0-0 4-2 1-3 0-1) Après prolongation Le 05/02/2022 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Champigny-sur-Marne ] Une sacrée partie Les Ducs deuxièmes de la poule sont serrés de près par trois clubs dont Champigny sur Marne qu'ils reçoivent en ce jour. Un match capital donc pour les deux équipes qui doivent l'emporter, le vainqueur sera deuxième de la poule derrière l'intouchable club de Lyon Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 06/02/2022 à 14:52 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Dijon :

Dos à dos :



Le jeu est agréable et équilibrée entre les deux formations. Burgos-Ramirez récupère une mauvaise relance de la défense bourguignonne, il sert Viklander mais Marcinek se couche pour s'interposer. Champigny continue de presser sur la cage locale mais le portier dijonnais virevolte pour maintenir la virginité de son but. Photographe : Philippe Rouinssard

Mais les Ducs parviennent à contrer, Bais sert Neuwirth dans le slot mais Ito parvient à arrêter la rondelle. Les locaux sont sanctionnés mais parviennent à bien tenir, les visiteurs ne parviennent pas à s'installer.

Dijon revient dans le jeu et tente de briser le verrou, en vain face au portier nippon. Champigny tient et lance des contre-offensives que Marcinek gère. Les Elans récupèrent un second powerplay qui n'est pas mieux utilisé que le premier. En fin de tiers, les Ducs sont également en supériorité mais ils n'ont pas plus de succès. C'est donc sur un score vierge que le premier tiers s'achève.



Tirs cadrés : 13 / 13

Les Elans démarrent bien la rencontre et se portent à l'offensive dès l'entame. Dijon contre et Bailly dans l'axe rate le contrôle. Blandin dans l'angle fermé ne peut trouver l'ouverture. Les Ducs jouent vite mais sont bien pris dans la défense visiteuse qui est parfaitement placée.

Le jeu est agréable et équilibrée entre les deux formations. Burgos-Ramirez récupère une mauvaise relance de la défense bourguignonne, il sert Viklander mais Marcinek se couche pour s'interposer. Champigny continue de presser sur la cage locale mais le portier dijonnais virevolte pour maintenir la virginité de son but.

Mais les Ducs parviennent à contrer, Bais sert Neuwirth dans le slot mais Ito parvient à arrêter la rondelle. Les locaux sont sanctionnés mais parviennent à bien tenir, les visiteurs ne parviennent pas à s'installer.

Dijon revient dans le jeu et tente de briser le verrou, en vain face au portier nippon. Champigny tient et lance des contre-offensives que Marcinek gère. Les Elans récupèrent un second powerplay qui n'est pas mieux utilisé que le premier. En fin de tiers, les Ducs sont également en supériorité mais ils n'ont pas plus de succès. C'est donc sur un score vierge que le premier tiers s'achève.

Tirs cadrés : 13 / 13

Engagements : 11 / 10 pour Dijon



Les Ducs à la chasse aux Elans :



Dijon démarre le deuxième tiers sur un bon rythme et part à l'offensive. Le pressing dijonnais ne donne rien, mais les Elans contrent vite. Blossier à toute allure manque le cadre. L'impulsion change de camp . L a défense tangue, Marcinek est au sol, Juan dans l'angle vient glisser au fond du but pour ouvrir le score (0-1 à 21'05).

Bourgin Ubiali parvient à trouver Neuwirth qui colle au fond pour l'égalisation (1-1 à 24'04).

Dijon rassuré reste à l'offensive, Barbary Robert y va de son coup de fusil mais Ito s'interpose avec sa mitaine. Un épisode à quatre contre quatre profite aux Ducs, Bourgin Ubiali remonte toute la glace et vient déjouer le portier campinois (2-1 à 25'58). Photographe : Philippe Rouinssard

Les pénalités pleuvent et le rythme commence à être lentement mais inexorablement cassé. Les Elans sont les plus insistants mais Marcinek veille. Dijon joue le contre, il mène un bon une-deux mais Fahas ne peut lancer. Jolly contre en solitaire mais Marcinek parvient à bloquer les angles. Un powerplay ducal finit enfin par faire le métier. Neuwirth dans le cercle droit parvient à déjouer Ito et double l'avantage bourguignon (3-1 à 34'10).

