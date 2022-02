Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 18ème journée : Dijon vs Lyon 2 - 5 (0-1 2-1 0-3) Le 12/02/2022 Dijon, Trimolet [ Dijon ] [ Lyon ] Le roi Lyon Dijon qui a perdu la deuxième place la semaine passée, reçoit l'ogre lyonnais leader invaincu cette saison. Une sacrée partie pour le dernier match à Trimolet de la saison régulière Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 13/02/2022 à 10:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Dijon :

Lyon :



Le Lion attaque à la tombée du tiers :



Une première pénalité est rapidement sifflée contre les locaux. Lyon est installé, mais Bourgin Ubiali parvient à s'échapper en contre, contourne la cage et vient frapper à la porte. La faute est tuée, et c'est au tour de Lyon de se voir sanctionné. Encore une fois Bourgin Ubiali est le maître de jeu bourguignon, il surclasse la défense et laisse en retrait devant la cage mais personne n'est là pour reprendre l'offrande. Les Ducs posent leur jeu, Bourgin Ubiali lance, Neuwirth dévie mais le portier des Lions détourne.

Le leader n'est pas tant à la fête que ça et est de nouveau pénalisé. Dijon pousse pour prendre les devants, Alexandra de la bleue voit son lancer détourné par David-Thivent. Le portier lyonnais s'illustre encore une fois pour tenir son équipe. Photographe : Philippe Rouinssard

Lyon contre à toute allure, Dopeux en solitaire perd son duel contre Marcinek. Les Lions tentent de mordre, Franzino dans le slot tente sa chance mais sans succès contre le portier ducal. Dijon renverse la tendance, Jury assure en zone offensive pour conserver le palet même serré de près par la défense adverse, il remet dans le trafic devant la cage mais personne ne parvient à lancer.

Les Lions prennent les commandes en fin de partie et dominent la rencontre. Szelig de la bleue vient faire trembler les filets pour la première fois de la partie (0-1 à 17'52).

Dijon tente vainement de revenir avant la première sirène mais est pénalisé dans les derniers instants.



Tirs cadrés : 13 / 6 pour Lyon

Engagements : 12 / 11 pour Dijon Le début de match est rapide, les Lyonnais sont en contrôle mais Dijon suit bien le rythme imposé par les visiteurs. Les Ducs s'offrent même des contres dangereurs. Bourgin Ubiali transperce la défense rhôdanienne et cherche Geantet dans le slot mais ce dernier rate son contrôle.Une première pénalité est rapidement sifflée contre les locaux. Lyon est installé, mais Bourgin Ubiali parvient à s'échapper en contre, contourne la cage et vient frapper à la porte. La faute est tuée, et c'est au tour de Lyon de se voir sanctionné. Encore une fois Bourgin Ubiali est le maître de jeu bourguignon, il surclasse la défense et laisse en retrait devant la cage mais personne n'est là pour reprendre l'offrande. Les Ducs posent leur jeu, Bourgin Ubiali lance, Neuwirth dévie mais le portier des Lions détourne.Le leader n'est pas tant à la fête que ça et est de nouveau pénalisé. Dijon pousse pour prendre les devants, Alexandra de la bleue voit son lancer détourné par David-Thivent. Le portier lyonnais s'illustre encore une fois pour tenir son équipe.Lyon contre à toute allure, Dopeux en solitaire perd son duel contre Marcinek. Les Lions tentent de mordre, Franzino dans le slot tente sa chance mais sans succès contre le portier ducal. Dijon renverse la tendance, Jury assure en zone offensive pour conserver le palet même serré de près par la défense adverse, il remet dans le trafic devant la cage mais personne ne parvient à lancer.Les Lions prennent les commandes en fin de partie et dominent la rencontre.Dijon tente vainement de revenir avant la première sirène mais est pénalisé dans les derniers instants.: 13 / 6 pour Lyon: 12 / 11 pour Dijon



Action, réaction :



Raux dans l'angle remet dans l'axe pour Dopeux qui fusille le portier slovaque pour doubler la marque (0-2 à 21'12).

