Pas de surprise Les Ducs leaders de la poule reçoivent le dernier qui n'a pas remporté le moindre point cette saison, Strasbourg II qui tentera de renverser le sort à Trimolet. Logiquement, Dijon s'impose Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 05/02/2023 à 15:00 FICHE TECHNIQUE



Buts :

Dijon :

Strasbourg II :



De l'engagement et une courte avance :

Geantet s'infiltre il lance en angle fermé, le palet glisse dans un trou de souris entre le patin et la jambe du gardien, premier lancer premier but pour Dijon le jeu est lancé (1-0 à 01'38).

Beau contre en solitaire mais Krofta s'interpose. Catalao lui répond de la même façon mais le poteau vient sauver les Alsaciens. Strasbourg II joue vite et tente sa chance en profitant des largesses de l'arrière-garde ducale. Dijon répond aussi à vive allure, Catalao trouve la mitaine de Khrychikov. Le pressing dijonnais est fort mais le portier tient bon. Photographe : Philippe Rouinssard

Strasbourg II tient et lance des rapides contres pour tenter de revenir au score, sans succès. Les Ducs sont pénalisés deux fois de suite et doivent jouer presque 1'44 à trois joueurs. Ils tiennent bon et sur une contre-offensive ils déclenchent une faute adverse. Le jeu s'ouvre à quatre contre trois mais le score ne bouge pas pour autant. Krofta s'interpose avec brio avec plusieurs reprises.

De retour a égalité numérique, Neuwirth lance, le palet termine dans la mitaine de Khrychikov. Le contre strasbourgeois efface la défense dijonnaise, Nakhli glisse en retrait pour Guth qui voit son tir bloqué par le portier tchèque. Strasbourg II est pénalisé en fin de période, le bombardement ducal reste vain, le portier a le dernier mot.



Tirs cadrés : 22 / 15 pour Dijon

Les Ducs ouvrent une brêche :





Dijon accélère le rythme mais Strasbourg défend chèrement sa peau, les défenseurs suivent bien et gênent le jeu local. Une faute alsacienne simplifie la donne pour les Bourguignons. Geantet longe la cage mais le portier adverse réalise une double save. A peine revenu à cinq, Starsbourg II cède. Chabert lance, le puck est repoussé en urgence par le gardien mais traîne devant la cage ouverte, Catalao le propulse au fond (2-0 à 31'16). Photographe : Philippe Rouinssard

Strasbourg II change de gardien, Taras Khrychkov rejoint le banc remplacé par Perrin. L'Etoile Noire contre vite mais se heurte encore à Krofta. Dijon est de nouveau pénalisé deux fois coup sur coup. Les visiteurs pressent pour réduire la mise mais le portier dijonnais virevolte de tous côtés pour tenir son équipe dans le match. Le deuxième double désavantage de la partie est tué. Mais le verrou saute peu après. Fontes do Eirado parvient à partir seul en break, il lance, Krofta fait l'arrêt mais le palet juste freiné vient mourrir entre les bottes et termine au fond (2-1 à 34'28).

Joie de courte durée pour les visiteurs pénalisés peu après. Le powerplay dijonnais fait le métier et permet d'élargir l'écart peu après. Geantet contourne la cage remet dans le slot pour Neuwirth qui fusille le portier (3-1 à 37'17).

Pas le temps de souffler, les Dijonnais se ruent en avant. Lacroix lance, Perrin repousse dans l'axe, Chabert bien placé reprend victorieusement le rebond juste au dessus de la mitaine du portier (4-1 à 37'32).

Le jeu se rééquilibre pour la toute fin de partie mais le trou est fait pour les locaux.



Tirs cadrés : 17 / 12 pour Dijon

Finir en beauté :



Le match reprend vite. Durin contre le bande est projeté contre celle-ci par Garnier. Visiblement blessé à la main ou au bras, il quitte la glace. Le capitaine strasbourgeois écope d'un 5+20 et rentre aux vestiaires. Les Ducs s'installent, ils ont cinq minutes de powerplay et tentent de les utiliser à fond. Strasbourg se défend bien et bloque le jeu de son mieux. Mais des interstices s'ouvrent de plus en plus, Lacroix dans l'angle vient en trouver un pour creuser l'avance des siens (5-1 à 44'37).

Le powerplay continuent mais les Ducs s'emmèlent les crayons et font défiler le temps. Geantet transperce la défense et nettoie la lucarne d'un lancer parfaitement ajusté (6-1 à 45'46).

Strasbourg II a encaissé deux buts sur ce powerplay mortel, la messe est dite. Pour autant les Alsaciens n'ont pas capitulé, au contraire ils jouent vite vers l'avant comme à leur habitude entraînant dans leur sillage les rouges et noirs qui suivent bien le rythme. Sous pression, les locaux concèdent une faute. Photographe : Philippe Rouinssard Le powerplay alsacien fait mouche d'entrée, Ricou remet à la bleue pour Kocak qui d'un lancer puissant trouve l'ouverture (6-2 à 55'35).

Dijon reprend le contrôle du palet et domine la fin de partie. Chabert dans l'angle tente sa chance, Perrin s'offre un incroyable arrêt de la jambière mais se retrouve sur le côté de la cage, le palet repart dans l'axe et Lacroix n'a plus qu'à le pousser dans la cage ouverte malgré l'écran que tentent de faire les défenseurs strasbourgeois (7-2 à 57'30).

Strasbourg II coule et encaisse une faute, le pressing ducal s'accroît mais sans succès. Une deuxième faute bien sévère s'abat sur le casque strasbourgeois. A trois les jeunes alsaciens plient mais tiennent, mieux encore ils s'offrent une dernière occasion. Mathez parvient à partir seul en break mais Michal Krofta repousse sa tentative.



Tirs cadrés : 17 / 11 pour Dijon

Engagements : 11 / 10 pour Strasbourg II



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Loïc Chabert

** : Aymerick Geantet

Dijon remporte sans surprise le match des extrêmes devant ses partisans. Pourtant les Ducs ont eu du mal à prendre le large au tableau d'affichage. Ils ont globalement dominé leur sujet tout le match mais n'ont pu entériner leur victoire qu'en deuxième partie de rencontre. Comme souvent le powerplay a bien tourné et les buts ont été construits et bien ammenés. Défensivement il a toujours des flottements et pas mal d'espaces laissés, mais Krofta tient comme d'habitude avec brio. Encore trop de fautes sont a déplorer, notamment deux épisode à 3 contre 5 qui auraient pu coûter plus cher. Il faudra être plus discipliné et solide défensivement la semaine prochaine avec la réception de Metz. Un match capital pour le leader dijonnais face à son dauphin et qui doit l'emporter pour sécuriser sa première place de la poule.

Strasbourg II n'a pu renverser les pronostics même si les Alsaciens auront tenu durant la première moitié du match. Trop tendres défensivement, ils ont été trop pénalisés et on sombré au fur et à mesure de l'avancement de la rencontre. Cependant, rapides offensivements et bien construits, ils n'ont jamais baissé les bras et ont lutté jusqu'au bout avec leurs armes. Strasbourg II terminera sa saison à domicile contre Luxembourg avec pour objectif un ultime et premier résultat positif cette année. Ce serait bien mérité pour une équipe jeune et courageuse.







