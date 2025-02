Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 18ème journée : Dijon II vs Besançon 4 - 9 (1-3 1-2 2-4) Le 01/02/2025 Dijon, Trimolet [ Dijon II ] [ Besançon ] Derby nettement remporté Dijon II englué à la dernière place du classement sans le moindre point a été nettement battu la semaine dernière à Mulhouse. De retour à domicile, les Ducs disputent un nouveau derby après celui perdu dans la boucle du Doubs. Besançon reste sur une bonne victoire à Strasbourg et a besoin de points pour rester dans la bonne partie du tableau. Les Aigles doivent l'emporter en Bourgogne coûte que coûte Dijon, Trimolet, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 02/02/2025 à 12:26 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Dijon II :

Besançon :



Un bon départ :

Mathis Braga-Briquez glisse la rondelle devant la cage jusqu'à Louis Gailly qui reprend victorieusement et ouvre la marque (0-1 à 05'32).

Pas le temps de souffler pour les Bourguignons. Robert gagne l'engagement et fonce au but, il fusille le portier et double la mise dans la foulée (0-2 à 05'36).

Besançon en contrôle du palet, les Ducs sont pénalisés. Campagna dévie vers Bais qui manque le cadre. Les Dijonnais parviennent à contrer. Bailly dans l'angle bute sur Achard. Photographe : Philippe Rouinssard Les Bisontins sont pénalisés à leur tour. Pendant une minute à quatre contre quatre, les Aigles continuent de dominer mais même en infériorité ils attaquent encore. De retour à cinq l'offensive doubiste se poursuit, Baverel dans le slot échoue sur Heinrich. Berille renverse la tendance mais son tir finit dans la mitaine.

Mathis Braga-Briquez renverse la tendance mais ne peut creuser l'écart. Catalao lui répond sans plus de réussite. Besançon garde nettement le contrôle du jeu et logiquement creuse l'écart. Campagna dévie au second poteau pour Robert qui précipite au fond (0-3 à 12'27).

Les Ducs sortent enfin du bois et vont débloquer leur compteur peu après. Sur un bon contre, Zanetta dévie parfaitement de l'autre côté pour Ordas qui trouve le fond des filets bisontins (1-3 à 13'23).

Dans la foulée, les Aigles commettent des erreurs défensives et sont sanctionnés. La pénalité est bien tuée. Campagna repart en solitaire à l'offensive mais Heinrich attrape avec la mitaine. Les locaux sont pénalisés, l'offensive bisontine accélère mais est pénalisée pour un surnombre. Le jeu à quatre contre quatre ne donne rien jusqu'à la sirène.





Tirs cadrés : 20 / 11 pour Besançon

Plus disputé mais l'écart se creuse :



Mathis Braga Briquez en contre glisse au deuxième poteau pour Ponçot qui reprend victorieusement (1-4 à 22'09).

Campagna en contre solitaire échoue, Popin n'a pas plus de réussite contre Heinrich. Dijon parvient à repartir dans l'autre sens. Sur un engagement gagné, le palet est directement envoyé sur Achard qui repousse, Ordas reprend le rebond qui lobe la botte du portier de la cité bleue (2-4 à 25'00). Photographe : Philippe Rouinssard

Les Ducs pas encore décrochés pressent pour revenir et se montrent dangereux à l'offensive. Les Aigles commencent à peiner derrière et ne parviennent pas à se dégager. Achard s'offre un solide double arrêt de la jambière devant Zanetta. Gailly parvient à sortir le jeu vers l'avant, Henry lance dans la mitaine. Le lancer de Bais fait le même chemin. Les Aigles reviennent fort dans le jeu mais le portier dijonnais évite le naufrage des siens. Campagna sert Robert, son lancer est dévié in extremis. Sous le feu adverse, Dijon est pénalisé. Campagna dans l'angle nettoie la lucarne bourguignonne (2-5 à 32'06).

Peu après les Bisontins sont encore pénalisés, la défense est solide et Achard veille au grain pour tenir l'écart. Besançon s'offre un contre à deux contre un mais le palet saute de la crosse et le tir devant la cage ouverte est manqué. Campagna trouve encore une fois la mitaine. Besançon force, le palet traîne devant la cage ricoche sur un patin et franchit la ligne. Après une longue discussion les arbitres décident de refuser la réalisation, on en reste là.



