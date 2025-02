Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 : 19ème journée : Besançon vs HCMP II 2 - 0 (1-0 0-0 1-0) Le 08/02/2025 Besançon, La Fayette [ Besançon ] [ HCMP II ] Les Aigles infranchissables Besançon qui s'est largement imposé dans le derby pour son dernier match reste sur deux victoires consécutives à l'extérieur et espère la passe de trois devant ses partisans. Les Aigles, onzièmes au général sont dans la bonne partie du tableau et ils doivent l'emporter pour y rester et s'éviter une fin d'exercice délicate. Vaincus en Savoie par le HCMPII, les Bisontins l'avaient ensuite nettement emporté à domicile. Ils veulent rééditer cette performance. Les Bouquetins longtemps dans le très haut de tableau de D3 se sont effondrés et pointent désormais au 19ème rang avec quatre revers sur les cinq derniers matchs et lors des deux dernières rencontres. Hors de la qualification pour les playoffs, ils en sont cependant tout proches et doivent gagner dans la cité Vauban pour y revenir Besançon, La Fayette, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 09/02/2025 à 12:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Secoué mais délivré :



Besançon contrôle le palet en zone offensive, Mathis Braga-Briquez emporte tout le monde en solitaire, mais il ne peut déjouer le gardien adverse. Son frère, Clément dans le slot n'a pas plus de réussite. Le HCMP contre vite et obtient un premier jeu de puissance. Il installe son jeu et fait vite tourner la rondelle, le danger est présents mais Beauperin solide sur sa ligne multiplie les interventions décisives. Sur un rebond au deuxième poteau, Mamdy reprend mais manque le cadre dans l'angle ouvert. Photographe : Philippe Rouinssard

Campagna contre mais lance directement dans la mitaine de Bossier. La rapidité bisontine est stoppée par une pénalité. Le killing play est très efficace, Henry récupère la rondelle en zone offensive mais manque son lancer.

Les Bouquetins restent dangereux même au retour à égalité numérique, Palacka en solitaire trouve la mitaine de Beauperin, Jay seul dans le slot n'a pas plus de succès face au portier comtois. Besançon déploie un jeu approximatif et manque pas mal de passes à l'offensive. Favre en break complètement seul, se décale sur le côté mais Beauperin réalise un arrêt impérial.

Les Aigles contrent à tire d'aile. Popin entre en zone mais laisse la rondelle en retrait pour Robert et continue d'avancer, Robert lui glisse dans la profondeur, Popin contrôle et expédie le disque entre les pads du portier savoyard (1-0 à 17'53).

La fin de période est disputé, les quelques tentatives visiteuses ne donnent rien.



Tirs cadrés : 11 / 9 pour HCMP II

Disputé mais fermé :

Besançon attaque fort le deuxième tiers. Robert dos à la cage dévie mais le palet passe juste à côté de l'angle ouvert. Les locaux sont sanctionnés d'une nouvelle pénaliuté. Les Bouquetins s'installent à l'offensive, Charlet emporte tout le monde et seul dans le slot vient buter sur le portier local. Henry récupère la rondelle et contre, mais on le fait trébucher, on joue donc à quatre contre quatre.

Les Aigles repartent à l'offensive. Une triangulaire initiée par Parra à la bleue, prolongée par Henry sur la gauche jusqu'à Campagna à droite est repoussée par Bossier. Henry dévie dans le slot pour Zaujec qui est montée, sa reprise passe au dessus du but savoyard. Henry dans l'angle tente encore sa chance mais perd de nouve