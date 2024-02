Le jeu est rapide et équilibré, les Briançonnais semblent pourtant plus dangereux. Une très dangereuse perte de palet devant la cage permet à Cointe de récupérer, mais son tir est repoussé par Krofta. Penet dans l'angle n'a pas plus de chance face au cerbère ducal. Photographe : Roxane Gindre

Lacroix contre avec Valtat, le premier sert le second dans l'axe mais il ne peut déjouer le portier. Briançon II presse haut et sape complètement le jeu vers l'avant des locaux, empêtrés dans une zone médiane close. Neuwirth parvient à traverser ce piège en solitaire mais ne peut battre Faure Brac.

Célian Aymard remet vers son frère Jérémy dans le slot mais il manque le cadre. Les Ducs parviennent à se relancer, Smolec de la bleue tente bien sa chance en vain. Maxime Jury parvient à passer la défense mais pas le portier visiteur. Valtat dans le slot glisse la rondelle entre les pads, le puck file doucement vers le but mais un défenseur briançonnais parvient à le dégager in extremis. Durin devant l'angle ouvert rate sa reprise. Sur un engagement gagné, Romand lance directement, sans résultat non plus. Les lancers s'enchaînent en cette fin de période mais Faure Brac ne s'en laisse pas compter. Briançon II contre et va s'ouvrir les portes. Célian Aymard lance, Krofta repousse mais tombe au sol, le palet reste dans l'axe où aucun dijonnais n'intervient, Raby profite de l'aubaine pour débloquer le score (0-1 à 18'52).



Tirs cadrés : 15 / 11 pour Dijon

Lorsque les Ducs installent enfin leur jeu, ils cherchent l'ouverture. Petot lance de la bleue, Faure Brac repousse dans la confusion mais personne n'est devant la cage pour reprendre. La défense briançonnaise bloque bien les tirs locaux et fait le ménage. Les Ducs récupèrent la rondelle, Valtat dévie en retrait pour Chabert qui vient égaliser (1-1 à 31'22). Dijon contrôle le palet en début de période mais peine à produire du jeu et se heurte toujours au leader. Les maladresses se multiplient, comme les mauvaises passes et les pertes de palets. L'installation du jeu est laborieuse et à peine est elle réussie, qu'une faute tombe sur le casque des locaux. Penet en solitaire remonte la glace le long de la bande gauche mais ne peut doubler la mise. Le powerplay visiteur n'est guère inspiré et le jeu tombe dans un faux rythme. Dijon court dans tous les sens après le palet.Lorsque les Ducs installent enfin leur jeu, ils cherchent l'ouverture. Petot lance de la bleue, Faure Brac repousse dans la confusion mais personne n'est devant la cage pour reprendre. La défense briançonnaise bloque bien les tirs locaux et fait le ménage.

Les Ducs conservent le contrôle de la rondelle, mais le pressing des Diables Rouges toujours diaboliquement efficace fait merveille et sape le jeu adverse qui se perd dans la morosité. Penet mène la contre offensive que Krofta étouffe. Geantet et Maxime Jury s'offrent un bon contre à deux mais Faure Brac l'emporte. Jury en solitaire voit son tir capté par la mitaine du portier haut alpin. Chabert remonte la glace, il dévie vers Smolec qui le ressert intelligemment dans l'axe, le capitaine dijonnais n'en demandait pas tant pour donner l'avantage aux siens pour son deuxième but de la soirée (2-1 à 38'07).

Penet reste dangereux en contre mais son tir passe à côté. Krofta reste vigilant en fin de période. Sur un contre briançonnais, les locaux sont pénalisés dans les dernières secondes.



Tirs cadrés : 14 / 9 pour Dijon

Engagements : 10 / 8 pour Dijon

Il contre à toute allure et au dernier moment dévie de l'autre côté pour Durin qui reprend au fond dans une immense clameur (3-1 à 44'58).

Dijon revient en infériorité au dernier vingt. Raby en solitaire affole le carré ducal mais échoue sur Krofta. Briançon II reste à l'offensive et presse pour revenir au score. Le gardien tchèque plonge à son poteau pour geler le palet. Chabert subtilise le palet et fonce seul en break mais il perd cette fois son duel contre Faure Brac. Le capitaine dijonnais va pourtant encore s'illustrer.Le trou est fait et va s'élargir dans la foulée. Les Dijonnais repartent fort à l'assaut, la motivation pleinement retrouvée.

Les Ducs accélèrent encore et font exploser le verrou défensif briançonnais. Les Diables Rouges visiblement émoussés, peinent à suivre le rythme. Penet tente de relancer le contre visiteur mais celui-ci avorte. Sur un engagement gagné en zone offensive, Durin fait le lancer sur réception que Faure Brac bloque. Smolec dévie au deuxième poteau vers Chabert mais le tir passe au dessus. Cointe en contre échoue face à Krofta. Briançon II retrouve un peu de souffle, Cointe à la bleue ne trouve pas d'ouverture. Ribourg dans le cercle droit n'a pas plus de solutions.

Les Ducs repartent en force mais Faure Brac virevolte autour du but de la plus haute ville de France pour tenir les siens dans le coup. Lacroix écope d'un 2+2 et Dijon passera le match jusqu'au bout en infériorité. Maxime Jury contre à toute allure mais le portier repousse, Jury récupère, contourne la cage et vient glisser dans le slot pour Catalao qui profite de l'aubaine pour corser la mise (5-1 à 55'51).

Briançon II installe son powerplay mais ne parvient pas à se créer d'occasions. Chabert part en break, remet en retrait pour Smolec dans le slot mais le Croate échoue sur le gardien visiteur. Les Diables Rouges repartent de l'avant. Krofta tient bon sous les assauts. Il se retourne pour faire face à Mickaël Martin, la cage sort de ses socles, le portier capte de la mitaine mais derrière la ligne (5-2 à 59'02).

La dernière minute ne donne pas grand chose et la sirène retenti sur une nette victoire bourguignonne.



Tirs cadrés : 15 / 14 pour Dijon

Engagements : 10 / 9 pour Briançon II



*** : Loïc Chabert

** : Jan Smolec

* : Aubin Catalao

Photographe : Roxane Gindre

Dijon remporte une victoire convaincante contre le leader qui n'avait pas perdu depuis onze matchs. Cependant la première moitié du match a été laborieuse voire inquiétante avec des automatismes perdus et une incapacité à franchir le rideau défensif haut alpin. Menés par uin Chabert des grands soirs (4 points), les Ducs ont su retrouver leur jeu rapide et offensif profitant au dernier tiers de l'épuisement des dix courageux briançonnais. Un bon succès qui permet aux Bourguignons de revenir à trois points de la première place et d'espérer pourquoi pas la subtiliser en fin d'exercice. Par contre, Avignon et Nice II sont toujours à un et deux points derrière. Il ne faudra donc pas faiblir dans la dernière ligne droite. La semaine prochaine, les Dijonnais se déplacent dans le Vercors pour y affronter Villard de Lans II.

Briançon II a déployé un jeu précis et technique, très solidement défensivement qui a bien fonctionné durant la première moitié du match. Les Diables Rouges n'ont pu prendre le large au score ce qui les a mis sous la menace d'un retour adverse. Ce qui a finit par se produire lorsque les locaux ont trouvé la clé du coffre. Nette défaite pour les Hauts-Alpins qui maintiennent quand même leur première place. Ils retournent en déplacement dans l'Est la semaine prochaine avec un match à Besançon.