Tirs cadrés : 25 / 14 pour Besançon

Offensif jusqu'au bout :



Les Aigles reprennent fort le dernier vingt, les Ducs pris à la gorge sont immédiatement pénalisés. Zaujec envoie un missile, Heinrich repousse en urgence, Guillaume Henry sur le rebond pousse au fond (2-6 à 40'33).

Encore une fois le score évolue de l'autre côté peu après. Une perte de palet catastrophique dans la zone par les Bisontins profitent à Bailly qui récupère et sert Berille de l'autre côté, il parvient à pousser entre les bottes d'Achard (3-6 à 41'18).

Les Aigles repartent dans l'autre sens. La réserve de Dijon peine à contenir l'offensive de son adversaire et se retrouve alors sanctionné une fois de plus. Le powerplay s'installe, Henry dans l'angle nettoie la lucarne bourguignonne (3-7 à 44'47).

Zaujec lance, Heinrich repousse mais tombe au sol, Zaujec récupère et lance en haut du filet, hors du portée du gardien (3-8 à 45'43). Photographe : Philippe Rouinssard Le jeu des Aigles est toujours rapide et bien déployé. Les Dijonnais sont pris par la patrouille et doivent de nouveau évoluer à quatre. La sanction ne tarde pas à tomber une fois de plus.

Les visiteurs continuent leur effort, Robert dans le coin manque de complèter le tour du chapeau. Les Dijonnais s'offrent bien quelques contres mais sans succès. Le jeu est toujours solidement tenu par les Bisontins. Dijon II ne sait plus quoi faire et écope d'une prison. Peu après une pénalité de chaque côté est sifflée. A quatre contre trois, les Aigles vont sauter les derniers verrous. Campagna lance depuis le haut slot, Robert dévie sous la barre pour réaliser le hat-trick (3-9 à 50'08).

Les fautes continuent de tomber, mais même en infériorité les Bisontins s'en sortent bien. Boichut en contre voit son tir dévié par le bouclier. Besançon presse mais une bagarre éclate autour du but dijonnais. Jeanbourquin écope de 5 minutes, Bonnet de deux. Dijon II résiste à quatre contre quatre, puis récupère trois minutes de powerplay. Les Ducs tentent mais Achard tient bon. Une bagarre éclate cette fois côté de la cage bisontine, les deux bagarreurs vont cinq minutes en prison. Stoll en solitaire est repoussé par le gardien comtois. Dans les dernières secondes de jeu, Zanetta trouve Stoll qui lance, Achard réalise un gros arrêt mais chute, dans la confusion le palet traîne devant la cage, Holtz le pousse au fond pour réduire un peu la note (4-9 à 59'57).



Tirs cadrés : 18 / 15 pour Besançon

Engagements : 12 / 9 pour Besançon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Hugo Robert

** : Charles Campagna

* : Filip Zaujec



Besançon remporte nettement et logiquement ce derby à Dijon. Ils ont globalement dominé toute la rencontre avec un punch offensif et un powerplay très efficace. Cependant des égarrements défensifs ont encore été trop présents et ont coûté plusieurs buts. Pour ce match cela n'a pas porté trop préjudice mais il faudra être plus sérieux aux prochains. Un succès important en vue de la suite de la saison, Besançon occupe désormais la onzième place du général. La semaine prochaine, les Aigles retrouvent leur nid pour y défier le HCMP II, une rencontre qui s'annonce encore capitale pour la course aux playoffs. Il faudra l'emporter à La Fayette pour prendre le large dans la bonne partie du tableau de la D3. Photographe : Philippe Rouinssard

Dijon II s'incline une fois encore lourdement, même si les Ducs auront su profiter des erreurs de leur adversaire pour marquer à quatre reprises. Un point encourageant pour la fin de saison. Cependant la défense a extrêmement poreuse, et bien trop de pénalités ont été commises, souvent suivies d'un but tant le killing play a été fragile. Toujours dernier sans le moindre point, la réserve dijonnaise poursuit bravement son chemin de croix. Prochaine rencontre le 15 février à Trimolet pour affronter Mulhouse.







