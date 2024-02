Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - 19ème journée : Besançon vs Briançon II 3 - 2 (0-0 2-1 1-1) Le 10/02/2024 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ Briançon II ] Les Aigles à tire-d'aile vers les playoffs Besançon reste sur trois victoires d'affilée en championnat et son objectif des playoffs semble de plus en plus proche. Les Aigles reçoivent un énorme morceau, le leader de la poule Briançon II qui les a étrillé 8-1 à l'aller. Les Diables Rouges vaincus en Bourgogne la semaine dernière espère faire mieux en Franche-Comté, mais ils se déplacent toujours en petit comité devant 700 spectateurs Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 11/02/2024 à 12:14 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Boichut répond en contre mais se voit également stoppé, Henry est à la reprise mais touche le poteau. Briançon II joue le contre habilement sans parvenir à trouver l'ouverture.

Mathis Braga-Briquez remonte la glace, Dore se couche, le Bisontin longe la cage mais le portier briançonnais s'interpose quand même, Burguet rate la reprise devant la cage ouverte. Aymard contre, Achard repousse, Chelosi dégage directement hors de la glace, il rejoint le banc des prisonniers. Igier tente de la bleue, le gardien détourne, Penet reprend au second poteau, sans résultat. Briançon II presse mais ne peut scorer, Dubreu s'enfuit en break mais il perd son duel. Photographe : Roxane Gindre Les Diables Rouges usent à fond leur powerplay, Asselin touche le poteau. Même de retour à égalité numérique, le leader reste dangereux, Achard reste intraitable. Martin drible tout le monde, il lance entre les pads du portier local, mais il ferme bien et bloque.

Les Aigles tiennent et profitent des erreurs visiteuses pour se créer des opportunités. Sur une mauvaise relance, Dubreu récupère et lance, Dore dévie au loin d'un coup de patte. Le contre de Wolff ne donne rien non plus.

Les locaux perdent à leur tour le palet derrière leur cage, Martin dans le slot bute encore sur Achard. Henry répond en contre, il dévie parfaitement vers Popin qui rate la cage ouverte. Casini contre vite, il emporte la défense mais bute sur le portier, Penet n'a pas plus de réussite juste après. Bersançon est pénalisé en fin de tiers, la pression monte mais la porte reste fermée à double tour.



Tirs cadrés : 19 / 9 pour Briançon II

Les Aigles décollent :



Louis Gailly lancé comme une balle fonce au but, côté droit, et d'un impeccable tir décroisé vient fusiller Dore (1-0 à 21'46).

Wolff accélère à son tour, son lancer est lui repoussé. Les Aigles s'installent à l'offensive, Henry dévie mais la rondelle manque le cadre. Penet lance de loin pour tenter de relancer les siens, Achard touche le palet, mais il continue sa course vers la ligne fatidique, il plonge dessus avec toute sa défense pour éviter une égalisation gag. Après cette frayeur, Besançon repart au charbon. Chelosi tente de la bleue. Les locaux tiennent le palet mais peinent à s'installer en zone offensive. Bien servi par Popin dans le slot, Bais voit une belle ouverture et en profite pour doubler la mise dans une clameur (2-0 à 28'57). Photographe : Roxane Gindre

Besançon poursuit son assaut pendant que le leader de la poule tangue. Henry laisse en retrait pour Dubreu qui manque le palet. Wolff en solitaire ne peut alourdir le score. Dubreu qui se faufile est accroché devant la cage, malgré les protestations du banc et du public, nul tir de pénalité ou faute ne sont sifflées. Briançon II s'offre dans la foulée un contre à quatre contre un, Penet lance, Achard repousse, mais Ribourg est au rebond et pousse au fond (2-1 à 33'06). Besançon reprend le match patin au plancher pour ce deuxième tiers. Les Aigles volent vers le but adverse et vont logiquement ouvrir leur compteur.Wolff accélère à son tour, son lancer est lui repoussé. Les Aigles s'installent à l'offensive, Henry dévie mais la rondelle manque le cadre. Penet lance de loin pour tenter de relancer les siens, Achard touche le palet, mais il continue sa course vers la ligne fatidique, il plonge dessus avec toute sa défense pour éviter une égalisation gag. Après cette frayeur, Besançon repart au charbon. Chelosi tente de la bleue. Les locaux tiennent le palet mais peinent à s'installer en zone offensive.Besançon poursuit son assaut pendant que le leader de la poule tangue. Henry laisse en retrait pour Dubreu qui manque le palet. Wolff en solitaire ne peut alourdir le score. Dubreu qui se faufile est accroché devant la cage, malgré les protestations du banc et du public, nul tir de pénalité ou faute ne sont sifflées.

Igier à la bleue ne peut déjouer le portier local. Gailly ou Popin tentent de relancer les rouges en solitaires mais sans succès. Une faute bisontine permet aux visiteurs de s'installer de nouveau. Le pressing haut-alpin n'a d'égal que la détermination locale, les défenseurs se jettent pour contrer les lancers. Clément Braga-Briquez mène même un contre solitaire qui n'aboutit pas. Briançon II reste dangereux en fin de match, mais le score ne bouge pas. Martin voit son tir finir dans la mitaine d'Achard.



Tirs cadrés : 13 / 12 pour Briançon II

Engagements : 10 / 6 pour Briançon II



Le coup des Aigles :



Besançon remporte l'engagement et part à l'offensive. Briançon II se dégage rapidement et parvient à placer sa contre-offensive. La défense locale est aux abois et souffre face à la détermination des joueurs de la plus haute ville de France. Les tirs s'enchaînent, mais un certain nombre manque le cadre. Les passes sont coupées plutôt efficacement par les Bisontins jusqu'à ce qu'une faute bien évitable ne vienne tout compliquer. Le powerplay briançonnais tourne bien, Ribourg de la bleue envoie un coup de canon qui termine au fond (2-2 à 45'03).

Aymard bien placé est tout proche d'égaliser, mais son tir est capté par la mitaine. Sur un engagement gagné, Casini tente, Achard déjà parti vers le premier poteau, parvient à lancer son bras et bloque. Martin n'a pas plus de succès. Sous pression, Besançon est encore pénalisé. Le pressing visiteur s'accroît encore. Penet voit lui aussi son tir terminer dans la mitaine d'Achard. Besançon posé et efficace à quatre parvient à tenir bon. Photographe : Roxane Gindre

Le temps file, Popin récupère une mauvaise relance et seul face au portier haut-alpin, lance, le tir est dévié au loin. Dubreu en break perd également son duel. Les Diables Rouges contrent, Casini lance, mais personne ne reprend son rebond.

En fin de partie Besançon retrouve ses sensations et accélère. Une faute tombe sur le casque des Diables Rouges. Le premier powerplay bisontin de la partie se déploie, Dubreu met en retrait à la bleue pour Bais, son tir qui part dans le traffic termine au fond dans un grondement de tonnerre (3-2 à 58'14).

Besançon repasse devant en toute fin de match, le coup des Aigles, va-t-il se reproduire pour la troisième fois ? Ceux-ci repartent encore à l'assaut et une nouvelle faute est sifflée contre Briançon II. Les locaux devraient finir le match en powerplay, ils s'installent mais une relance dangereuse vers l'arrière change la donne. Briançon II revient à l'assaut et sort son gardien, la pression monte sur le but bisontin et les tirs pleuvent tandis que le chrono défile. La cage saute et l'arbitre considère que le déplacement est intentionnel, en fin de match la sanction est un tir de pénalité, alors qu'il ne reste que dix secondes au chrono. Photographe : Roxane Gindre Damien Ribourg déjà auteur des deux buts briançonnais peut vraiment être le héros des Diables Rouges. Il s'élance plein axe dans un concert de sifflets, il tente de déborder sur la droite, mais Achard s'offre un arrêt en deux temps de la mitaine, il exulte, tandis que le banc hurle et que le public exulte. Il reste encore dix secondes, Casini gagne l'engagement, il sert Chapelier qui lance, Achard détourne et renvoie derrière sa cage, la défense bisontine parvient à dégager alors que la sirène retentit.



Tirs cadrés : 10 / 10

Engagements : 10 / 9 pour Besançon



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Philippe Achard

** : Marek Bais

*** : Philippe Achard

** : Marek Bais

* : Damien Ribourg



Besançon remporte sa quatrième victoire de suite, un succès synonyme de playoffs ! Les Aigles assurent en effet leur cinquième place et ne pourront plus être rattrapés. Mathématiquement la quatrième place est encore possible même si cela reste très improbable, il faudrait trois victoires sur les trois derniers matchs et que les autres Aigles, ceux de Nice II perdent leurs deux derniers. Besançon affrontera en barrage de playoffs, le quatrième de la poule C, pour le moment Mulhouse, mais rien n'est fini. Une victoire donc très précieuse arrachée aux griffes des Diables Rouges, pourtant leader du groupe. Les Bisontins ont su tenir bon sur les temps forts adverses, une nouvelle fois grâce à un portier en forme olympique (50 arrêts ce soir plus un tir de pénalité). Ils ont ensuite exploités au maximum les failles et les erreurs adverses pour passer devant. L'improbable scénario des dernières minutes a porté le suspense à son paroxysme ce qui a rendu la victoire encore plus belle. Les Aigles sans pression désormais se déplaceront en Bourgogne samedi prochain pour un derby déjà alléchant contre Dijon.

Briançon II doit s'incliner pour la deuxième fois de suite dans un nouveau long déplacement à l'Est. En effectif réduit, les Diables Rouges n'ont pas réussi à prendre les devants malgré un très bon premier tiers. Puis menés au score, ils ont du courrir après la marque. Revenus à hauteur en dernière période, ils n'ont pu passer devant. Leur première pénalité du match leur a été fatale. Mais le tir de pénalité final, aurait pu tout relancer, mais comme la plupart du match il s'est stoppé sur un portier adverse trop solide. Malgré ce revers, Briançon II maintient sa première place car Dijon a perdu un point en Isère. Les Diables Rouges ont donc leur destin en main pour cette fin de saison, avec deux derniers matchs à domicile, s'ils l'emportent les deux fois, ils termineront premiers. La semaine prochaine ils reçoivent Avignon.