Les Gones restent à l'offensive, Dopeux contourne la cage mais personne n'est là pour reprendre. Raux slape de la bleue, Marcinek s'interpose. Dijon plie sous l'offensive et subit en défense sans parvenir à s'en tirer. Une faute contre Lyon vient mettre fin à l'offensive et permet aux Ducs de sortir la tête de l'eau.

Dijon installe son jeu et fait tourner la rondelle. Alexandra dans l'angle ouvert manque mais Neuwirth reprend au fond et débloque le compteur local (1-2 à 25'34). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Dijonnais restent dangereux et cherchent à égaliser. Bourgin Ubiali sert Geantet dans l'angle mais David-Thivent fait l'arrêt. Lyon qui s'est fait quelques frayeurs contre à toute allure, mais se fait pénaliser. Les Ducs apportent du danger devant la cage mais David-Thivent s'en sort grâce à quelques bonnes interventions sur sa ligne. Les Bourguignons se font contrer et sont pénalisés à leur tour. Les esprits s'échauffent et Guennelon a une altercation depuis son banc avec les arbitres, il est pénalisé. Dijon en profite pour s'installer et presser sur la cage adverse, dans le trafic devant le but, Geantet parvient à propulser au fond (2-2 à 35'29).

Dijon revenu au score essaie de poursuivre l'effort mais est pénalisé ce qui permet aux Gones de s'offrir quelques tentatives en fin de période que le portier local parvient à éteindre.



Tirs cadrés : 14 / 12 pour Dijon

Engagements : 17 / 14 pour Lyon Lyon revient sur la glace en powerplay et presse, Robert slape mais Marcinek capte avec la mitaine.Les Gones restent à l'offensive, Dopeux contourne la cage mais personne n'est là pour reprendre. Raux slape de la bleue, Marcinek s'interpose. Dijon plie sous l'offensive et subit en défense sans parvenir à s'en tirer. Une faute contre Lyon vient mettre fin à l'offensive et permet aux Ducs de sortir la tête de l'eau.Dijon installe son jeu et fait tourner la rondelle.Les Dijonnais restent dangereux et cherchent à égaliser. Bourgin Ubiali sert Geantet dans l'angle mais David-Thivent fait l'arrêt. Lyon qui s'est fait quelques frayeurs contre à toute allure, mais se fait pénaliser. Les Ducs apportent du danger devant la cage mais David-Thivent s'en sort grâce à quelques bonnes interventions sur sa ligne. Les Bourguignons se font contrer et sont pénalisés à leur tour. Les esprits s'échauffent et Guennelon a une altercation depuis son banc avec les arbitres, il est pénalisé.Dijon revenu au score essaie de poursuivre l'effort mais est pénalisé ce qui permet aux Gones de s'offrir quelques tentatives en fin de période que le portier local parvient à éteindre.: 14 / 12 pour Dijon: 17 / 14 pour Lyon



Agonie finale :





Les Ducs restent dans leur zone et sont à leur tour pénalisés, le pressing lyonnais permet à Marcinek de gonffler ses stats avec plusieurs arrêts. Alors que l'infériorité est presque terminée, les Ducs font une nouvelle faute. Les 9 secondes à 3 sont bien gérées mais une autre faute tombe. Il faudra évoluer plus d'une minute à trois, la messe semble dite. Mais c'est au tour des Lions de subir la foudre arbitrale et ils sont sanctionnés deux fois coup sur coup à leur tour. La chance tourne mais Dijon gaspille son double avantage numérique. Pire encore, Franzino déjoue la défense et se retrouve seul devant le but, il gagne son duel et redonne l'avantage aux Lyonnais en infériorité numérique ! (2-3 à 49'41). Photographe : Philippe Rouinssard

Mais peu après Dijon récupère un nouvel avantage numérique, la donne peut encore changer. Mais c'est fini, les Ducs semblent complètement cuits. Ils passent leur suppériorité dans leur zone sans parvenir à sortir. A partir de là commence une longue et éreintante agonie. La défense est hagarde, les placements plusqu'hasardeux et les Lions dominent du casque et des épaules. Une relance manquée est récupérée par les Lions, Franzino peut doubler la mise et son compteur personnel (2-4 à 54'19).