Les Campinois n'ont pas baissé les bras et après leur temps mort, ils accélèrent. Muller lance, le portier repousse dans l'axe, Viklander propulse au fond (3-2 à 37'47)

Champigny reste à l'offensive et installe son jeu, Dijon peine à contrer et subit. Viglia voit son tir capté par la mitaine du portier bourguignon. Les Ducs parviennent à relancer la machine et pose leur jeu en zone offensive.

Dijon rassuré reste à l'offensive, Barbary Robert y va de son coup de fusil mais Ito s'interpose avec sa mitaine.

Les pénalités pleuvent et le rythme commence à être lentement mais inexorablement cassé. Les Elans sont les plus insistants mais Marcinek veille. Dijon joue le contre, il mène un bon une-deux mais Fahas ne peut lancer. Jolly contre en solitaire mais Marcinek parvient à bloquer les angles. Un powerplay ducal finit enfin par faire le métier.

Les Campinois n'ont pas baissé les bras et après leur temps mort, ils accélèrent.

Les Ducs touchés mais pas coulés repartent dans l'autre sens.

Tirs cadrés : 14 / 11 pour Champigny sur Marne

Engagements : 12 / 10 pour Dijon



Tirs cadrés : 14 / 11 pour Champigny sur Marne

Engagements : 12 / 10 pour Dijon



In extremis :



Burgos Ramirez remonte la glace emporte tout le monde et le gardien dans l'angle, son lancer repart dans le slot où Viklander pousse au fond (4-3 à 40'20).

Une échauffourée à lieu dans le coin de la zone campinoise, les arbitres tergiversent pendant des interminables minutes avant de finalement de donner 2+2 à Champigny et deux joueurs sanctionnés côté dijonnais. A quatre contre trois, les Elans ont les clés en main. Ils posent leur jeu. Blossier remonte la glace et vient glisser entre les pads du portier dijonnais pour l'égalisation (4-4 à 43'52). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Ducs sonnés tentent de repartir, Bourgin Ubiali bien lancé tire au dessus de la cage adverse. Mais c'est une des rares éclaircies, les Bourguignons sont malmenés et c'est bien les visiteurs qui mènent la danse. Moins d'une minute après l'égalisation, Vikstrand s'appuie encore sur sa vitesse et sur la porosité défensive locale pour déjouer tout le monde et donner l'avantage aux siens (4-5 à 44'40).

Trois buts en moins de cinq minutes, la partie est métamorphosée. Les Ducs parviennent peu ou prou à contrer. Leur offensive est un peu téléphonée mais parvient à passer la défense campinoise. Ito solide, s'interpose avec brio pour tenir son équipe devant.

Les Elans retrouvent du peps et viennent mettre du danger sur la cage locale mais encore une fois le cerbère continue de protéger sa porte. L'indiscipline des visiteurs relance la machine dijonnaise, mais en powerplay les rouges ne trouvent pas de solution. Ils vont même évoluer à cinq contre trois mais ne parviennent pas à se créer de nettes occasions. La fin de match est extrêmement tendue, les pénalités tombent, les arbitres discutent, les arrêts de jeu se multiplient. La coache Simond s'époumone sur le banc, les Ducs pressent mais les secondes s'égrainent. Blandin lance, Ito repousse, le palet traîne devant la cage et dans une grande confusion, Neuwirth parvient à le précipiter dans la cage ouverte, complète le hat-trick et égalise à 8 secondes du terme ! (5-5 à 59'52).



Tirs cadrés : 15 / 14 pour Dijon

Les Elans démarrent pied au plancher.

Une échauffourée à lieu dans le coin de la zone campinoise, les arbitres tergiversent pendant des interminables minutes avant de finalement de donner 2+2 à Champigny et deux joueurs sanctionnés côté dijonnais. A quatre contre trois, les Elans ont les clés en main. Ils posent leur jeu.

Les Ducs sonnés tentent de repartir, Bourgin Ubiali bien lancé tire au dessus de la cage adverse. Mais c'est une des rares éclaircies, les Bourguignons sont malmenés et c'est bien les visiteurs qui mènent la danse.

Trois buts en moins de cinq minutes, la partie est métamorphosée. Les Ducs parviennent peu ou prou à contrer. Leur offensive est un peu téléphonée mais parvient à passer la défense campinoise. Ito solide, s'interpose avec brio pour tenir son équipe devant.

Les Elans retrouvent du peps et viennent mettre du danger sur la cage locale mais encore une fois le cerbère continue de protéger sa porte. L'indiscipline des visiteurs relance la machine dijonnaise, mais en powerplay les rouges ne trouvent pas de solution. Ils vont même évoluer à cinq contre trois mais ne parviennent pas à se créer de nettes occasions. La fin de match est extrêmement tendue, les pénalités tombent, les arbitres discutent, les arrêts de jeu se multiplient. La coache Simond s'époumone sur le banc, les Ducs pressent mais les secondes s'égrainent.

Tirs cadrés : 15 / 14 pour Dijon

Engagements : 13 / 13



Ultime charge des Elans :



Photographe : Philippe Rouinssard

Dijon parvient à contrer mais Ito repousse la rondelle. Champigny contrôle la rondelle et met du danger, la dernier trio plie. Juan sert au deuxième poteau son capitaine Blossier qui est sans vis à vis, il prend le temps d'ajuster la cage et vient crucifier Marcinek (5-6 à 62'14).



Tirs cadrés : 3 / 1 pour Champigny sur Marne

Engagements : 1 / 0 pour Champigny sur Marne



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : François-Albin Neuwirth

** : Eric Blossier

* : Simon Bourgin Ubiali



Top mitard :



La prolongation démarre bien côté visiteur, les Ducs courent après le palet mais parviennent à ne pas se mettre trop en difficultés. Marcinek s'interpose déjà.

Dijon parvient à contrer mais Ito repousse la rondelle. Champigny contrôle la rondelle et met du danger, la dernier trio plie.

Tirs cadrés : 3 / 1 pour Champigny sur Marne

Engagements : 1 / 0 pour Champigny sur Marne

Etoiles Hockey Hebdo :

*** : François-Albin Neuwirth

** : Eric Blossier

* : Simon Bourgin Ubiali

Top mitard :

Yann Chevanse (25 minutes)



Dijon perd sur le fil un véritable match de playoffs sur sa glace. On savait la rencontre engagée pour la tant convoitée deuxième place du groupe derrière l'intouchable leader lyonnais. En effet les deux premiers de chaque poule sont automatiquement qualifiés pour les 8ème de finale de playoffs, et évitent un double aller-retour de barrage. L'enjeu était donc important, et bien que la saison ne soit pas encore finie, Champigny sur Marne a fait un pas important pour ladite place. Les Ducs ont pourtant fait le jeu au deuxième tiers mais s'est effondré à l'entame du dernier acte, et ne peut arracher l'égalisation que dans les derniers instants. Mais les Dijonnais ont de nouveau plié en prolongation et finissent par s'incliner. Le point pris permet de rester au contact de son adversaire du jour, mais la prochaine rencontre contre Lyon s'annonce d'ores et déjà compliquée, avant une rencontre et une victoire impérative contre les Caribous de Dammarie lès Lys. Il restera aussi aux Ducs à rattraper un match en retard chez les Gaulois.

Les Elans en difficultés après deux tiers ont su renverser la tendance et sont même passés tout proche des trois points. S'étant fait rejoindre en toute fin de match ils ont su puiser dans leurs ressources pour l'emporter. Actuellement deuxième Champigny affrontera encore deux adversaires directs, les Caribous et Metz qu'il faudra défaire pour conserver ce fauteuil.







