Buts :

Besançon :

Chambéry II :



Bec et ongles :

Louis Gailly remet vers Ousanin dans l'angle, il repique au centre et vient cueillir Paquet (1-0 à 02'20).

Besançon continue de forcer, le slap de Bais est capté par la mitaine de Paquet. Chambéry II joue le contre mais est pris par la défense locale. Jules Gailly en contre solitaire manque le cadre. Legrand lui répond, Jeanmichel détourne bien.

Une première faute est sifflée contre les locaux. Findlay slape de la bleue, Jeanmichel bloque. Les Aigles parviennent à contrer et les visiteurs sont pénalisés à leur tour. Photographe : Phil Rouinssard Whelan contrôle le long de la bande, remet à la bleue pour Zimmmermann qui slape, Paquet renvoie la rondelle, Guillaume Henry reprend de volée pour doubler la mise (2-0 à 06'43). Les Bisontins remportent le premier engagement et foncent à l'offensive. Le slap de Bais touche le poteau chambérien. Les Aigles contrôlent le jeu et font tourner la rondelle.Besançon continue de forcer, le slap de Bais est capté par la mitaine de Paquet. Chambéry II joue le contre mais est pris par la défense locale. Jules Gailly en contre solitaire manque le cadre. Legrand lui répond, Jeanmichel détourne bien.Une première faute est sifflée contre les locaux. Findlay slape de la bleue, Jeanmichel bloque. Les Aigles parviennent à contrer et les visiteurs sont pénalisés à leur tour.

Boichut en contre solitaire ne peut corser l'addition. Chambéry II sous pression concède une pénalité. Le powerplay tourne plutôt bien, Whelan dévie au second poteau pour Boichut qui bute sur Paquet. Vaudelin contre, efface la défense, Jeanmichel repousse du bouclier. Poncelet en solitaire élimine tout le monde, mais vient se perdre au premier poteau sans vraiment lancer sur le gardien local qui a fermé l'angle. Les Chambériens restent à l'offensive, Jeanmichel répond avec brio, comme face à Marcon qui se présente seul. Mathis Braga-Briquez parvient à ramener le jeu de l'autre côté, Paquet dévie de sa plaque. Les Aigles font le jeu mais sans parvenir à creuser leur avance, les Savoyards jouent le contre. a La de fin de période est plutôt aux mains des Eléphants qui se montrent dangereux mais sans résultat.



Tirs cadrés : 20 / 15 pour Besançon

Engagements : 15 / 11 pour Besançon



Tomber sur un bec :





Chambéry II propose de dangereux contres que le repli défensif local peine à neutraliser, heureusement Jeanmichel veille. Besançon dominateur se met en danger seul comme à la fin de la période précédente. Clément Braga-Briquez et Horizral en contre à deux contre un s'échangent des passes mais le tir trop basique est bien repoussé par Paquet. Photographe : Phil Rouinssard

Sur un changement de ligne désastreux des locaux doublé d'une perte de palet, les Chambériens se retrouvent en contre à trois contre zéro. Bellemin-Magninot au premier poteau dévie vers Vaudelin qui débloque logiquement le compteur visiteur (2-1 à 27'15).

Après un tel cadeau les Bisontins soufflent et commencent à paniquer, ils perdent vite pied et vont être punis dans la foulée. Chambéry II reste à l'offensive, la défense ne parvient pas à sortir le palet et le rend même à l'adversaire, Poncelet dans l'axe égalise (2-2 à 28'26).

Besançon repart à l'offensive, Ousanin mène la charge, Paquet capte de la mitaine. La pression monte sur la cage savoyarde, Jules Gailly manque l'angle ouvert. Les Aigles sont pénalisés, le killing play efficace est également offensif. Guillaume Henry s'offre un bon contre mais échoue. Une deuxième faute est sifflée sévèrement contre les locaux qui doivent évoluer quelques secondes à trois. Les Bisontins tiennent bon et effacent les pénalités. C'est ensuite au tour des Eléphants de visiter les geôles, mais les Aigles gaspillent leur powerplay avec une nouvelle faute et on doit jouer à quatre. Boichut, Henry et Whelan réalisent un excellent tic-tac-toe mais le Canadien à la conclusion de cette superbe action manque le cadre. Clément Braga-Briquez dévie au deuxième poteau pour Boichut qui bute sur Paquet qui a bien bondit de l'autre côté.



Tirs cadrés : 14 / 9 pour Besançon

Engagements : 12 / 10 pour Besançon Besançon revient en force sur son glaçon. Guillaume Henry et Whelan sont à la combinaison, mais ils s'échangent trop de politesses. Et malgré quelques bons lancers et des rebonds concédés par Paquet, personne ne parvient à reprendre.Chambéry II propose de dangereux contres que le repli défensif local peine à neutraliser, heureusement Jeanmichel veille. Besançon dominateur se met en danger seul comme à la fin de la période précédente. Clément Braga-Briquez et Horizral en contre à deux contre un s'échangent des passes mais le tir trop basique est bien repoussé par Paquet.Sur un changement de ligne désastreux des locaux doublé d'une perte de palet, les Chambériens se retrouvent en contre à trois contre zéro.Après un tel cadeau les Bisontins soufflent et commencent à paniquer, ils perdent vite pied et vont être punis dans la foulée.Besançon repart à l'offensive, Ousanin mène la charge, Paquet capte de la mitaine. La pression monte sur la cage savoyarde, Jules Gailly manque l'angle ouvert. Les Aigles sont pénalisés, le killing play efficace est également offensif. Guillaume Henry s'offre un bon contre mais échoue. Une deuxième faute est sifflée sévèrement contre les locaux qui doivent évoluer quelques secondes à trois. Les Bisontins tiennent bon et effacent les pénalités. C'est ensuite au tour des Eléphants de visiter les geôles, mais les Aigles gaspillent leur powerplay avec une nouvelle faute et on doit jouer à quatre. Boichut, Henry et Whelan réalisent un excellent tic-tac-toe mais le Canadien à la conclusion de cette superbe action manque le cadre. Clément Braga-Briquez dévie au deuxième poteau pour Boichut qui bute sur Paquet qui a bien bondit de l'autre côté.14 / 9 pour Besançon12 / 10 pour Besançon



Clouer le bec :



Les Bisontins forcent le verrou pour briser ce score de parité. Comme à son habitude, Chambéry II parvient à tenir et joue à fond le contre. Whelan parvient à prendre tout le monde de vitesse, son tir roule entre les pads de Paquet et continue sa route vers la cage ouverte, mais il passe à côte de celle-ci. Clément Braga-Briquez touche le poteau. La guigne s'y met ! Besançon reste à l'offensive mais son pressing est stérile, et ne débouche sur pas grand chose. Chambéry II est pénalisé, le powerplay installé ne donne lui non plus rien. Les rebonds sont pourtant nombreux mais aucun Aigle n'est là pour les reprendre.

Besançon commet une faute à son tour, Benjamin Henry contre mais son tir est repoussé. Le rapide Poncelot ramène les Eléphants à l'offensive, Jeanmichel repousse. Horizral lui répond en solitaire, le Slovaque tire sur le portier adverse. Les Savoyards peu efficaces en suppériorité sont même pénalisés. Whelan dévie pour Guillaume Henry au deuxième poteau, Paquet s'interpose avec brio. Zimmermann canonne de la bleue, le rebond file au deuxième poteau vers Whelan qui gêné ne peut reprendre, Paquet se couche sur la rondelle. Stoll lance à son tour, le rebond traîne devant la cage, Clément Braga-Briquez l'expédie au fond (3-2 à 49'50).

Une mauvaise perte de palet relance les Eléphants, Poncelet embarque une défense qui sombre et égalise dans la foulée (3-3 à 51'56). Photographe : Phil Rouinssard Après plus de 40 minutes de stérilité, l'offensive des Aigles fait enfin mouche. Joie de courte durée pour les plus de 500 spectateurs.

Le match s'emballe et les locaux se mettent à paniquer, déjouant au pire moment. Chambéry II en profite avec opportunisme et un réalisme impeccable. Findlay tente sa chance en contre profitant des largesses incroyables de la défense à plumes, il donne l'avantage aux siens d'un bon lancer (3-4 à 53'04).

Le scénario catastrophe pour les Bisontins vient de se réaliser, mais il reste encore un peu de temps pour reprendre pied. Il n'en sera rien, les Aigles courrent de tous côtés, les lancers sont peu dangereux et le temps file. Le gardien comtois rejoint le banc pour créer le surnombre. L'offensive est maladroite et panique, à l'inverse les Eléphants bien posés et disiciplinés, repoussent l'offensive et manquent quelques cages vides. Le temps mort ne permet pas d'améliorer les choses. Finalement à l'ultime seconde de jeu, Findlay parvient à dégager de la zone défensive directement dans le filet désert (3-5 à 59'59).



Tirs cadrés : 14 / 10 pour Besançon

Engagements : 9 / 9



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Nathis Poncelot

** : Owen Findlay

* : Julien Paquet



Chambéry II s'impose de manière un peu inattendue mais pas illogique à La Fayette, prenant sa revanche du premier match. Les Eléphants malmlenés sur l'essentiel de la rencontre ont réussi à tenir, s'appuyant sur un gardien efficace et une arrière-garde pas maladroite. Ensuite, les Savoyards rapides et combinés à l'offensive ont exploité à fond les failles adverses pour égaliser puis renverser le match en fin de rencontre très rapidement. Une victoire qui fait du bien au moral et au classement les rapprochant à deux points de la dernière place qualificative pour les séries. Les Eléphants tenteront la passe de deux la semaine prochaine à domicile toujours contre Besançon. Photographe : Phil Rouinssard

Besançon a coulé dans cette rencontre qu'elle a pourtant démarré du meilleur patin en menant rapidement 2-0. Mais son offensive pourtant parfois flamboyante et inspirée à manqué de lucidité dans le dernier geste ne parvenant pas à prendre le large et à se mettre à l'abri. Des grossières erreurs défensives dans le tiers médiant ont permis à son adversaire de revenir. Puis après avoir repris les devants, les Aigles ont sombré encaissant encore une fois deux buts en deux minutes. Echec et mat et premier revers frustrant à domicile car les Bisontins ont joué contre eux même fournissant à un adversaire très adroit les cartouches pour l'abattre. Espérons que des leçon seront tirées pour corriger le tir dès la semaine prochaine face aux mêmes Eléphants mais qui seront eux, cette fois à domicile. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