Les cinq dernières minutes voient les Lions écraser leur adversaire qui ne touche plus une rondelle. Les parades de Marcinek seul pour combler les vides, ressemblent à l'orchestre du Titanic qui continue inlassablement de jouer pendant que le navire s'enfonce lentement mais inexorablement dans les eaux noirâtres et glacées. Le portier héroïque n'en peut plus et finit par céder face à Ginier seul dans l'axe qui ajoute un nouveau but et un nouveau clou au cercueil ducal (2-5 à 58'23).

Dijon continue son naufrage et ne peut quitter sa zone, une bagarre éclate même en toute fin de partie entre Alexandra et Estienne.



Tirs cadrés : 18 / 6 pour Lyon

Engagements : 14 / 10 pour Lyon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Martin Kulha

** : Damien Raux

* : Aloïs Franzino Le dernier tiers voit les Lions démarrer pied au plancher, Dijon se maintient à hauteur et joue des contres. Mais les visiteurs ramènent bien vite le danger devant la cage locale. Les Ducs résistent défensivement et essaient de renverser la tendance, ils récupèrent un powerplay par la même occasion. Celui ci est catastrophique et les Ducs n'adressent même pas un lancer sur la cage adverse.Les Ducs restent dans leur zone et sont à leur tour pénalisés, le pressing lyonnais permet à Marcinek de gonffler ses stats avec plusieurs arrêts. Alors que l'infériorité est presque terminée, les Ducs font une nouvelle faute. Les 9 secondes à 3 sont bien gérées mais une autre faute tombe. Il faudra évoluer plus d'une minute à trois, la messe semble dite. Mais c'est au tour des Lions de subir la foudre arbitrale et ils sont sanctionnés deux fois coup sur coup à leur tour. La chance tourne mais Dijon gaspille son double avantage numérique.Mais peu après Dijon récupère un nouvel avantage numérique, la donne peut encore changer. Mais c'est fini, les Ducs semblent complètement cuits. Ils passent leur suppériorité dans leur zone sans parvenir à sortir. A partir de là commence une longue et éreintante agonie. La défense est hagarde, les placements plusqu'hasardeux et les Lions dominent du casque et des épaules.Les cinq dernières minutes voient les Lions écraser leur adversaire qui ne touche plus une rondelle. Les parades de Marcinek seul pour combler les vides, ressemblent à l'orchestre du Titanic qui continue inlassablement de jouer pendant que le navire s'enfonce lentement mais inexorablement dans les eaux noirâtres et glacées.Dijon continue son naufrage et ne peut quitter sa zone, une bagarre éclate même en toute fin de partie entre Alexandra et Estienne.: 18 / 6 pour Lyon: 14 / 10 pour Lyon*** : Martin Kulha** : Damien Raux* : Aloïs Franzino



Lyon remporte une nouvelle victoire, sa treizième de la saison en autant de parties. Si les Lions ont pris l'ascendant logiquement, ils ont été rejoints avant la deuxième sirène. Dans un dernier tiers houleux et haché de pénalités, les Gones ont su résister et mener leur barque jusqu'à bon port. Lyon a été efficace, solide et a joué son hockey d'un bout à l'autre de la partie sans vraiment de temps faible, une sacrée performance pour le roi incontesté de la poule C.

Dijon a longtemps fait jeu égal avec son adversaire puis s'est effondré littéralement dans les dix dernières minutes pour disparaître et s'incliner finalement assez nettement. Une occasion manquée de remonter à la deuxième place mais les Ducs ont un match en retard encore. Il faudra essayer de mieux tenir jusqu'au bout lors des deux dernières rencontres pour tenter de finir derrière les intouchables lyonnais et ainsi éviter les barrages. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur